Итоги-2021 для Туркменистана: талибы*, неосуществленный транзит и судьба хлопка

11:59 29.12.2021

Пять резонансных событий и явлений 2021 года для #Туркменистан"а в блиц-опросе для Ia-centr.ru комментирует кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов.



1. Подготовка Сердара Бердымухамедова к президентскому креслу – готов ли "наследник" к транзиту?



В 2021 г. Бердымухамедов-младший – сын президента Туркменистана – стал заместителем главы правительства страны по финансово-экономическому сектору. Не так давно Сердар Бердымухамедов был заместителем министра иностранных дел, министром промышленности Туркменистана и т.д. Насколько количество должностей реально говорит о политическом весе наследника?



Точно, что сына Бердымухамедова к роли главы государства активно готовят. Количество должностей Бердымухамедова-младшего призвано показать туркменистанцам, какой политически активный и деловой растет у нынешнего президента преемник.



Будет ли в реальности Сердар Бердымухамедов президентом – решат кланы Туркменистана. В свое время сыну Сапармурата Ниязова Мураду было отказано в доверии, ему пришлось жить и действовать за пределами Туркменистана, а его отцу – искать себе другого преемника.



Скорее всего, по Сердару Бердымухамедову решение уже принято. Хотя, как гласит поговорка, "между ложкой и ртом много неожиданностей".



2. Приход талибов* к власти в Афганистане



Новый талибский* режим в Афганистане называют угрозой для Туркменистана, в том числе с точки зрения рисков безопасности. С другой стороны, есть вопрос, как быстро в Туркменистане признают талибов*, которые уже не раз пообещали туркменской стороне поддержать местный "долгострой" – проект ТАПИ (трубопровод из РТ в Афганистан, а потом в Пакистан и Индию).



На сегодняшний день талибам невыгодно создавать враждебные отношения с Туркменистаном – спорных вопросов нет.



Если в 1996-2001 гг. талибы установили с Ашхабадом партнерские отношения, хотя в свое время пообещали республикам бывшего СССР отомстить за вторжение 1979 г., то сегодня, тем более, они заинтересованы в добрососедских отношениях.



Кто или что помешает Туркменистану признать талибов? Вполне возможно, что Туркменистан не станет первым в мире признавать их режим, но то, что не будет последним – это точно.



Что касается реализации проекта ТАПИ, то, конечно, как только найдутся миллиарды долларов для его осуществления, то работа над проектом пойдет…



3. Новый союз для нейтрального Туркменистана – тюркский?



Вступление Туркменистана в Организацию тюркских государств в информсреде уже называли нарушением страной своего нейтрального статуса. Какие отношения связывают сегодня РТ с Турцией и "подведомственной" ей Организацией?



Нарушения Туркменистаном своего нейтрального статуса не произошло. Во-первых, Организация тюркских государств не является военно-политической. Во-вторых, Туркменистан участвует в различных международных организациях, например, Организация экономического сотрудничества (ОЭС) или Организация исламского сотрудничества.



В-третьих, Туркменистан принимает участие только как наблюдатель, т.е. решения Организации ни к чему Туркменистан не обязывают.



Турция для Туркменистана – давний партнер, который помимо ОЭС, участвует и в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Сотрудничество с Турцией туркменистанской стороне выгодно и пока нет предпосылок для его сворачивания.



4. Первые выборы верхней палаты парламента Туркменистана



Выборы в верхнюю палату парламента РТ проводились впервые в этом году в связи с переходом страны к двухпалатной парламентской системе. Как изменилась политическая структура органов власти?



Политическая система, установленная еще прежним президентом Туркменистана, была громоздкой.



Сейчас же все просто – есть двухпалатный парламент, который состоит из верхней палаты – Халк Маслахаты (Народный Совет) и нижней палаты – Меджлиса.



Бердымухамедов только лишь упростил систему.



5. "Отказ" от туркменского хлопка



Часть брендов одежды, а недавно – и депутаты Европарламента призвали к отказу от хлопка из Туркменистана. Причиной называется использование принудительного труда при сборе урожая, по такой же причине бойкотируют и продукцию из китайского Синьцзяна. Если реакция пойдет по нарастающей, Европа откажется от хлопка Туркменистана, то изменит ли это экономические показатели страны?



К чему может привести реальный отказ от хлопка из Туркменистана? Хлопок все-таки – востребованный товар на мировом рынке, так что куда его продать, Туркменистан найдет.



Не сказать, что Республика Туркменистан ориентирована на Европу экономически или геополитически. Хлопок – это все же не газ, такого объема прибыли он стране не приносит.



Поэтому, как мне кажется, возможный отказ от туркменского хлопка к резкому охлаждению отношений с Евросоюзом не приведет – эти отношения и так не самые теплые.



*запрещенная в России террористическая организация