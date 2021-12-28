 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итоги-2021 для Туркменистана: талибы*, неосуществленный транзит и судьба хлопка
11:59 29.12.2021

Пять резонансных событий и явлений 2021 года для #Туркменистан"а в блиц-опросе для Ia-centr.ru комментирует кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов.

1. Подготовка Сердара Бердымухамедова к президентскому креслу – готов ли "наследник" к транзиту?

В 2021 г. Бердымухамедов-младший – сын президента Туркменистана – стал заместителем главы правительства страны по финансово-экономическому сектору. Не так давно Сердар Бердымухамедов был заместителем министра иностранных дел, министром промышленности Туркменистана и т.д. Насколько количество должностей реально говорит о политическом весе наследника?

Точно, что сына Бердымухамедова к роли главы государства активно готовят. Количество должностей Бердымухамедова-младшего призвано показать туркменистанцам, какой политически активный и деловой растет у нынешнего президента преемник.

Будет ли в реальности Сердар Бердымухамедов президентом – решат кланы Туркменистана. В свое время сыну Сапармурата Ниязова Мураду было отказано в доверии, ему пришлось жить и действовать за пределами Туркменистана, а его отцу – искать себе другого преемника.

Скорее всего, по Сердару Бердымухамедову решение уже принято. Хотя, как гласит поговорка, "между ложкой и ртом много неожиданностей".

2. Приход талибов* к власти в Афганистане

Новый талибский* режим в Афганистане называют угрозой для Туркменистана, в том числе с точки зрения рисков безопасности. С другой стороны, есть вопрос, как быстро в Туркменистане признают талибов*, которые уже не раз пообещали туркменской стороне поддержать местный "долгострой" – проект ТАПИ (трубопровод из РТ в Афганистан, а потом в Пакистан и Индию).

На сегодняшний день талибам невыгодно создавать враждебные отношения с Туркменистаном – спорных вопросов нет.

Если в 1996-2001 гг. талибы установили с Ашхабадом партнерские отношения, хотя в свое время пообещали республикам бывшего СССР отомстить за вторжение 1979 г., то сегодня, тем более, они заинтересованы в добрососедских отношениях.

Кто или что помешает Туркменистану признать талибов? Вполне возможно, что Туркменистан не станет первым в мире признавать их режим, но то, что не будет последним – это точно.

Что касается реализации проекта ТАПИ, то, конечно, как только найдутся миллиарды долларов для его осуществления, то работа над проектом пойдет…

3. Новый союз для нейтрального Туркменистана – тюркский?

Вступление Туркменистана в Организацию тюркских государств в информсреде уже называли нарушением страной своего нейтрального статуса. Какие отношения связывают сегодня РТ с Турцией и "подведомственной" ей Организацией?

Нарушения Туркменистаном своего нейтрального статуса не произошло. Во-первых, Организация тюркских государств не является военно-политической. Во-вторых, Туркменистан участвует в различных международных организациях, например, Организация экономического сотрудничества (ОЭС) или Организация исламского сотрудничества.

В-третьих, Туркменистан принимает участие только как наблюдатель, т.е. решения Организации ни к чему Туркменистан не обязывают.

Турция для Туркменистана – давний партнер, который помимо ОЭС, участвует и в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Сотрудничество с Турцией туркменистанской стороне выгодно и пока нет предпосылок для его сворачивания.

4. Первые выборы верхней палаты парламента Туркменистана

Выборы в верхнюю палату парламента РТ проводились впервые в этом году в связи с переходом страны к двухпалатной парламентской системе. Как изменилась политическая структура органов власти?

Политическая система, установленная еще прежним президентом Туркменистана, была громоздкой.

Сейчас же все просто – есть двухпалатный парламент, который состоит из верхней палаты – Халк Маслахаты (Народный Совет) и нижней палаты – Меджлиса.

Бердымухамедов только лишь упростил систему.

5. "Отказ" от туркменского хлопка

Часть брендов одежды, а недавно – и депутаты Европарламента призвали к отказу от хлопка из Туркменистана. Причиной называется использование принудительного труда при сборе урожая, по такой же причине бойкотируют и продукцию из китайского Синьцзяна. Если реакция пойдет по нарастающей, Европа откажется от хлопка Туркменистана, то изменит ли это экономические показатели страны?

К чему может привести реальный отказ от хлопка из Туркменистана? Хлопок все-таки – востребованный товар на мировом рынке, так что куда его продать, Туркменистан найдет.

Не сказать, что Республика Туркменистан ориентирована на Европу экономически или геополитически. Хлопок – это все же не газ, такого объема прибыли он стране не приносит.

Поэтому, как мне кажется, возможный отказ от туркменского хлопка к резкому охлаждению отношений с Евросоюзом не приведет – эти отношения и так не самые теплые.

*запрещенная в России террористическая организация

Источник - ia-centr.ru
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