 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Парламент Таджикистана освободил китайское золотое СП "Зарафшон" от уплаты налогов
08:48 30.12.2021

Парламент Таджикистана освободил СП "Зарафшон" от уплаты налогов: компания построит новое предприятие
Декабрь 29, 2021
Алишер Зарифи

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили предложение правительства об освобождении таджикско-китайского совместного предприятия "Зарафшон" от выплаты НДС и таможенных пошлин на завоз оборудования и технологий. СП построит на севере Таджикистана новое металлургическое предприятие.

Проект соглашения между правительством Таджикистана и СП "Зарафшон" о строительстве металлургического завода по комплексному извлечению золота и меди прессованным окислением из медно-золотых концентратов на заседании нижней палаты парламента 29 декабря представил председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ Саъди Кодирзода. Новое предприятие, по его словам, будет построено в Пенджикенте и СП "Зарафшон" на основе действующих лицензий займется комплексной разработкой золотоносных месторождений "Тарор" и "Джилав", расположенных на территории этого района. Саъди Кодирзода отметил, что главная цель соглашения – производство медно-золотых концентратов внутри Таджикистана.

Согласно соглашению, для строительства завода будет выделено $117 млн. , доля правительства Таджикистана составит 30 процентов, СП "Зарафшон" - 70 процентов. Ожидается, что строительство металлургического завода будет завершено в течение двух лет - до конца 2023 года. Предприятие будет производить 165 тыс. тонн концентратов в год.

Ранее жители Пенджикента не раз выражали обеспокоенность, что построенные СП "Зарафшон" предприятия оказывают негативное влияние на местную экологию. В декабре 2019 года жители села Хумгарон выступили против строительства в их кишлаке перерабатывающего полигона при таджикско-китайском предприятии. По словам сельчан, переработка отходов предприятия окажет негативное влияние на окружающую среду, и в дальнейшем может лишить их плодородных земель и пастбищ. Однако местные власти и руководство СП "Зарафшон" отрицали экологические риски, связанные со строительством полигона.

Депутаты нижней палаты парламента 29 декабря призвали руководство СП "Зарафшон" соблюдать все меры экологической безопасности при строительстве нового предприятия. Саъди Кодирзода отметил, что этот пункт внесен в текст соглашения.

В горнорудной отрасли Таджикистана уже не первый год доминируют китайские компании. Наиболее крупные среди них - совместное китайско-таджикское предприятие "Зарафшон", где 75% акций принадлежат китайской компании Zijin Mining Group Co. Ltd, "Таджикско-китайская горнопромышленная компания", занимающаяся добычей и переработкой свинцово-цинковых руд месторождений Алтын-Топкан и Пай-Булак, "Бартек Точикистон майнинг", осваивающая месторождения Мушкистон в Пенджикентском районе. В конце 2019 года китайская компания ТВЕА начала разработку двух месторождений – "Верхний Кумарг" и "Восточный Дуоба" на территории Айнинского района на севере Таджикистана. Согласно достигнутым договоренностям, китайская компания ТВЕА имеет право на добычу золота этих из месторождений до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ "Душанбе-2" средства.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640843280
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