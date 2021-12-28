Саакашвили за драку и сквернословие закрыли на Новогоднюю ночь в штрафной изолятор

10:22 30.12.2021

Михаила Саакашвили силой перевели из военного госпиталя в изолятор



В ночь на четверг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, несмотря на физическое сопротивление с его стороны, перевели из госпиталя Министерства обороны Грузии в специальный изолятор для особых заключенных, который находится в городе Рустави, недалеко от столицы страны Тбилиси. Об этом сообщил глава группы адвокатов господина Саакашвили гендиректор оппозиционной телекомпании "Главный канал" (ГК) Ника Гварамия.



"Саакашвили похитили из Гори",- написал на своей странице в социальной сети господин Гварамия, занимавший во время правления экс-президента пост министра юстиции.



Депутат от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Эка Херхеулидзе уточнила в беседе с журналистами, что бывшего президента "силой перевели" в тюрьму. При этом она сообщила: госпиталь и все дороги, ведущие в сторону Рустави, "были полны частями спецназначения".



В прямом эфире ГК показали, как колонна автомобилей на огромной скорости мчится в сторону Рустави. В том числе два реанимобиля. Судя по всему, в одной из них находился Михаил Саакашвили вместе с сотрудниками департамента исполнения наказаний.



Вечером во вторник бывшего президента уже пытались перевести в руставский изолятор после того, как руководство военного госпиталя подтвердило: курс лечения Саакашвили после голодовки, которую он в течение 50 дней держал сначала в руставской, а затем в глданской тюрьме, успешно завершен. Но тогда экс-президенту стало плохо в процессе его вывода из палаты, он на короткое время упал в обморок, и его оставили в госпитале на сутки.



Один из лидеров ЕНД Леван Хабеишвили предупредил в эфире оппозиционных телеканалов: силовой перевод Михаила Саакашвили в тюрьму "получит должный ответ со стороны оппозиционных сил". Сотни сторонников и однопартийцев бывшего президента уже несколько дней держат голодовку в палатках вокруг центрального офиса партии с требованием освобождения своего лидера.



Георгий Двали, Тбилиси