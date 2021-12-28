 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турции удалось повысить курс лиры нестандартными методами
12:23 29.12.2021

Турции удалось снизить курс доллара нестандартными методами

Текст: Константин Волков

Несмотря на резкое падение курса турецкой лиры, которая 20 декабря опустилась до 18,5 лиры за 1 доллар (почти весь 2021 год она находилась в коридоре 5-10 лир за 1 доллар), в Турции незаметно какой-то паники. Более того, скорее можно говорить о подъеме патриотизма и вере в будущее. Самый распространенный ответ на вопрос, как вам живется с такой волатильностью национальной валюты - "ничего, переживем. Плохо, конечно, но, иншалла, все выправится".

Бублик-симит теперь стоит 3,5 лиры, а еще недавно стоил две лиры.

Вечером 20 декабря, уже после закрытия банков, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью, в которой объявил о новом плане, чтобы вернуть в лиру сбережения населения в долларах и евро. Согласно плану, держатели депозитов в лирах получат компенсацию за валютные убытки. То есть если человек переводит, например, долларовые накопления в лиры и кладет их на депозит, то если на момент снятия депозита курс доллара будет выше, чем на момент вклада, государство компенсирует разницу. Иными словами, речь об обеспечении гарантированного дохода в лирах на вкладах. Сразу после речи Эрдогана начались чудеса. Она прозвучала примерно в 9 вечера, когда уже были закрыты банки и обменники. Но несмотря на это, тут же нашлись люди, которые сумели обменять в ночи около 1 млрд долларов и положить полученные лиры на депозиты.

Как бы там ни было, в результате курс турецкой лиры 25 декабря вырос на 30% и составил 10,92 лиры. Также после выступления президента было отменено запланированное повышение цен на топливо. Это дало возможность Эрдогану уже 23 декабря заявить, что экономическая программа сработала, и правительству вместе с народом удалось избежать политической, экономической и социальной ловушки, в которую пытались затянуть Турцию. Также он заверил, что досрочных выборов в Турции не будет, как бы некоторые этого ни хотели, и выборы состоятся, как и запланировано, в 2023 году.

Скептики считают, в числе прочего, что план Эрдогана чреват раскручиванием инфляции, потому что если доллар все же не получится удержать, то придется выплачивать компенсации. Правда, у Турции в резерве есть около 500 тонн золота и 100 млрд долларов.

Протесты в Стамбуле.

Подорожание в Турции шло последние пять месяцев. Турецкие соцсети последнее время страшно читать, в них все говорят о росте стоимости буквально всего и публикуют перечеркнутые ценники в магазинах. Дошло даже до колебания основ - цен на бублик-симит, теперь он стоит 3,5 лиры, до того он стоил 2 лиры. Не то чтобы это было очень дорого, даже 3,5 лиры - это лишь 25 рублей за посыпанный кунжутом бублик весом 40 граммов, но дело в принципе. Цена на него - показатель уровня инфляции, недаром в Турции есть даже неофициальный экономический показатель "индекс симита".

"Раньше я покупал три килограмма йогурта за 10 лир, теперь - за 40 лир, и так со всеми продуктами, - рассказывает владелец стамбульского ресторана Saray Kebab Мехмет Йылдыз. - Мне пришлось поднять цены. Но беспокоят не столько скачки курса лиры, сколько инфляция. А лира пусть сейчас и не очень сильная, но это привлекает туристов, потому что тут дешево".

Очереди за топливом в Турции.

В первую очередь инфляция бьет по самым бедным, но даже и у них нашлись поводы для оптимизма

Ресторан Мехмет-бея находится в переулке около колонны Константина на Чемберлиташ, в самом центре Стамбула, поэтому туристы для него - важный источник дохода. Но не единственный, поскольку много окрестных офисов заказывают у него еду с доставкой. "Сейчас меньше стало офисных заказов?" - спрашиваю я. "Нет, - отвечает Мехмет-бей, - люди всегда хотят есть, даже когда лира падает".

Если не знать про проблемы с лирой, то вокруг все как обычно. Люди сидят в ресторанах, пьют свежевыжатый гранатовый сок. Он, кстати, тоже подорожал, особенно в Стамбуле - в туристических местах за 250 мл просят 25 лир (172 рубля по курсу на момент написания материала), а еще полгода назад он стоил 15 лир. В небольших городах и в жилых районах Стамбула он и сейчас относительно дешев, 12-15 лир (83-105 рублей).

Между тем турецкая бизнес-ассоциация MUSIAD, включающая более 11 тысяч компаний, обратилась 23 декабря к деловому рынку с призывом начать снижение цен на фоне "значительного роста стоимости турецкой лиры". Компании - члены ассоциации поддержали инициативу. Но большинство экспертов сомневаются, что, однажды подняв цены, предприниматели поспешат их снизить при улучшении экономической ситуации.

В первую очередь инфляция бьет по бедным. Но последние меры правительства внушили им оптимизм, следствием чего, похоже, стал рост поддержки президента. В стране около 7 млн человек из 84,3 млн населения получают минимальную зарплату, которая 16 декабря была решением Эрдогана повышена на 50% и составит с 1 января 4250 лир (около 29,4 тыс. руб.). Это не очень большие деньги, но для удовлетворения основных нужд - еда, одежда и коммуналка - их должно хватить при экономном использовании. Но подъем минимальной зарплаты обычно приводит к росту цен.

Что интересно, оптимистично настроены многие русские, живущие в Турции. Вот, например, Ольга М., несколько лет назад переехавшая в Стамбул, верит Эрдогану и смотрит в будущее без боязни. "У нас все нормализовалось, - заявила она "РГ". - Курс лиры, конечно, сказался на ценах, примерно все в два раза подорожало. Но нам не привыкать, мы в России этих кризисов со времен перестройки десятки пережили, ничего, все живы".

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640769780
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