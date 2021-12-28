России придется спасать обнищавший Таджикистан, - И.Джорбенадзе

12:26 29.12.2021 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Президент Рахмон подвел итоги года, замылив глаза населению "вскрытием" различных недостатков и сокрытием проблем, которые вместо него решает РФ.



В России в настоящее время, по официальным данным, находятся более полутора миллионов мигрантов из Таджикистана.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с посланием к парламенту и народу страны, в котором подвел итоги уходящего года. Первое, что бросилось в глаза - глава государства жестко раскритиковал деятельность в безусловно важных сферах, но самые острые проблемы обошел стороной.



В частности, почему люди в огромном количестве уезжают из Таджикистана, отчего они так бедно живут; какова причина частых вооруженных столкновений на границе страны с Киргизией, сопровождаемых жертвами с обеих сторон; доколе в республике будут массово нарушаться права и свободы человека, в том числе, религиозные; что кроется за острым энергокризисом, в то время как РТ экспортирует электроэнергию за рубеж, и т. д. И главное: готова ли республика к "неожиданностям" из-за обострения ситуации в соседнем Афганистане, и на что, в плане безопасности, она рассчитывает.



Вероятно, Рахмону удобнее было "не будить спящую собаку" и пофилософствовать на более нейтральные темы - раскритиковать сферы образования, здравоохранения и "привычку таджиков к гаджетам". Первая, считает он, подлежит полному реформированию в силу ее низкого уровня: "Мы сами обманываем себя. Для нас важнее цифры, чем качество образования. Занимаемся только выдачей диплома - бумажки. А в голове пусто".



Президент распорядился уделить особое внимание улучшению преподавания иностранных языков, выделив русский и английский как два из шести языков ООН "для международного общения". Правда, кто будет обучать языкам и другим предметам таджикскую молодежь, не уточнялось: в республике катастрофический дефицит педагогов-предметников. Рахмону даже пришлось обратиться к России с просьбой помочь его стране в строительстве русских школ, обеспечении их педагогическими кадрами из РФ и учебными пособиями. Что она и делает, причем за свой счет. Так что в пяти городах Таджикистана в сентябре будущего года откроется по одной школе, каждая из которых рассчитана на 1200 учащихся.



Кому впору "зарыдать" по СССР



Досталось и медицинской сфере из-за недостатка опытных специалистов, но при этом президент обрушился с критикой на тех, кто не доверяет местным врачам и едет лечиться за границу. "Так быть не должно", - указал он. Но конкретных путей решения проблемы не предложил.



Очень волнует Рахмона и вопрос гендерного равноправия во власти. С его слов, сейчас женщины составляют 68% работников здравоохранения, 73% - сферы образования, 27% - в научной области, 23% - в сельском хозяйстве. А вот на руководящих должностях "недостача": "их должно стать больше, а их статус - выше".



Но, судя по тому, что президент поручил парламенту принять специальную программу подготовки руководящих дам до 2030 года, повысить их "статус" он не спешит. О неравенстве с мужчинами и частом насилии в семье, дискриминационной политике в отношении "слабого пола" в РТ Рахмон тоже ничего не сказал. Зато возмутился модой таджиков "на все иностранное", в том числе на гаджеты, грозящие потерей здоровья, включая "рак мозга". Однако не озвученным осталось, почему в Таджикистане высокие тарифы на мобильную связь при ее крайне низком качестве.



Проблема энергодефицита тоже была "смазана": ситуация в этой сфере, надеется Рахмон, может измениться аж к 2030 году - к этому времени мощность станций возрастет практически в два раза, с 5,8 до 10 тыс. МВт.



Еще обещание - с 1 июля 2022 года повышение заработной платы для сотрудников бюджетных учреждений, увеличение стипендий и пенсий детей-сирот (от 20% до 25%). А минимальная зарплата в стране "потяжелеет" на 50% - до 600 сомони (около $53). Легко вычислить, какова она сейчас.



В общем, если верить Рахмону, до 2026 года будет создано более 500 тыс. новых рабочих мест, экспорт сельскохозяйственной продукции увеличится до 1 млн тонн, и заживет почти 10-миллионный Таджикистан безбедно на полную катушку. Только какие у него предпосылки для столь радужных перспектив?



"Успехи" в энергетике, экономике, бюджетной сфере и т. д. он почему-то сравнивал с показателями 30-летней давности, то есть с момента обретения республикой "витринной" независимости. Между тем Таджикистан - беднейшая и, несмотря на огромное количество уехавших на заработки или с концами, перенаселенная для своих возможностей (около 10 млн человек) за счет высокого уровня рождаемости, страна. Она буквально плодит нищету, с которой пытаются справиться, в основном, трудовые мигранты, вкалывающие преимущественно в России, причем в весьма тяжелых условиях. Их деньги на родине съедает инфляция, достигшая в этом году, по данным Евразийского банка развития (ЕАБР) почти 9%, хотя независимые аналитики называют двузначное число.



По данным Банка России, в третьем квартале текущего года таджикские мигранты отправили домой 534 млн долларов - было бы значительно больше, если бы не приостановление транспортного сообщения между РФ и РТ из-за пандемии коронавируса.



Но сколько зарабатывали в этом году в России мигранты из Центральной Азии, точнее, из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана? По данным исследования Федерации мигрантов и МГУ им. Ломоносова, их средняя зарплата составила 47 тыс. рублей. Владеющие русским языком оказались "богаче" на 2 тыс., то есть получают 49 тыс. рублей. А знающие его слабо - на 12 тыс. беднее. Самый высокий доход у строителей - порядка 54 тыс. рублей.



Понятно, что значительная часть этих денег отправляется семьям, и мигрантам надо как-то просуществовать на чужбине: главной причинами переезда в Россию 54,4% называют низкие зарплаты на родине, 30,5% - отсутствие предложений на рынке труда; 18% жалуются на общий низкий уровень жизни в родной стране.



Но от России зависит не только вопрос элементарного пропитания таджиков, но во многом - их образования (бесплатные квоты в вузах РФ для студентов из РТ), торговые возможности и, что главное, безопасность. Основным торговым партнером Таджикистана традиционно остается Россия - на оборот с ней за 11 месяцев этого года пришлось 1,12 млрд в валюте США, а это четверть от всех внешнеторговых сделок страны.



Что касается роста ВВП за 9 месяцев 2021-го (более полных данных пока нет), он составил, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, 8,9%. Это самый высокий показатель среди государств Центральной Азии, однако речь идет о "цифири", не отражающей реального уровня благосостояния страны. В будущем году она, по прогнозу экспертов, по части ВВП сократится процента на два - так же, как и уровень инфляции. А курс доллара по отношению к национальной валюте сомони останется, скорее всего, неизменным.



О безопасности Таджикистана, имеющего общую границу с Афганистаном протяженностью почти 1400 километров. Россия постоянно проводит военные учения в Таджикистане, где дислоцирована 201-я военная база РФ - самая большая за рубежом. Она является основным "зонтиком" безопасности и РТ, и Центральной Азии в целом. Часть недвижимого имущество базы, находящейся, в том числе, в Кулябе, на днях было передано в распоряжение правительства Таджикистана. Его перечень велик - от офицерских общежитий и воинских парков до узлов связи и всей инженерной инфраструктуры. Планируется также передача правительству РТ военного городка и полигона в Муминабадском районе.



Но российская база, равно как и армия Таджикистана, постоянно пополняется Москвой современной военной техникой. Только в этом месяце база приняла 30 новых модернизированных танков Т-72Б3М - они, по данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России, будут задействованы в более чем 40 разноплановых учениях. База располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. Кроме того, на днях Совет Федерации ратифицировал соглашение с РТ о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны.



Словом, Таджикистан - это именно та страна, о безопасности которой Россия печется с особым рвением. Как сказал президент РФ Владимир Путин на состоявшейся накануне встрече в Санкт-Петербурге с Рахмоном, "Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана… с тем чтобы он мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны". Заметим, российские военные обучили свыше 6 тыс. своих таджикских коллег.



Стороны также обсудили вопросы, связанные с миграционными потоками. Как сказал российский лидер, для "поддержки экономики Таджикистана и людей". В этом контексте он подчеркнул, что изучение русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать и чувствовать себя комфортно.



Отметим, что на российских просторах осело более полутора миллионов мигрантов из Таджикистана, хотя, по данным различных источников, реально их процентов на 50 больше - много не учтенных официально.



Словом, как видим, Рахмон в своем основном послании к народу в конце года умолчал о самых важных проблемах, в то время как они, включая безопасность, безработицу, нищету буквально кричат. Конечно, мало кто рассчитывал на "полное признание" президента и на то, насколько сильно Таджикистан зависим от России: не позволила "суверенная гордость". Но цифры и факты - упрямы. Их сокрытие не делает таджиков счастливее и не создает им никаких иллюзий.



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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