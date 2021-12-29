У российского гражданства не будет границ, - Иван Родин

01:24 30.12.2021 29.12.2021



Президент РФ оставляет за собой стратегические решения по наделению паспортами жителей бывшего СССР



Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Госдума после каникул приступит к рассмотрению законопроекта "О гражданстве РФ", представленного в нижнюю палату президентом 29 декабря. Владимир Путин предложил депутатам принять новый текст вместо того, который действовал с 2002 года и постоянно корректировался. Ключевые правовые рамки сохраняются, хотя перечень льгот несколько увеличивается. Законодательство не приобрело репатриационного характера, но стало более удобным для использования в пропагандистских целях. Например, есть норма, позволяющая любому иностранцу стать частью "русского мира" у себя в стране. Появилась особая глава о гражданах России по признанию, при этом президент оставил за собой стратегические решения по наделению паспортами РФ тех людей, которые живут на пространстве бывшего СССР.



Внесение в Госдуму проекта одного из основополагающих для государства законов под самый Новый год – это не какой-то специальный расчет, а исполнение властью взятых ею обязательств. По Концепции миграционной политики 2019–2025 годов обновленные процедуры и правила приобретения и утраты гражданства РФ и должны были появиться на свет не позднее конца 2021-го.



При этом похоже на то, что президент просто прекратил межведомственные споры, которые, судя по всему, грозили сильно затянуться. Однако от этого дискуссия вовсе не была обнулена, так что депутатам придется много потрудиться. Предстоит, к примеру, согласовать между собой положения данного президентского и правительственного законопроекта о порядке въезда в РФ иностранных граждан и выезда их страны. Однако, к сожалению, уже не изменить запутанной конструкции этой новой редакции закона о гражданстве, когда из последующих статей идут отсылки на предыдущие, а из тех, в свою очередь, – на очередные последующие. Такое устройство текста будет сильно затруднять исполнение данного закона, пока же оно мешает оценить масштаб проведенных изменений.



Как упоминается в пояснительной записке, "с начала действия федерального закона от 31 мая 2002 года в соответствии с его положениями в российское гражданство принято более 7,3 млн человек". Необходимость обновлений оговаривается конкретно: "Изменения в Конституцию более остро поставили вопросы, касающиеся в том числе приобретения гражданства РФ лицами, родившимися в период существования СССР, и их детьми, гражданства детей в целом, отмены решений о приеме в гражданство РФ в связи с совершением преступлений, установления факта наличия или отсутствия гражданства РФ". Но в целом, указывается в пояснительной записке, концептуальный подход остается прежним – у человека должна быть устойчивая правовая связь со своей страной. "Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства РФ лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества".



В общем порядке гражданство будет предоставляться тем, кто "владеет русским языком, знает историю России и основы российского законодательства, обязуется соблюдать Конституцию и не представляют угрозу для безопасности и правопорядка". Упрощенный порядок, в целом повторяя действующие положения, снимает часть требований в отношении примерно 20 категорий претендентов на российский паспорт. Это прежде всего соотечественники и их потомки – в общем, те граждане СССР, которые имели территориальное отношение к нынешней России. Большая часть законопроекта посвящена разрешению тех или иных правовых коллизий, связанных с обретением гражданства.



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Актриса Наталья Орейро получила

гражданство от президента РФ, не выезжая

из родной Аргентины. Фото со страницы

посольства России в Аргентине в FacebookОсобо упоминается тот факт, что теперь за президентом остается принятие только ключевых и исключительных решений по данному вопросу. Значительную часть своих нынешних полномочий Путин отдает МВД и МИДу. Однако расширяются те полномочия главы государства, которые условно можно считать пропагандистскими, направленными на утверждение "русского мира" по всей планете. "Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем законе о гражданстве", – сказано в пояснительной записке. Сюда же следует добавить тех жителей стран бывшего СССР, по которым принят, например, указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Еще один указ президента на ту же тему озаглавлен даже шире – "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Исключаются из закона нормы о так называемой покупке гражданства инвесторами и квалифицированными специалистами, указывается, что это, во-первых, себя не оправдало, то есть почти никто жить в Россию за свои деньги не поехал, а во-вторых, гражданство РФ вообще не должно основываться на формальных подходах. Впрочем, есть в президентском законе отдельные положения, а то и целые статьи, которые этому утверждению противоречат. Но поскольку это предполагается отдать на решение самому Путину, то о данных нормах в той же пояснительной записке упоминается лишь вскользь. Зато там теперь указывается, что не будет отмены решений о приеме в гражданство РФ, а будет введен институт его прекращения.



Но многие комментаторы поняли этот пункт слишком расширительно: в законе будет четко указано, что гражданство по рождению отменить невозможно, что запрещает и Конституция, прекращать связь с Россией станут только тем, кто приобрел ее уже в зрелом возрасте через прием в данный статус или его признание за человеком. Однако основания прекращения – это прежде всего замешанность в преступлениях – действительно расширяются. В этой части закона теперь перечислены практически все экстремистские и наркотические уголовные составы, а не только террористические. Впрочем, у президента все равно остается право при необходимости распорядиться о снятии любого препятствия перед нужным стране соискателем. Кстати, впервые в законодательном акте упомянута действующая некоммерческая организация, а именно – АНО "Страна возможностей". Ей даны полномочия инициировать просьбы о появлении новых граждан.



Еще в новой редакции вроде бы снимается одна из наиболее горячих проблем нынешней России – кампании по аннулированию выданных ранее паспортов, которую ведут силовики в основном в отношении тех же соотечественников, переместившихся с просторов СНГ в давние 90-е годы. Теперь все решения о признании документов фальшивыми то же МВД обязано будет согласовывать с президентом. Но это может оказаться и не очень выгодным делом для фигурантов таких проблемных ситуаций. Сейчас они могут судиться с госорганами, а какой нормальный судья примет иск против Путина? К тому же все подробности таких согласований еще только предполагается прописать в отдельном указе президента – и что в итоге там окажется, пока не ясно.



Но, конечно, самая многозначительная статья законопроекта – это № 43, которая открывает "русскому миру" дорогу на всю планету. Называется она не очень понятно: "Переходные положения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших паспорт гражданина РФ, но не приобретших гражданства РФ". Кто это, не поясняется, но уточняется, что речь может идти не только о паспорте РФ, но и "ином документе, содержащем указание на гражданство РФ". Таковым разрешается стать настоящими гражданами в упрощенном порядке в ближайшие восемь-девять месяцев, пока закон не вступит в силу. Можно только предположить, что в скором времени появится что-то вроде "карты россиянина" либо будет объявлен массовый прием заявлений на вступление в госпрограмму по переселению в РФ. Таких бумаг будет достаточно, чтобы, не выезжая из своего государства, любой иностранец смог считать себя гражданином великой России. Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640816640

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