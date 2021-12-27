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Казахстан. Столичные страсти: проблемы у Кульгинова или проблема в Кульгинове?
10:56 29.12.2021

На днях новостные ленты сообщили, что заместитель акима столицы Малика Бектурова покинула свой пост и ушла работать в семейный бизнес, а на ее место пришел 37-летний Ерлан Бекмурзаев, ранее работавший акимом района "Алматы". Казалось бы, ничего странного в этой новости нет. Ну - ушла, ну - пришел. Но обратим внимание на контекст
27.12.2021 / политика и общество

Асхат КУСАИНОВ, contur.kz, 24 декабря

На днях новостные ленты сообщили, что заместитель акима столицы Малика Бектурова покинула свой пост и ушла работать в семейный бизнес, а на ее место пришел 37-летний Ерлан Бекмурзаев, ранее работавший акимом района "Алматы".
Казалось бы, ничего странного в этой новости нет. Ну - ушла, ну - пришел. Но обратим внимание на контекст.
Говоря о Малике Бектуровой, журналисты и политологи обязательно подчеркнут, что она дочь экс-сенатора Ерлана Нигматулина, племянница спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, жена бывшего вице-министра транспорта Азата Бектурова, который приходится племянником акима Восточного Казахстана Даниала Ахметова. Это факт настолько общеизвестный, что моэно было бы в сотый раз его не повторять, если бы не одно "но".
Малика Бектурова 10 лет возглавляла столичное управление предпринимательства и промышленности, пять с половиной лет работала заместителем акима города. И ни разу не замечена в коррупции, скандалах. Не помнится, чтобы были обвинения в плохой работе, бюрократичности или чем-то подобном. Известно, что она категорически отказывалась от повышения или переходе на работу в правительство, хотя ее работа всегда оценивалась как минимум на "четверку".
А в ее блок, как известно, входят вопросы инвестиционного и инновационного развития, государственных услуг, цифровизации, предпринимательства, промышленности, туризма, продовольственного обеспечения, сельского хозяйства, содействия развитию местного содержания и его координации, "экономики простых вещей", развития языков, СПК.
Но, в общем, ушла.
И теперь на это направление пришел обладатель трех дипломов Ерлан Бекмурзаев. Его опыт работы включает в себя низовую работу в акимате столице и ряде министерств. Он 4 года возглавлял управление многострадальных СЭЗ в Комитете по инвестициям, затем вернулся в акимат Астаны, где в 2019 году стал руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства, а летом нынешнего года возглавил район.
Формально - соответствует всем критериям, но по факту мы видим, что замена неравноценная. Опытного работника сменяет на важном направлении очередное моложое чисто кабинетное дарование, которое районным акимом - в "поле" - проработало всего полгода.
В столице рекордные шесть замов, среди которых есть опытные работники. Амрин был вице-министром и ответсеком, Оралов - вице-министром, Кизатов - вице-президентом КТЖ и главой "КазАвтоЖола". Остальные "проросли" на месте.
Но вот "дрим-тим" из этой комбинации не получается. Акимату столицы не хватает ни лоска, ни мастерства, ни командного духа, ни результатов.
Аким Кульгинов за два с половиной года своей работы пытался создать команду, но - без результатов. В начале он ее, конечно же, пытался создать по другому - из числа земляков и коллег по прежней работе. Из "уральского периода" его жизни за ним потянулись два зама - Кайсагалиев и Макен. Первый ушел формально после того, как его жена отметилась гламурными похождениями во время прошлогоднего ЧП (другие претензии к его работу в СМИ не попали), а Макен ушел после осуждения нескольких подчиненных за коррупционные дела.
Кое-кто из уральцев в акимате остался, но основные звезды, получается, со скандалом вылетели. Сказать, что все работники родом из ЗКО - плохие работники, мы не можем, это было бы неправдой. Вопрос в том, что были подобраны именно неудачные кандидатуры.
Сам аким родом из Южного Казахстана, и немало его земляков пришло на работу в столичные структуры. Там, честно говоря, "южан" немного недолюбливают со временем Шукеева, но это, на наш взгляд, вкусовщина. Что - в Уральске, что - в Шымкенте много разных кадров, и умение подобрать команду, умение организовать ее работу - это прерогатива и ответственность первого руководителя. А вот с этим у Алтая Кульгинова большие проблемы.
Уже все поняли, что руководителем он оказался слабым. И сам он это понимает. Не зря же несколько месяцев назад был скандал, когда его подчиненные "спалились" на размещении в СМИ прогноза о его переводе вице-премьером. Это, видимо, предел его карьерных мечтаний и понимание того, что хорошим мэром он не стал...

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640764560
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