 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.12.2021
12:28  Над Россией навис призрак "цифрового Сталина", - А.Желенин
12:26  России придется спасать обнищавший Таджикистан, - И.Джорбенадзе
12:23  Турции удалось повысить курс лиры нестандартными методами
12:11  Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Что нового в документе
12:02  Что он несет?.. Глава ТалибЭмирата Ахунд плачет, увидел страшный сон
12:00  Бюджет на 2022 год в Казахстане: зачем и за счет чего увеличиваются расходы
11:59  Итоги-2021 для Туркменистана: талибы*, неосуществленный транзит и судьба хлопка

11:49  17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодир Абдусатторов стал новым чемпионом мира по быстрым шахматам
11:41  Си обувает Германию по полной. Фрау Бербок в роли "официантки"
11:40  "Черный лебедь" летит... Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов
11:20  Око за око. В Узбекистане силовики будут платить компенсации жертвам пыток
10:56  Казахстан. Столичные страсти: проблемы у Кульгинова или проблема в Кульгинове?
09:48  Благодаря русскому оружию Ормузский пролив станет кладбищем авианосцев, - "СП"
09:38  Путин знаково собрал коллег по СНГ в Ельцинской бибилиотеке, - репортаж А.Колесникова
09:15  Неформальные посиделки Путина с 9 коллегами омрачила... Анна Попова, - "МК"
09:12  Порошенко обвинил Зеленского в растрате (краже) 7 млрд долларов
09:09  Рахмон II-й разрешил душанбинцам выращивать придомовой скот
08:07  Кто заполнит вакуум после ухода Запада из Афганистана: Китай или Россия? - Рон Синовиц
07:55  Гражданину Казахстана Саккараеву тоже выдали мандат Кыргызского депутата. Какая разница..?
07:40  Business Insider: Путин восстанавливает Империю
00:55  США нанесли удар по газовым планам России: отправили в Европу танкеры
00:48  Станет ли Киев столицей Содружества Славянских Республик?
00:40  В Узбекистане появится "цифровой профиль паспорта гражданина". На лбу?
00:15  ХЕРоям слава! Украина решила отпраздновать 80-летие УПА на государственном уровне
00:01  Павильон "Казахстан" на ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы (видео)
Вторник, 28.12.2021
23:28  Не только Украина: Приднестровье и Молдавия опять готовятся к войне
19:32  Израильские ВВС чуть не разбомбили российскую базу "Хмеймим" в Сирии
18:51  Эко, братцы, эко. РосКазаков примут на госслужбу для охраны природы
16:23  Война государств против корпораций началась, - Дмитрий Михайлин
15:24  Эрдоган проигрывает двум мэрам-оппозиционерам - опрос за полтора года до выборов
15:21  Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал". Как особо злобного "иностранного агента"
15:20  Кто виноват? Что творится с ценами на рос-газ в Европе, - "Kayhan"
15:19  Запад наивен. Чего хотят Путин, Си и Хаменеи, - Wall Street Journal
15:18  Нелегальных мигрантов начнут выдворять из РФ с запретом на повторный въезд
15:15  Украина. На здании облсовета Тернополя вывесили огромный баннер с Бандерой
15:12  Снос гостиницы "Иссык-Куль": необходимость или уничтожение исторического наследия?
12:29  Таджикистан со всего мира собирает на модернизацию Нурекской ГЭС
11:44  Кабул. Талибы расстреляли вышедших на протест афган-баб
11:24  Как изменится система высшего образования в Казахстане
10:00  В Сомали опять почти переворот. Поссорились президент (Мохамед) и премьер (Робле)
09:48  1-м замом в Киргизский Минсельхоз посадили абсолютного "чебурашку" Алишерова
09:35  Пресс-службу президента Киргизии возглавил "ташиевец" Алтынбек Жумаев
09:11  Какое место займет Россия между Индией и Китаем? - А.Савельев
08:59  Литва против Китая. Самая странная холодная война современности, - Кирилл Зайцев
08:57  Триумф Евразийства: на расстоянии вытянутой руки, - Александр Дугин
08:37  Как технично "байтерекнуть" деньги казахстанцев. Новая схема - "Отбасы банк"
08:33  ТашХоким Артыкходжаев придумывает "Индекс удобства". Чем бы не тешилось...
08:26  Живой труп. Горбачев получил от кыргызов "медаль имени Чингиза Айтматова"
08:03  Талибы запретили афган-бабам болтаться по улицам без сопровождения мужа/брата
07:58  Путиномика-2021: Генералы берут за жабры либералов. Чья возьмет? - "СП"
07:48  Несгибаемый карбонарий Саакашвили упал в обморок, узнав о переводе обратно в тюрьму
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Черный лебедь" летит... Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов
11:40 29.12.2021

Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России
Кризис из-за сильной закредитованности может прийти откуда угодно
29 декабря 2021, Ольга Самофалова
Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно вспомнить ипотечный кризис 2008 года в США, который молниеносно трансформировался в мировой финансовый кризис. Такой "черный лебедь" может прилететь и в 2022 году. Но его родиной вряд ли станет Россия. Откуда же исходит угроза?

Банк России обеспокоен ростом закредитованности россиян: треть банковских заемщиков тратит больше 80% своих доходов на погашение долгов, "это большая цифра", поэтому надо "предпринимать меры", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нас беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание кредита", – добавила она.

Просроченная задолженность обновляет рекорды каждый месяц и уже приблизилась к 1 трлн рублей. К началу октября 2021 года сумма просроченных долгов россиян выросла на 9,2% к началу года и достигла 970 млрд рублей впервые в истории России, посчитали в ЦБ, бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Последние два года россияне активно наращивают кредитную нагрузку. В частности, второй год подряд рынок ипотеки показывает рекордные показатели. В 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей. Это был рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Однако 2021 год его переплюнул. В этом году банки выдали уже около 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей.

"Ключевую роль здесь сыграли стимулирующие госпрограммы", а также политика банков, которые до самого последнего времени сохраняли практически неизменными уровни кредитных ставок – прежде всего в ипотечном сегменте – вопреки росту ключевой ставки и инфляции, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Так, ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке буквально до середины года оставались ниже 7,4% и только в последние месяцы выросли до 8–9%, добавляет он. В 2022 году значение ипотечных ставок перейдет порог в 10% из-за увеличения ключевой ставки Центробанком, заявил на днях генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. И это охладит спрос на ипотеку, а следом и цены на недвижимость, которые сильно выросли.

Любители жить в долг порождают новый мировой кризис
Вырос спрос и на автокредиты, что произошло еще и на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах из-за перебоев по всему миру поставок полупроводников на автомобильные заводы. "А потребительское кредитование показывает рост, так как людям не хватает имеющихся средств на крупные покупки, отдых и т. д. Ведь инфляция растет, и россияне берут кредиты, чтобы закрыть старые или чтобы сократить "кассовый разрыв" в семейных доходах", – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
По статистике, уже сейчас около 7,1 млн кредитов населения находится на грани дефолта. В ближайшее время объем просроченных займов продолжит расти. Обычно он увеличивается не сразу после роста инфляции и ставок по кредитам, а с временным лагом в несколько кварталов, отмечает Осин. Он ждет роста "просрочки" в потребительском кредитовании.

Это опасно для всей экономики в целом. В 2008 году лопнувший ипотечный пузырь на рынке США погрузил в пучину мирового финансового кризиса весь мир. Однако в России вряд ли произойдет что-то подобное. "Кризис 2008 года в США возник не из-за массовых неплатежей по ипотечным кредитам. Там рухнула государственная банковская пирамида, когда займы на дома и квартиры выдавались практически каждому, без подтверждения доходов. Рухнули так называемые мусорные бумаги, не обеспеченные ничем со стороны заемщиков. Это была целенаправленная политика банков – наращивание ипотечного кредитования всеми способами, без жесткого контроля кредитоспособности людей", – говорит Деев.

В России же ситуация иная, нежели была в США в 2008 году. Во-первых, доля просрочки по ипотеке крайне мала, так как люди дорожат купленным жильем. Во-вторых, требования у банков к заемщикам довольно строгие с точки зрения их платежеспособности,

говорит собеседник.

В России доля проблемных кредитов на покупку квартиры и на покупку автомобиля как раз наименее серьезная – 0,5% и 1,5% соответственно. Люди боятся потерять квартиру или машину, поэтому стараются платить проценты вовремя. Зато около 60% проблемных кредитов приходится на займы наличными, и еще 37% – на кредитные карты. Вот где надуваются настоящие кредитные пузыри.

По словам Осина, в целом доля просроченной задолженности по кредитам физлицам составляет всего 4% (в прошлом году было 3,3%). Учитывая историческую практику, это довольно низкий уровень. "Однако с учетом слабой нулевой динамики доходов населения экономика РФ в ближайшие несколько кварталов или в ближайшие годы столкнется с последствиями проблемы высоких, схожих с показателями 2006–2008 годов, уровней задолженности населения относительно уровня доходов", – считает Осин.

Однако Центробанк предпринимает меры, которые охладят кредитование. Это и повышение ставки, и ужесточение выдачи кредитов. Поэтому Россия вряд ли станет тем "черным лебедем" в 2022 году, способным окунуть весь мир в пучину нового финансового кризиса. В других странах риски банкротства крупных игроков рынка куда более высоки и опасны для мировой экономики.

"Кризис в 2022 году может возникнуть по многим причинам. Есть проблемы у нескольких крупнейших застройщиков в Китае, в Европе разоряются энергетические компании, а задолженность людей растет",

– говорит Артем Деев.

Зоной риска является Китай. Ажиотажное строительство ради роста экономики привело к высокой закредитованности застройщиков и надуванию ценового пузыря на рынке жилья этой страны. Это вылилось в банкротство одного из крупнейших застройщиков Китая – компании Evergrande. Объявление дефолта по долгу компании перед глобальными инвесторами обвалило фондовый рынок США в сентябре 2021 года – тогда начались массовые распродажи, потому что инвесторы испугались, что это начало конца, то есть нового финансового кризиса. Однако Пекину удалось затушить пожар, и компания даже возобновила работу на 92% своих объектов. Однако на подходе и другие девелоперы.

РЕКЛАМА

"Специфика экономики КНР такова, что и ключевыми кредиторами, и ключевыми должниками в ней являются госкомпании. Один "карман" государства кредитует другой. Наличие такой ситуации делает китайский долговой рынок более эластичным к шокам по сравнению с западными аналогами. И эта ситуация служит объяснением, к примеру, комментариев менеджмента Evergrand, согласно которым вопрос процентных выплат по долгу компании "был урегулирован вне клиринговой палаты". Застройщик – государство, возможно, договорился с ключевыми государственными структурами – кредиторами. Схожая ситуация, полагаю, будет и с другими заемщиками", – говорит Осин.

Это решает проблемы, но ненадолго. Чтобы в корне решить проблему "закредитованности" китайской экономики, необходимы другие меры. "Относительно низкие уровни соотношения денежной базы КНР и размеров экономики свидетельствуют о наличии в финансовой системе Китая проблем избыточно высокого долга и о наличии потенциально схожих с проблемами в экономике США в период, который предшествовал ипотечному кризису 2008 года", – считает Осин.

Возможно, Пекину следует предпринять те же меры, что и власти США в период ипотечного кризиса 2008 года. "Эти меры включали значительное "смягчение" монетарных условий при ужесточении валютно-финансового регулирования и усилении централизованной поддержки финансового сектора. Плюс нужна будет докапитализация банков и помощь заемщикам – в том числе в рамках выкупа банковских активов "живыми деньгами", а также меры налогового стимулирования", – отмечает собеседник. Именно от активности властей Китая будет зависеть, продолжит разрастание проблемы кредитного рынка КНР или нет.

Однако главный пузырь – это фондовый рынок США, где капитализация компаний растет в отрыве от реальных темпов роста экономики,
считает Деев.

"Обрушиться эти пирамиды могут в любой момент, какая из них станет первой – сказать сложно. Но глобальный финансово-экономический кризис неизбежен – не из-за кредитных пузырей, а из-за тупиковой ситуации в мировой экономике, где падает спрос и доходы населения, экономика стагнирует, а политика мягких ставок не помогает. Впереди – глобальная стагфляция, это когда рост инфляции и безработицы с сочетается с одновременным торможением экономики", – заключает собеседник.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640767200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят Соглашение по строительству завода по выпуску минеральных удобрений
- Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение "транзита" и отношения с Россией
- Чинить нельзя построить. Часть девятая
- "Веление времени - иметь хорошую обратную связь с обществом"
- В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний
- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса
- Кадровые перестановки
- Министр торговли и интеграции Казахстана провел торговые переговоры в Кабуле
- На площадке "Nur Otan" рассмотрели вопросы оказания электронных госуслуг
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  