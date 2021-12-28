Токаев подписал закон об отмене в Казахстане смертной казни

00:26 30.12.2021

Токаев подписал закон об отмене смертной казниФото - Azattyq Rýhy

Депутаты приняли Закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросу отмены смертной казни" 23 декабря на пленарном заседании Сената Парламента РК.



Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", сообщает Caravan.kz.



Согласно закону, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса смертная казнь исключается как вид наказания, в том числе, из статей о системе наказаний, назначений и замены наказания. Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории, передает Акорда.



Смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса - самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. Путем дополнений Уголовного кодекса устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.