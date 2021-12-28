 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.12.2021
00:36  Мировой экономический кризис – вторая ступень плана Великой перезагрузки, - В.Катасонов
00:26  Токаев подписал закон об отмене в Казахстане смертной казни
Среда, 29.12.2021
17:53  Картография пантюркизма: аппетиты растут, - А.Игнатьев
17:43  Новым спикером КырПарламента избран Талант Мамытов, уже бывший им в 2020-21 гг.
17:17  С Каганатом в голове. Свежий кыр-депутат Малиев требует переименовать Кыргызстан в...
17:04  В туалете Парламента Киргизии пропала туалет-бумага... Новый созыв пришел на работу
15:10  Ура! В Киргизии удалось отловить и собрать в одном месте депутатов новой 7 каденции

12:28  Над Россией навис призрак "цифрового Сталина", - А.Желенин
12:26  России придется спасать обнищавший Таджикистан, - И.Джорбенадзе
12:23  Турции удалось повысить курс лиры нестандартными методами
12:11  Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Что нового в документе
12:02  Что он несет?.. Глава ТалибЭмирата Ахунд плачет, увидел страшный сон
12:00  Бюджет на 2022 год в Казахстане: зачем и за счет чего увеличиваются расходы
11:59  Итоги-2021 для Туркменистана: талибы*, неосуществленный транзит и судьба хлопка
11:49  17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодир Абдусатторов стал новым чемпионом мира по быстрым шахматам
11:41  Си обувает Германию по полной. Фрау Бербок в роли "официантки"
11:40  "Черный лебедь" летит... Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов
11:20  Око за око. В Узбекистане силовики будут платить компенсации жертвам пыток
10:56  Казахстан. Столичные страсти: проблемы у Кульгинова или проблема в Кульгинове?
09:48  Благодаря русскому оружию Ормузский пролив станет кладбищем авианосцев, - "СП"
09:38  Путин знаково собрал коллег по СНГ в Ельцинской бибилиотеке, - репортаж А.Колесникова
09:15  Неформальные посиделки Путина с 9 коллегами омрачила... Анна Попова, - "МК"
09:12  Порошенко обвинил Зеленского в растрате (краже) 7 млрд долларов
09:09  Рахмон II-й разрешил душанбинцам выращивать придомовой скот
08:07  Кто заполнит вакуум после ухода Запада из Афганистана: Китай или Россия? - Рон Синовиц
07:55  Гражданину Казахстана Саккараеву тоже выдали мандат Кыргызского депутата. Какая разница..?
07:40  Business Insider: Путин восстанавливает Империю
00:55  США нанесли удар по газовым планам России: отправили в Европу танкеры
00:48  Станет ли Киев столицей Содружества Славянских Республик?
00:40  В Узбекистане появится "цифровой профиль паспорта гражданина". На лбу?
00:15  ХЕРоям слава! Украина решила отпраздновать 80-летие УПА на государственном уровне
00:01  Павильон "Казахстан" на ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы (видео)
Вторник, 28.12.2021
23:28  Не только Украина: Приднестровье и Молдавия опять готовятся к войне
19:32  Израильские ВВС чуть не разбомбили российскую базу "Хмеймим" в Сирии
18:51  Эко, братцы, эко. РосКазаков примут на госслужбу для охраны природы
16:23  Война государств против корпораций началась, - Дмитрий Михайлин
15:24  Эрдоган проигрывает двум мэрам-оппозиционерам - опрос за полтора года до выборов
15:21  Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал". Как особо злобного "иностранного агента"
15:20  Кто виноват? Что творится с ценами на рос-газ в Европе, - "Kayhan"
15:19  Запад наивен. Чего хотят Путин, Си и Хаменеи, - Wall Street Journal
15:18  Нелегальных мигрантов начнут выдворять из РФ с запретом на повторный въезд
15:15  Украина. На здании облсовета Тернополя вывесили огромный баннер с Бандерой
15:12  Снос гостиницы "Иссык-Куль": необходимость или уничтожение исторического наследия?
12:29  Таджикистан со всего мира собирает на модернизацию Нурекской ГЭС
11:44  Кабул. Талибы расстреляли вышедших на протест афган-баб
11:24  Как изменится система высшего образования в Казахстане
10:00  В Сомали опять почти переворот. Поссорились президент (Мохамед) и премьер (Робле)
09:48  1-м замом в Киргизский Минсельхоз посадили абсолютного "чебурашку" Алишерова
09:35  Пресс-службу президента Киргизии возглавил "ташиевец" Алтынбек Жумаев
09:11  Какое место займет Россия между Индией и Китаем? - А.Савельев
08:59  Литва против Китая. Самая странная холодная война современности, - Кирилл Зайцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаев подписал закон об отмене в Казахстане смертной казни
00:26 30.12.2021

Токаев подписал закон об отмене смертной казниФото - Azattyq Rýhy
Депутаты приняли Закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросу отмены смертной казни" 23 декабря на пленарном заседании Сената Парламента РК.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", сообщает Caravan.kz.

Согласно закону, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса смертная казнь исключается как вид наказания, в том числе, из статей о системе наказаний, назначений и замены наказания. Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории, передает Акорда.

Смертная казнь исключается из санкции 17 статей Уголовного кодекса - самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы. Путем дополнений Уголовного кодекса устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.

Источник - caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640813160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят Соглашение по строительству завода по выпуску минеральных удобрений
- Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение "транзита" и отношения с Россией
- Чинить нельзя построить. Часть девятая
- "Веление времени - иметь хорошую обратную связь с обществом"
- В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний
- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса
- Кадровые перестановки
- Министр торговли и интеграции Казахстана провел торговые переговоры в Кабуле
- На площадке "Nur Otan" рассмотрели вопросы оказания электронных госуслуг
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  