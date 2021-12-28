Око за око. В Узбекистане силовики будут платить компенсации жертвам пыток

11:20 29.12.2021

На очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении был рассмотрен законопроект "О внесении дополнений в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, направленных на совершенствование порядка выплаты возмещения вреда потерпевшим от пыток".



По данным пресс-службы парламента, законопроект вносит дополнения в Гражданский кодекс.



В частности, в статью 991, регламентирующую ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, применившими пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения.



Также во вторую часть статьи 1021 Гражданского кодекса предлагается включить компенсацию за моральный ущерб в ситуациях, когда таковое причинено вследствие использования пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения.



Депутаты заявили, что принятие документа позволит совершенствовать механизмы защиты и восстановления прав жертв пыток, выплату компенсаций за материальный, моральный и иной ущерб.



Законопроект принят с учетом высказанных депутатами предложений.