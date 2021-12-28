С Каганатом в голове. Свежий кыр-депутат Малиев требует переименовать Кыргызстан в...

17:17 29.12.2021

29 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Снова за свое. Арсланбек Малиев вновь предлагает переименовать название страны



Депутат Жогорку Кенеша Арсланбек Малиев предлагает переименовать Кыргызстан. Об этом он сказал на заседании парламента.



По его словам, название государства звучит как "Кыргызстан" или "Кыргызская Республика", но ни в одном из них нет кыргызского слова: окончание "стан" - на фарси, "республика" - греческое слово.



"Это надо изменить", - отметил он.



Напомним, Арсланбек Малиев и ранее предлагал изменить название страны. Тогда он предлагал назвать Кыргыз Эли или Кыргыз каганаты.