КырПарламент не смог с первого раза принять предложенную структуру

09:09 30.12.2021

30 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Депутаты не смогли с первого раза принять предложенную структуру парламента. За решение депутатской комиссии проголосовали только 43 народных избранника, против − 27.



Нардепы предлагают создать еще три комитета - по аграрной политике, по культуре и по миграции.



Депутат Мирлан Самыйкожо выступил с резкой критикой в адрес коллег, которые не поддержали создание комитета по культурным и аграрным вопросам.



"Кто выступает против создания комитета культуры и отдельно по аграрным вопросам - это манкурты", - заявил он.



Депутатской комиссии поручили в течение часа еще раз рассмотреть предложенные коллегами варианты.



Отметим, в новой структуре парламента предлагается сократить число комитетов до семи и увеличить число вице-спикеров до четырех.