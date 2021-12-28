17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодир Абдусатторов стал новым чемпионом мира по быстрым шахматам

11:49 29.12.2021

Новым чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний узбекистанец



На проходящем в Варшаве чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) титул чемпиона достался 17-летнему шахматисту из Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову.



Среди партий, сыгранных до финального поединка, он успел одержать победу над действующим чемпионом по классическим шахматам Магнусом Карлсеном. Помимо этого Абдусатторов обыграл Фабиано Каруана, Левона Ароняна, Радослава Войташека, Бориса Гельфанда в 13 турах, Яна Непомнящего, Александра Грищука, Владимира Федосеева, Гукеша Доммараджу, Яна-Кшиштофа Дуду.



К финалу четверо шахматистов подошли с одинаковыми очками, но играть должны были только двое. В итоге в финал вышли: россиянин Ян Непомнящий и наш соотечественник Нодирбек Абдусатторов. Первый матч тай-брейка завершился в ничью. Во втором победа оказалась на стороне Нодирбека, принеся ему титул чемпиона мира.



Третье место на этом турнире у действующего чемпиона мира по классическим шахматам – Магнуса Карлсена.



Многие болели за Нодирбека на родине. В том числе – президент нашей страны. По словам его пресс-секретаря, за ходом партий с участием Абдусатторова с интересом следили в самолете, летевшем из Санкт-Петербурга в Ташкент:



"В самолете, возвращающемся в Ташкент из Санкт-Петербурга, где прошел неформальный саммит СНГ, Президент и вся делегация с большим интересом наблюдали онлайн за участием нашего соотечественника Нодирбека Абдусатторова в чемпионате мира по быстрым шахматам. Глава нашего государства шлет свои сердечные поздравления новому и самому молодому чемпиону мира по рапиду и благодарит его родителей и наставников".







17-летний шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов победил чемпиона мира Магнуса Карлсена. Видео



В 10-м туре чемпионата мира по рапиду 17-летний шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (мировой рейтинг ФИДЕ - 2633) выиграл в поединке с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном (2856).



Узбекистанец стал одним из лидеров турнира, проходящего в Варшаве, в третий игровой день. До этого он одержал победы над игроками из топ-10 мирового рейтинга - Левоном Ароняном и Фабиано Куруаной. Также Нодирбек Абдусатторов успешно закончил игру с Радославом Войташеком и Борисом Гельфандом. Набрав 8 баллов, молодой шахматист вышел на первое место вместе с россиянином Яном Непомнящим.



В интервью пресс-службе ФИДЕ Абдусатторов рассказал, что в его победе была доля удачи. Как считает шахматист, Карлсен мог сразу же форсировать ничью через вывод ферзя на поле h5. В целом же игра практически до конца шла на равных.



Узбекистанец намерен сосредоточиться на продолжении турнира. В 11-м туре чемпионата ему предстоит сразиться с Владимиром Федосеевым. Соперником Карлсена станет Ян Непомнящий.



В Федерации шахмат Узбекистана отметили, что другие отечественные шахматисты также успешно участвуют в чемпионате. Джахонгир Вахидов выиграл у польского гроссмейстера Кшиштофа Якубовского, Жавохир Синдаров заработал очко, победив Евгения Постного, а Шамсиддин Вохидов сыграл ничью с Клементием Сычевым.



Анна НИМ.