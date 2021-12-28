Что он несет?.. Глава ТалибЭмирата Ахунд плачет, увидел страшный сон

12:02 29.12.2021

Премьер-министра "Талибана" Мохаммада Хасана Ахунда довели до слез талибы-безбожники



Премьер-министра правительства "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России) Мохаммада Хасана Ахунда довели до слез: политик возмутился наличием безбожников в рядах талибов и призвал своих сторонников "унять личные амбиции". Его цитату приводит "Sputnik Афганистан".



"Я видел во сне пророка Мухаммада, который сказал, что моя умма (религиозная община - прим. "Ленты.ру") погибла. Я не могу спать уже несколько ночей. Пророк Мухаммад велел мне передать своей умме, чтобы она стала благочестивой и покаялась", - рассказал Ахунд. Он призвал всех бойцов и командиров среди талибов в Афганистане быть набожными и благочестивыми и не пускать в свои ряды безбожников и небогобоязненных.



Кроме того, Ахунд призвал талибов не нарушать права населения. На записи, опубликованной Sputnik, можно услышать, как во время разговора политик плачет.



При этом талибы неоднократно открывали огонь по мирным демонстрантам, выступающим против нового правительства. В августе, вскоре после захвата власти в Афганистане, боевики расстреляли автомобиль, который ехал под национальным трехцветным флагом страны. До и после этого они также открывали огонь по людям с "республиканскими" флагами и по протестующим женщинам.



Елизавета Наумова