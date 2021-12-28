Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае

11:25 30.12.2021

Послом Узбекистана в Китае назначен Фарход Арзиев, ранее работавший первым заместителем министра иностранных дел.



В соответствии с постановлением кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана от 28 декабря Фарход Нуритдинович Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.



Фарход Арзиев в 2020-2021 годах занимал должность первого заместителя министра иностранных дел.



На дипломатической службе он с 2002 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и загранучреждениях Узбекистана.



В 2014-2017 годах служил советником посольства Узбекистана в Германии, а в 2017-2020 годах - послом Узбекистана в Индии и Бангладеш.



Предыдущий посол Узбекистана в Китае Бахтиер Саидов был назначен министром народного образования в ноябре.



О новом назначении на должность первого замминистра иностранных дел пока не сообщается.