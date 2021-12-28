 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Агреман шайтану. Талибы присовывают посла в Москву
10:33 30.12.2021

Талибы намерены назначить посла в Москве
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

© Стоп-кадр видео
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ - прим. ред.) планирует назначить своего посла в Москве. Об этом РИА "Новости" рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Он назвал такое решение дипломатическим шагом, добавив, что посольства и консульства важны для дипломатических отношений.

Вместе с тем собеседник агентства не уточнил сроки назначения посла, указав, что движение пока не получало от России условий для признания сформированного талибами правительства. Муджахид добавил, что признание правительства будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Россия, по его словам, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.

Он также высказался за необходимость разморозки денежных авуаров Афганистана в иностранных банках - "прежде всего американских".

"Талибан" этим летом на фоне срочного вывода войск США из страны молниеносно захватил все крупные города, а 15 августа под их властью оказался весь Афганистан. Президент Ашраф Гани бежал.

Между тем периодически появляются сообщения о том, что боевики устанавливают жесткие порядки в стране, особенно для женщин. Более того, талибы также открывали огонь по мирным демонстрантам, выступающим против нового правительства.

Источник - rosbalt.ru
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