"Черный лебедь" летит... Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов

11:40 29.12.2021 Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России

Кризис из-за сильной закредитованности может прийти откуда угодно

29 декабря 2021, Ольга Самофалова

Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно вспомнить ипотечный кризис 2008 года в США, который молниеносно трансформировался в мировой финансовый кризис. Такой "черный лебедь" может прилететь и в 2022 году. Но его родиной вряд ли станет Россия. Откуда же исходит угроза?



Банк России обеспокоен ростом закредитованности россиян: треть банковских заемщиков тратит больше 80% своих доходов на погашение долгов, "это большая цифра", поэтому надо "предпринимать меры", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Нас беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание кредита", – добавила она.



Просроченная задолженность обновляет рекорды каждый месяц и уже приблизилась к 1 трлн рублей. К началу октября 2021 года сумма просроченных долгов россиян выросла на 9,2% к началу года и достигла 970 млрд рублей впервые в истории России, посчитали в ЦБ, бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).



Последние два года россияне активно наращивают кредитную нагрузку. В частности, второй год подряд рынок ипотеки показывает рекордные показатели. В 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей. Это был рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Однако 2021 год его переплюнул. В этом году банки выдали уже около 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей.



"Ключевую роль здесь сыграли стимулирующие госпрограммы", а также политика банков, которые до самого последнего времени сохраняли практически неизменными уровни кредитных ставок – прежде всего в ипотечном сегменте – вопреки росту ключевой ставки и инфляции, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Так, ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке буквально до середины года оставались ниже 7,4% и только в последние месяцы выросли до 8–9%, добавляет он. В 2022 году значение ипотечных ставок перейдет порог в 10% из-за увеличения ключевой ставки Центробанком, заявил на днях генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко. И это охладит спрос на ипотеку, а следом и цены на недвижимость, которые сильно выросли.



Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

Вырос спрос и на автокредиты, что произошло еще и на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах из-за перебоев по всему миру поставок полупроводников на автомобильные заводы. "А потребительское кредитование показывает рост, так как людям не хватает имеющихся средств на крупные покупки, отдых и т. д. Ведь инфляция растет, и россияне берут кредиты, чтобы закрыть старые или чтобы сократить "кассовый разрыв" в семейных доходах", – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По статистике, уже сейчас около 7,1 млн кредитов населения находится на грани дефолта. В ближайшее время объем просроченных займов продолжит расти. Обычно он увеличивается не сразу после роста инфляции и ставок по кредитам, а с временным лагом в несколько кварталов, отмечает Осин. Он ждет роста "просрочки" в потребительском кредитовании.



Это опасно для всей экономики в целом. В 2008 году лопнувший ипотечный пузырь на рынке США погрузил в пучину мирового финансового кризиса весь мир. Однако в России вряд ли произойдет что-то подобное. "Кризис 2008 года в США возник не из-за массовых неплатежей по ипотечным кредитам. Там рухнула государственная банковская пирамида, когда займы на дома и квартиры выдавались практически каждому, без подтверждения доходов. Рухнули так называемые мусорные бумаги, не обеспеченные ничем со стороны заемщиков. Это была целенаправленная политика банков – наращивание ипотечного кредитования всеми способами, без жесткого контроля кредитоспособности людей", – говорит Деев.



В России же ситуация иная, нежели была в США в 2008 году. Во-первых, доля просрочки по ипотеке крайне мала, так как люди дорожат купленным жильем. Во-вторых, требования у банков к заемщикам довольно строгие с точки зрения их платежеспособности,



говорит собеседник.



В России доля проблемных кредитов на покупку квартиры и на покупку автомобиля как раз наименее серьезная – 0,5% и 1,5% соответственно. Люди боятся потерять квартиру или машину, поэтому стараются платить проценты вовремя. Зато около 60% проблемных кредитов приходится на займы наличными, и еще 37% – на кредитные карты. Вот где надуваются настоящие кредитные пузыри.



По словам Осина, в целом доля просроченной задолженности по кредитам физлицам составляет всего 4% (в прошлом году было 3,3%). Учитывая историческую практику, это довольно низкий уровень. "Однако с учетом слабой нулевой динамики доходов населения экономика РФ в ближайшие несколько кварталов или в ближайшие годы столкнется с последствиями проблемы высоких, схожих с показателями 2006–2008 годов, уровней задолженности населения относительно уровня доходов", – считает Осин.



Однако Центробанк предпринимает меры, которые охладят кредитование. Это и повышение ставки, и ужесточение выдачи кредитов. Поэтому Россия вряд ли станет тем "черным лебедем" в 2022 году, способным окунуть весь мир в пучину нового финансового кризиса. В других странах риски банкротства крупных игроков рынка куда более высоки и опасны для мировой экономики.



"Кризис в 2022 году может возникнуть по многим причинам. Есть проблемы у нескольких крупнейших застройщиков в Китае, в Европе разоряются энергетические компании, а задолженность людей растет",



– говорит Артем Деев.



Зоной риска является Китай. Ажиотажное строительство ради роста экономики привело к высокой закредитованности застройщиков и надуванию ценового пузыря на рынке жилья этой страны. Это вылилось в банкротство одного из крупнейших застройщиков Китая – компании Evergrande. Объявление дефолта по долгу компании перед глобальными инвесторами обвалило фондовый рынок США в сентябре 2021 года – тогда начались массовые распродажи, потому что инвесторы испугались, что это начало конца, то есть нового финансового кризиса. Однако Пекину удалось затушить пожар, и компания даже возобновила работу на 92% своих объектов. Однако на подходе и другие девелоперы.



РЕКЛАМА



"Специфика экономики КНР такова, что и ключевыми кредиторами, и ключевыми должниками в ней являются госкомпании. Один "карман" государства кредитует другой. Наличие такой ситуации делает китайский долговой рынок более эластичным к шокам по сравнению с западными аналогами. И эта ситуация служит объяснением, к примеру, комментариев менеджмента Evergrand, согласно которым вопрос процентных выплат по долгу компании "был урегулирован вне клиринговой палаты". Застройщик – государство, возможно, договорился с ключевыми государственными структурами – кредиторами. Схожая ситуация, полагаю, будет и с другими заемщиками", – говорит Осин.



Это решает проблемы, но ненадолго. Чтобы в корне решить проблему "закредитованности" китайской экономики, необходимы другие меры. "Относительно низкие уровни соотношения денежной базы КНР и размеров экономики свидетельствуют о наличии в финансовой системе Китая проблем избыточно высокого долга и о наличии потенциально схожих с проблемами в экономике США в период, который предшествовал ипотечному кризису 2008 года", – считает Осин.



Возможно, Пекину следует предпринять те же меры, что и власти США в период ипотечного кризиса 2008 года. "Эти меры включали значительное "смягчение" монетарных условий при ужесточении валютно-финансового регулирования и усилении централизованной поддержки финансового сектора. Плюс нужна будет докапитализация банков и помощь заемщикам – в том числе в рамках выкупа банковских активов "живыми деньгами", а также меры налогового стимулирования", – отмечает собеседник. Именно от активности властей Китая будет зависеть, продолжит разрастание проблемы кредитного рынка КНР или нет.



Однако главный пузырь – это фондовый рынок США, где капитализация компаний растет в отрыве от реальных темпов роста экономики,

считает Деев.



"Обрушиться эти пирамиды могут в любой момент, какая из них станет первой – сказать сложно. Но глобальный финансово-экономический кризис неизбежен – не из-за кредитных пузырей, а из-за тупиковой ситуации в мировой экономике, где падает спрос и доходы населения, экономика стагнирует, а политика мягких ставок не помогает. Впереди – глобальная стагфляция, это когда рост инфляции и безработицы с сочетается с одновременным торможением экономики", – заключает собеседник. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640767200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят Соглашение по строительству завода по выпуску минеральных удобрений

- Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение "транзита" и отношения с Россией

- Чинить нельзя построить. Часть девятая

- "Веление времени - иметь хорошую обратную связь с обществом"

- В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний

- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса

- Кадровые перестановки

- Министр торговли и интеграции Казахстана провел торговые переговоры в Кабуле

- На площадке "Nur Otan" рассмотрели вопросы оказания электронных госуслуг

