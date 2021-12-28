Бюджет на 2022 год в Казахстане: зачем и за счет чего увеличиваются расходы

12:00 29.12.2021 Республиканский бюджет #Казахстан"а 2022 года декларирует увеличение расходов почти на 1 трлн тенге (около $2,3 млрд). Около половины расходов направят на социальные выплаты – повышение зарплаты учителям и врачам, а также специальных пособий и пенсий. При этом дефицит бюджета определен на уровне 3,3% к ВВП, что делает его более реалистичным, чем бюджет 2021 года, где разница между расходами и доходами достигала 3,5% к уровню ВВП. Так, этим летом бюджет даже пришлось перекраивать.



Истории "попадания" в фокус бюджетных расходов



К повышению зарплаты педагогов приложил руку президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сразу после своего избрания весной 2019 года глава Казахстана поручил правительству увеличить заработки учителей в два раза в течение ближайших четырех лет.



"Спонсором" повышения зарплаты медикам стал, как бы цинично ни прозвучало, коронавирус. В прошлом году, когда казахстанским медикам в разгар пандемии приходилось работать практически круглосуточно, дефицит квалифицированных кадров в отрасли стал очевидным для всех. Остроту кадров в любой отрасли в Казахстане снимают примерно одинаково уже на протяжении многих лет – повышением заработной платы до планки, превышающей уровень средней зарплаты.



Насколько грядущее повышение позволит хотя бы остановить кадровую утечку в упомянутых отраслях, за счет чего государство собирается обеспечить это повышение – оценим с цифрами в руках.



Статус учителя в Казахстане: официантом быть выгоднее?



Общие цифры расходов на системы здравоохранения и образования впечатляют: медицинская отрасль в 2022 году будет профинансирована из бюджета на 1,7 трлн тенге (около $3,9 млрд), образовательная сфера – на 1,8 трлн (около $4 млрд). Если учесть, что общий уровень расходов на 2022 год сложился на уровне 15,6 трлн тенге (около $36 млрд), то на две эти сферы приходится почти четвертая часть всего бюджета в следующем году.



На те же 25%, по словам министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова, поднимется и заработная плата педагогов детских садов, школ и колледжей. Вузы в Казахстане имеют возможность зарабатывать на так называемых "платных" студентах и, соответственно, повышать зарплаты персоналу без помощи государства.



Эти 25% вполне укладываются в поручение президента о разбитом на четыре года повышении зарплаты в два раза (то есть на 200%).



По словам главы министерства образования РК, учителя смогут получать надбавку за квалификацию, и тут сумма бонусов будет существенно выше: на уровне 30–50% от нынешней зарплаты. Учителя в Казахстане в кои-то веки пробьют потолок средней зарплаты по стране (она в третьем квартале 2020 года составляла 257 тыс. тенге или $594). Согласно расчетам профильного ведомства, среднемесячная зарплата педагогов со стажем работы не менее 2 лет составит 272 тыс. тенге (сейчас – 204 тыс. тенге), педагогов со стажем не менее 3 лет – 312 тыс. тенге (против 234 тыс. тенге); педагогов-мастеров со стажем не менее 5 лет работы – 373 тыс. тенге (сейчас 279 тыс. тенге). Молодые учителя без квалификации будут зарабатывать 213 тыс. тенге против нынешних 111 тыс. тенге.



Однако радоваться казахстанским педагогам рано: во-первых, они по-прежнему отстают в заработках от коллег из других государств. Во-вторых, цифры, которыми оперирует министерство образования РК, входят в самый благоприятный сценарий, когда учитель получает разнообразные надбавки за классное руководство и внеклассные занятия с детьми.



Если же отсечь все бонусы, которые в реальной жизни не всегда случаются, то выяснится, что учитель высшей категории (стаж свыше 25 лет) зарабатывает сейчас всего 182 тыс. тенге, а не 279 тыс., о которых говорит ведомство. Соответственно, и перспективы роста его зарплаты до уровня в 373 тыс. тенге вызывают большие сомнения.



Так что официанты, которые в Казахстане, по официальным данным, зарабатывают от 180 тыс. тенге до 400 тыс. тенге, не считая чаевых, по-прежнему в более выгодном положении.



Почему на селе лучше быть учителем, чем медиком



Несколько лучше обстоят дела с заработной платой у казахстанских медиков: в 2021 году средние зарплаты врачей, работающих в государственных медучреждениях, приблизились к доходам специалистов частных медицинских центров. И сейчас врачи в них получают в среднем 249 тысяч тенге ($573), медсестры – 144 тысячи тенге ($330) в месяц. Это произошло после увеличения ставок с начала года постановлением правительства РК на 30% врачам и на 41% среднему медицинскому персоналу.



Только вот основной проблемы – неравенства в качестве медицинских услуг в городе и в деревне – это не решило. Сельские медики по-прежнему получают в два раза меньше городских коллег. Так же, как и недополучает медперсонал в поселках городского типа и в моногородах Казахстана, что является одной из причин продолжения "утечки" населения из сельской местности в областные центры и в города республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент).



Разница в качестве медицинских услуг между городами и селом в Казахстане исчисляется десятилетиями. При этом медики, как и учителя, уповают на исполнение правительством поручения главы государства о поэтапном доведении зарплаты врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы к 2023 году до уровня в два раза выше средней заработной платы в стране.



В республиканском бюджете, который составляется на три года вперед, на повышение зарплаты медикам в 2022 году заложено 361,7 миллиарда тенге, а в 2023 году – 557,5 миллиарда тенге. Эти данные озвучил теперь уже экс-министр здравоохранения Алексей Цой. Следующей осенью расходы на очередное повышение зарплаты медикам в 2023 году, которые, по словам Цоя, позволят довести зарплаты врачей-бюджетников до 500 тыс. тенге ($1,1 тыс.), будет в парламенте отстаивать новый министр.



Что касается расходов на 2022 год, то они уже утверждены и позволят существенно поднять заработки медработников. Так, зарплата врача общей практики со стажем работы 16-20 лет без квалификационной категории в городе составит 208 тыс. тенге (против 160,5 тыс. в этом году), зарплата врача с высшим образованием со стажем работы 5-7 лет вырастет со 197 тыс. тенге до 230 тыс..



Так, у врачей высшей категории заработок в 2022 году перевалит за 400 тыс тенге, вплотную приблизившись к $1 тыс. – и в 2023 году действительно должен составить 561 тыс. тенге (почти $1,3 тыс.).



При этом проблема отставания заработной платы сельских медиков от городских не решается по целому ряду причин, главная из которых – изначально меньшее количество пациентов. Этот перекос рано или поздно приведет к тому, что государству придется вводить какой-то повышающий коэффициент для сельских медиков, по аналогии с системой образования, где сельские учителя находятся на изначально более высоком окладе. В результате заработная плата сельского учителя со стажем работы свыше 25 лет, имеющего высшую категорию, сейчас составляет 306 тыс. тенге, а зарплата сельского медика не превышает 150 тыс. тенге. В общем, если городские учителя иногда завидуют официантам, то сельским медикам впору завидовать учителям…



Откуда возьмутся деньги на повышение зарплат?



Бюджет 2022 года формально является более сбалансированным, чем бюджет-2021. Хотя бы потому, что дефицит республиканского бюджета на 2022 год определен в размере 2 трлн 906 млрд тенге, что составляет 3,3% к ВВП: в 2021 году дефицит бюджета прогнозировался на уровне 3,5% к ВВП, а в абсолютных цифрах он тогда составил 2,4 трлн тенге.



Расходы республиканского бюджета заложены на уровне свыше 15,6 трлн тенге, доходы – 12,8 трлн, при этом более половины доходов (8,9 трлн тенге) должны обеспечить налоговые поступления. Также в формировании доходной части государство рассчитывает на поступления от продажи основных активов, то есть от приватизации (2,2 млрд тенге) и на трансферт из Нацфонда – 3,6 трлн тенге против 3,7 трлн годом ранее.



Из общих средств Нацфонда (3,6 трлн) на финансирование социальных обязательств государства пойдет так называемый гарантированный трансферт (2,4 трлн тенге). Кроме того, налоговики при прогнозировании налоговых поступлений на следующий год явно использовали самый пессимистичный сценарий. Дело в том, что даже в посткоронакризисном 2021 году налоговые поступления прогнозировались на уровне 9,3 трлн тенге, а за 11 месяцев, по данным Комитета госдоходов Минфина, уже сложились в объеме более 9,6 трлн тенге. То есть основная доходная часть бюджета страны почти всегда срабатывает со значительным превышением первоначальных планов.



Финансовая основа грядущего повышения зарплат учителям и врачам в Казахстане – достаточно надежная. Вопрос только в том, насколько эту зарплату можно было бы повысить, если казахстанский минфин при формировании бюджета руководствовался реалистичным сценарием налоговых поступлений.



#Егор Васильев Источник - ia-centr.ru

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