|КырПарламент не смог с первого раза принять предложенную структуру
09:09 30.12.2021
30 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА
Депутаты не смогли с первого раза принять предложенную структуру парламента. За решение депутатской комиссии проголосовали только 43 народных избранника, против − 27.
Нардепы предлагают создать еще три комитета - по аграрной политике, по культуре и по миграции.
Депутат Мирлан Самыйкожо выступил с резкой критикой в адрес коллег, которые не поддержали создание комитета по культурным и аграрным вопросам.
"Кто выступает против создания комитета культуры и отдельно по аграрным вопросам - это манкурты", - заявил он.
Депутатской комиссии поручили в течение часа еще раз рассмотреть предложенные коллегами варианты.
Отметим, в новой структуре парламента предлагается сократить число комитетов до семи и увеличить число вице-спикеров до четырех.