Картография пантюркизма: аппетиты растут, - А.Игнатьев

17:53 29.12.2021

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Что такое активная внешняя политика, основанная на широкой географии



Эрдоган рисует Османскую империю



Адепты турецкой экспансии уже открыто декларируют готовность вооруженного вмешательства в сферу интересов России. 24 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал поддержку Украине на фоне противостояния с Россией, которое, по его словам, достигло "опасного" уровня. "Мы сделаем то, что требует дух времени и что нужно для нашей безопасности", – заявил глава турецкой дипломатии, одновременно напомнив, что Турция располагает второй после США по величине армией в НАТО и играет активную роль в операциях Альянса.



В тот же день о готовности Турции принять участие в антироссийской военной операции НАТО в Донбассе и даже возглавить ее, написало входящее в пятерку ведущих турецких изданий HaberTürk. Его обозреватель Четинер Четин (Çetiner Çetin) обратил внимание на разработку Западом варианта переброски специального военного соединения численностью 35-40 тысяч человек на базе Сил быстрого реагирования (NRF) НАТО. В качестве его основы рассматривается Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF), которой страны НАТО командуют поочередно; в 2021 году командование находится у Турции.



Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара будет проводить "активную внешнюю политику", основанную на широкой географии. Подобную политику Турция проводит уже не первый год. В ноябре 2021 года Эрдоган принял своего союзника по правящей коалиции, лидера Партии националистического движения и запрещенной в России и во многих странах мира организации "Серые волки", известной активной поддержкой террористического режима Д. Дудаева и сепаратизма на Северном Кавказе, Девлета Бахчели, и сфотографировался с картой "Тюркского мира". На этой карте "тюркскими" считаются 20 субъектов Российской Федерации: Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская область, Новосибирская область, Курганская область, Челябинская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область, Астраханская область, Башкирия, Татарстан, Дагестан... Судя по цветам на карте, Азербайджан и Казахстан – это уже действующие акторы этого самого "Тюркского мира".



Исследователи современного пантюркизма считают, что ориентация Анкары и ее "Серых волков" на пантюркизм, а не панисламизм, зачастую основана не на этнической принадлежности лидеров типа Д. Дудаева (те же чеченцы – не тюрки), а скорее, наоборот – вопреки декларируемой ими идее сохранения национальной самобытности. Ведь в отличие от советского и российского руководства, сторонники Ататюрка проводили политику жесткого отуречивания нацменьшинств, в том числе выходцев с Северного Кавказа. Никакая "Ичкерия" в самой Турции немыслима. За пантюркизмом стоит сильное государство – член НАТО. Кроме того, пантюркизм на постсоветском пространстве имеет давние традиции борьбы на стороне врагов России. Что же касается панисламизма, то это течение не имеет за собой государственного центра, мощных спецслужб и сильных традиций на территории бывшего СССР.



Сформулированная в свое время руководством "Серых волков" стратегия основана на убеждении, что в 1990-2000-е годы Турция еще не была готова экономически и политически строить "пантюркистскую" империю из частей бывшего СССР и РФ. По их мнению, сперва надо было укрепить экономику и максимально сблизиться с Западом, и только затем, в 2010-х годах, приступить к созданию "Великого Турана".



Гипотетическая "империя тюрков" должна представлять конфедерацию из Турции, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, тюркских государств СНГ, кусков Грузии и Армении, населенных преимущественно тюркскими этническими группами территорий Ирана, Афганистана и Китая. В такой конфедерации главным партнером Турции на Северном Кавказе может стать расширенная не "Ичкерия" (Чечня), а "Черкессия" между Черным морем, реками Лаба и Кубань, которую можно было бы сделать чем-то вроде Северного Кипра (после изгнания оттуда двух миллионов русских). Строительство пантюркистской конфедерации за счет РФ должно начаться с отделения Северного Кавказа и создания "Великой Черкесии" от Сочи до Анапы. Крым предполагается сделать татарским, параллельно отделив Поволжье...



Геополитический проект "Великого Турана" взаимно дополняют украинский необандеровский проект и продвигаемый Польшей проект Интермариум (Междуморье), также предусматривающие уничтожение России и создание на ее остатках совершенно новой геополитической реальности. Поддерживающие эти устремления "Серые волки", вроде "картографа" Девлета Бахчели, видят "Великий Туран" чем-то вроде аналога гитлеровской Германии, а независимые Чечню-"Ичкерию", "Великую Черкесию" и т.п. - аналогами усташеской Хорватии, тисовской Словакии, салашистской Венгрии…



Символическим стартом проекта и одновременно закреплением роли Турции как главного центра исламского мира стало преобразование собора Святой Софии в мечеть, которое прошло в Стамбуле 10 июля 2020 года. При этом, как показывает карта "Тюркского мира" на совместном фото главы "Серых волков" и Эрдогана, амбиции пантюркистов выходят далеко за пределы Северного Кавказа и СНГ и базируются на поистине широкой географии, включающей и неоосманистские устремления, напрямую затрагивающие интересы сопредельных стран.



Уже много лет турецкие СМИ публикуют карты "Новой Турции" в границах, значительно превышающих существующие территорий этого государства. Один из примеров – карта, опубликованная 23 марта 2013 года изданием Milliyet, включающая Кипр, северные районы Сирии, северную часть Ирака и Греции, а также часть Азербайджана и Грузии. В статье, которую иллюстрирует карта, говорится о создании нового мощного государства в границах бывшей Османской империи. На тот момент подобного рода публикация оказалась несколько преждевременной, и ее попытались замять. По данным Milliyet, директор Стамбульского Управления национального образования Муаммер Йылдыз был якобы "шокирован" картой "Новой Турции", подготовленной его же ведомством, включенной в учебную программу и распространенной на электронных носителях среди родителей первоклассников Стамбула.



В отличие от неоосманистской, пантюркистская картография "Великого Турана" никого не шокирует, хотя в географическом плане аппетиты пантюркизма во много раз масштабнее неоосманистских. Ознакомиться с ними можно, в том числе, с помощью карт тюркского влияния, печатающихся в учебниках турецких школ и университетов. Наглядный пример приводит в своем телеграм-канале "Турция – это" автор книги "Россия – Турция: 500 лет беспокойного соседства". Речь идет о "Карте тюркского мира" из учебника истории за 9 класс (7-е издание, 2014 год). (Автор приводит турецкий оригинал карты и отрисованную заново и переведенную на русский язык карту для книги с увеличенной подписью).



В том, что касается постсоветского пространства, подобного рода картографические изыски может дополнить внесенная по указанию президента Тургута Озала во все турецкие учебники по истории цитата (1933 г.) основоположника турецкой "мягкой силы", заложившего основы возрождения идеи Великого Турана, Кемаля Ататюрка ("отца тюрок"): "СССР может распасться на куски… И тогда Турции надо знать, что ей делать. Под властью нашего друга находятся родственные нам по языку и вере народы. Это не значит, что надо сидеть сложа руки и ждать. Нужно действовать... Прочно поддерживая духовные мосты. Язык – это мост. Вера – это мост. История – это мост. Мы должны обратиться к нашим корням и обрести историческое единство… Мы не должны ждать пока они сблизятся с нами, нам нужно самим стать ближе к ним. СССР однажды распадется. И тогда Турция должна стать для них образцовым государством" (Цит. по: Стародубцев И. Россия – Турция: 500 лет беспокойного соседства. – М., 2017. – С. 109).



Реализация такого похода в рамках пантюркистского проекта, если ей не противодействовать, по мнению некоторых российских исследователей, может привести к следующему. В случае реализации экстремального сценария, нынешняя территория России – даже без военного вмешательства через Кавказ, Среднюю Азию или Украину (о готовности к коему заявляют турецкий МИД и СМИ), – может распасться на три не очень крупных анклава – "европейскую" территорию, огрызок Сибири и кусочек Дальнего Востока. Мыслится, что между собой они будут связаны исключительно по доброй воле Анкары и западных "партнеров". Формально на границы России никто покушаться не будет, однако связность ее территории окажется по факту нарушенной. При этом единственным относительно безопасным направлением в военном отношении станет Арктика – но и то, если позволят США…