Ура! В Киргизии удалось отловить и собрать в одном месте депутатов новой 7 каденции

15:10 29.12.2021

Депутаты седьмого созыва Жогорку Кенеша 29 декабря избирают спикера парламента.



На пост спикера ЖК претендуют 2 депутата - Адахан Мадумаров ("Бутун Кыргызстан") и Талант Мамытов ("Ынтымак").



Депутаты создали счетную комиссию по избранию спикера парламента.



Парламент для этого начал заседать в режиме общего комитета, который ведет депутат Бакыт Торобаев ("Ата-Журт Кыргызстан"). Он избран временным председателем всех комитетов ЖК.



Регистрацию прошел 81 депутат, который начал голосование.