В Узбекистане у Джизакского экс-замхокима Рахмонкулова нашли 43 авто, 14 квартир, 172 магазина и $1 млн

10:16 30.12.2021

Бывшего заместителя хокима Джизакской области приговорили к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 10,3 тысячи долларов. Также наказаны 27 человек, включая четверых его братьев и сына.

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. В Узбекистане у бывшего высокопоставленного чиновника арестовали 12 миллиардов сумов (более 1 миллиона долларов), 43 машины, 14 квартир, 172 магазина и 37 других объектов недвижимости, сообщает Sputnik Узбекистан.

Речь идет о бывшем заместителе хокима (главы администрации) Джизакской области Узбекистана Акраме Рахмонкулове. Он был назначен на эту должность в 2018 году и за это время успел расхитить бюджетные средства на миллиарды сумов. В ходе следствия выяснилось, что он назначил своих знакомых на руководящие должности в строительной отрасли и тендерной комиссии региона.

Расследование в отношении замхокима было начато в январе текущего года после разрушения многоэтажного дома, возведением которого занималась фирма, возглавляемая его родственниками. Оказалось, что фирма незаконно выиграла тендер на строительство здания. Рахмонкулов был отправлен в отставку, ему предъявили обвинения в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал его "предателем".

Его признали виновным по семи статьям, в числе которых хищение путем присвоения или растраты, уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, злоупотребление властью или должностными полномочиями, а также легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

Между тем пресс-служба Верховного суда Узбекистана сообщила, что 29 декабря Ташкентский областной суд приговорил Рахмонкулова к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 10,3 тысячи долларов.

Всего фигурантами уголовного дела проходили 27 человек, в том числе четыре брата Акрама Рахмонкулова - Акбар, Алишер, Аброр и Адхам Рахмонкуловы, а также его сын Ш. Бахриддинов. Все они приговорены к выплате штрафов.

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