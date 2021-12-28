В туалете Парламента Киргизии пропала туалет-бумага... Новый созыв пришел на работу

17:04 29.12.2021

Депутата ЖК расстроило, что в туалете ЖК нет туалетной бумаги



Продолжение: Новоизбранные депутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий

Депутат Жусуп Коргонбай уулу (Ноокатский округ) 29 декабря во время избрания спикера Жогорку Кенеша рассказал о том, что его расстроило.



"Что еще меня расстроило? Во время обеденного перерыва спустились в столовую. В туалете нет туалетной бумаги. В самой столовой сквозняк, еды нет. Что за Белый дом? Мы тут впервые. Если у нас хозяйственная деятельность такая, то государственные дела как обстоят?" - расстроился депутат.



Относительно кандидатов в спикеры ЖК Жусуп Коргонбай уулу отметил, что на выборах люди требовали обновления и изменений. Против них ничего не имею, но мы опять выбираем из старых политиков, сказал он.



"Нас народ поддержал, так как ждал новые лица в парламенте. 87 депутатов сидим тут, появляется мысль, что неужели 19 депутатов будут руководить нами", - сказал Коргонбай уулу.



По его словам, оба кандидата с опытом. Адахан Кимсанбаевич - один из старых политиков. Талант Турдумаматович - два раза был депутатом парламента. Неужели среди депутатов нет чистых кандидатов на пост спикера? Вы меня извините, но мне приходится говорить открыто, сказал он.