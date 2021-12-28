Си обувает Германию по полной. Фрау Бербок в роли "официантки"

11:41 29.12.2021

Переговоры Шольц - Си: Берлин не пойдет на поводу у США, а Бербок будет "официанткой"



Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник, 21 декабря, первый после вступления в должность телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что страны должны наращивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также развивать партнерство в новых областях, таких как возобновляемая энергетика, использование водородного топлива и цифровизация экономики. Об этом со ссылкой на китайскую телекомпанию CCTV сообщает агентство Reuters.



Как отметил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, во время разговора оба лидера обсудили, помимо прочего, углубление двустороннего партнерства, развитие отношений между ЕС и Китаем, а также международную проблематику. Председатель КНР подчеркнул, что вторая и четвертая по величине экономики мира должны использовать возрастающий потенциал торговли услугами, а также в случае готовности Берлина активизировать совместные усилия для реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь". "КНР готова и далее предоставлять немецким компаниям выгодные возможности на рынке Китая", - подчеркнул Си Цзиньпин, выразив надежду, что Германия в свою очередь также обеспечит справедливые условия для китайских инвесторов.



Примечательно, что разговор между лидерами состоялся на фоне дискуссий внутри ЕС о методах противодействия экономическому давлению, которому Китай подверг Литву после открытия в Вильнюсе 18 ноября тайваньского представительства. В начале декабря КНР исключила прибалтийскую республику из собственной таможенной системы, тем самым заблокировав транзит литовских грузов. Несмотря на то, что уже через несколько дней предприятия страны были возвращены в систему, Китай продолжил экономическую блокаду и ограничил экспорт китайских товаров из портов КНР.



На этом фоне в Еврокомиссии заявили о готовности защитить прибалтийское государство от "необоснованного экономического давления" и пригрозили проверить действия Пекина на предмет соответствия нормам ВТО. Вдобавок, в среду, 8 декабря, в Брюсселе был представлен новый механизм, который позволит Евросоюзу вводить санкции против правительств, компаний и частных лиц третьих государств, которые злоупотребляют торговыми и финансовыми связями с целью оказания давления на ЕС. Обсуждение инициативы началось еще в марте этого года на фоне активизации дискуссий о стратегической автономии ЕС. Тем не менее, политики в Брюсселе заговорили о намерении ввести данный механизм в действие лишь после осознания своей беспомощности в ситуации с Литвой.



Вероятность того, что инициатива станет не более чем очередной попыткой придать ЕС геополитический вес, крайне велика. "Инструмент по противодействию принуждению это механизм, который, вероятно, окажется крайне неоднозначным с точки зрения своей эффективности", - заявил эксперт Хольгер Бекман в подкасте для немецкой радиостанции Deutschlandfunk. Свой пессимизм политолог объясняет не только нежеланием ряда стран ЕС ограничивать свой суверенитет в пользу Евросоюза. По мнению Бекмана, причина, по которой инициатива обречена на фиаско, кроется в банальной неспособности государств объединения выработать общий внешнеполитической подход в отношениях с такими странами, как Китай. В то время, как Париж выступает за более активное противодействие экономической экспансии Поднебесной, Берлин и Рим воспринимают КНР в качестве ключевого торгового партнера, лишь изредка и скорее декларативно вспоминая о недопустимости нарушения прав человека.



Содержание телефонного разговора между Олафом Шольцем и Си Цзиньпином лишь подтверждает, что новый канцлер ФРГ не намерен отказываться от линии Ангелы Меркель в отношениях с Китаем. Напомним, что именно под председательством Германии и при непосредственном участии самой Меркель накануне Нового, 2021 года Евросоюз и КНР заключили Инвестиционное соглашение, вызвавшее почти открытое недовольство в Вашингтоне и критику со стороны некоторых членов самого ЕС. Какими бы громкими не были призывы США к восстановлению трансатлантического сотрудничества и консолидации в противостоянии с Поднебесной, прагматичный Шольц вряд ли пойдет на поводу у администрации Джо Байдена и поступится экономическими выгодами, которые сулит партнерство с КНР.



Примечательно, что данный вопрос способен внести разлад не только в отношения между канцлером ФРГ и президентом США: будущее германо-китайских отношений вызывает дискуссии в самом Берлине. В отличие от Шольца глава МИД ФРГ Анналена Бербок ставит во главу угла не двустороннее экономическое сотрудничество, а проблематику прав человека. Подобная двойственность уже нашла отражение в тексте коалиционного соглашения, в котором Китай называется и "партнером", и "системным противником" федеративной республики. Первое определение раскрывает подход Шольца и Социал-демократической партии Германии, второе - подход, характерный для Бербок и "Зеленых".



Как отмечает немецкое издание Focus, уже в первый день работы нового Кабмина между канцлером и главой МИД развернулась борьба за право руководить внешней политикой. Своеобразную "ссору" спровоцировал опытный специалист в области внешней политики, один из лидеров Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених. Председатель парламентской фракции СДПГ в бундестаге дал понять, что внешней политикой будут руководить, "в первую очередь, из ведомства канцлера". На заявление социал-демократа отреагировал представитель "Зеленых" Омид Нурипур - дипломированный эксперт в области внешней политики и не менее важная фигура в собственной партии. "Подобное принижение роли Министерства иностранных дел - это наследование логики, подразумевающей, что канцлер - „повар", а глава МИД - „официант"", - заявил Нурипур. Вопрос о том, кто есть "повар", а кто - "официант", был главным предметом споров в годы существования первой правительственной коалиции в составе СДПГ и "Зеленых". Этот конфликт разгорелся между Йошкой Фишером - первым за всю историю ФРГ главой МИД от партии "Зеленые" - и третьим социал-демократом на посту канцлера Герхардом Шредером.



Спустя более чем 15 лет аналогичный спор возникает между Шольцем и Бербок. Как отмечает издание Die Welt, то, кто в действительности будет руководить внешней политикой - канцлер ФРГ или глава МИД, продемонстрируют будущие отношения Германии с Китаем. И как показывает содержание разговора Шольца с Си Цзиньпином, лидерство в этой борьбе пока что удерживает глава Кабмина федеративной республики.



Даниил Виноградов