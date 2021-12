Пекинской Олимпиаде объявлен недобойкот. Команда Джо Байдена едет на Игры в Китай, - С.Строкань

10:28 30.12.2021

29.12.2021,



Группа американских официальных лиц готовится к поездке на зимние Олимпийские игры, которые пройдут 4–20 февраля в Пекине. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил, что власти США подали заявку на оформление виз для 18 человек. Предновогодняя активность Вашингтона вокруг Игр в Пекине разворачивается после того, как в начале декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады.



Несмотря на угрозы дипломатического бойкота, Пекин с энтузиазмом готовится к проведению зимних Олимпийских игр-2022

Фото: Kevin Frayer / Getty Images



"Китайская сторона действительно получила заявки на оформление виз для американских официальных лиц для посещения Олимпиады в Пекине",- заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, при выдаче виз решение будет приниматься на основе принципа паритетности.



Пояснения касательно американского присутствия на зимних Олимпийских играх со ссылкой на официальные источники в Вашингтоне изложила газета The New York Post.



По сообщению газеты, американские официальные лица летят в Пекин для решения практических задач по обеспечению пребывания там американских спортсменов. Однако при этом они не будут присутствовать на церемонии открытия Игр и других мероприятиях, включенных в программу.



В администрации США считают, что это позволит оставить в силе дипломатический бойкот Олимпиады, объявленный 6 декабря, и при этом избежать логистических и организационных проблем, связанных с пребыванием спортсменов в Пекине. "Мы намерены предоставлять консульские и дипломатические услуги в области безопасности, чтобы гарантировать, что наши спортсмены, тренеры и персонал имеют доступ к услугам, которые мы предоставляем всем гражданам США за рубежом",- цитирует The New York Post совместное заявление Госдепартамента и Совета национальной безопасности. По сообщениям ведущих американских СМИ, уже запросив въездные визы для 18 человек, в Вашингтоне намерены подать заявки на получение виз для еще 40 официальных лиц.



Хотя Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, Китай откроет олимпийские деревни и начнет принимать спортсменов со всего мира за неделю до открытия Игр, с 27 января. То есть для оформления виз американским представителям, планирующим поездку в КНР, остается менее месяца.



Точкой отсчета международной кампании против Игр в Пекине стало заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в начале декабря назвала причиной американского демарша нарушение прав человека и ущемление демократических свобод в Китае. Решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине первыми поддержали Великобритания, Австралия и Канада. Китайская сторона назвала американское решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и пообещала принять контрмеры, при этом не уточнив, в чем они будут состоять.



Между тем менее чем за месяц до того, как в Пекине откроются олимпийские деревни, появляется все больше свидетельств того, что полноценный бойкот Олимпиады администрации США организовать так и не удалось.



В рядах союзников Вашингтона нет полного единства. Примером этого стала уклончивая позиция Японии, пытающейся балансировать между Вашингтоном и Пекином и дистанцирующейся от позиции западных союзников. "Япония приняла решение самостоятельно. Что касается присутствия нашей делегации на Играх в Пекине, то мы не намерены использовать специфические термины. Насколько я знаю, выражение "дипломатический бойкот", о котором заявляли США, нами не используется",- заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Воздержавшись от того, чтобы направить в Пекин правительственную делегацию, японская сторона дала зеленый свет на поездку в Китай спортивных чиновников. Это амбивалентное решение позволило как противникам, так и сторонникам Игр в Пекине трактовать его как свою победу. "Это замечательно. Теперь Япония присоединилась к "боевому строю" государств-единомышленников, озабоченных ситуацией с правами человека в Китае",- заявил бывший японский премьер Синдзо Абэ, который возглавляет крупнейшую фракцию в правящей Либерально-демократической партии. Напомним, что изначально новое правительство премьер-министра Фумио Кисиды, сформированное в октябре, занимало выжидательную позицию и не спешило поддерживать западных партнеров, учитывая, что буквально в этом году Китай поддержал Олимпиаду в Токио, несмотря на пандемию коронавируса.



В этой деликатной ситуации в Пекине позитивно оценили решение Токио, дав понять: китайская сторона усматривает в нем совсем другой смысл, нежели экс-премьер Абэ. "Китай приветствует визит представителей национального олимпийского комитета Японии, других причастных лиц и японских спортсменов для участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине",- заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



Полного единства по вопросу бойкота зимних Олимпийских игр в КНР нет и среди европейских союзников США.



Как сообщило в понедельник чешское информагентство ЧТК, посол Чехии в Китае Владимир Томшик от имени президента страны Милоша Земана готов выразить поддержку Олимпиаде в Пекине. "Президент Земан сказал мне, что если он не сможет принять участие, то просит меня, чтобы я как посол приложил все силы для поддержки зимних Олимпийских игр",- заявил глава дипмиссии. Таким образом, президент Земан, судя по всему, в очередной раз готов обозначить свою особую позицию по еще одной деликатной проблеме отношений между Востоком и Западом, не совпадающую с позицией других представителей чешского руководства.



Напомним также, что в ходе состоявшегося 15 декабря саммита с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин подтвердил планы приехать на Игры-2022. По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга в "неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения". "Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать",- отметил Владимир Путин. "С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи. Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период",- заявил в ответ Си Цзиньпин.



Уже после саммита, в ходе большой ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин прокомментировал идею бойкота Олимпиады так: "Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие Китая, никаких других мотивов нет и быть не может".



Сергей Строкань



Газета "Коммерсантъ" №238 от 29.12.2021, стр. 5