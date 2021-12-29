ЗелеНовости. На Украине раздавили последние независимые СМИ, - "Къ"

14:09 30.12.2021

На Украине закончились "Новости"

Пророссийская оппозиция возмущена новыми санкциями против украинских телеканалов



"Очередной акт глумления над свободой слова" - так украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), считающаяся пророссийской, отреагировала в среду на новые санкции в отношении телеканалов "Первый независимый" и UkrLive. Днем ранее ограничения ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день он утвердил новую стратегию информационной безопасности страны, в которой спецслужбы "государства-агрессора", то есть РФ, обвинены в попытках "усилить внутренние противоречия на Украине".



"Украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине" - с таким заявлением в среду выступили украинские телеканалы UkrLive и "Первый независимый", реагируя на наложенные на них санкции. Само решение они считают незаконным и намерены обжаловать его в суде.



Во вторник Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении медиахолдинга "Новости". Холдинг принадлежит украинскому депутату Тарасу Козаку, соратнику главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.



Санкции предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.



Еще начале года в холдинг входили лишь три телеканала - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале они прекратили вещание в связи с наложенными на них санкциями. Тем самым Владимир Зеленский выполнил обещание не дать "таким людям, как господин Медведчук" монополизировать украинское телевидение. Создание "Первого независимого" в рамках холдинга "Новости" стало ответом на закрытие первых трех телеканалов, но вещание было остановлено сразу после запуска. В октябре был создан UkrLive, который ныне принадлежит депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. В ноябре Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания провел в отношении канала проверку в связи с заявлениями Виктора Медведчука о "внешнем управлении" на Украине и другими высказываниями, "содержавшими дезинформацию". Напомним, ранее под удар также попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".



Давление в отношении СМИ, которые, по мнению украинских властей, действуют против интересов республики, скорее всего, продолжится. Во вторник президент утвердил новую "Стратегию информационной безопасности".



"Информационная политика Российской Федерации - угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам",- говорится в документе.



Там отмечено, что спецслужбы "государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине" и санкции - "действенный механизм ответа" на такие действия. Среди национальных вызовов там указываются "попытки манипуляции сознанием граждан Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины", информационное доминирование РФ в Донбассе, "недостаточный уровень информационной культуры и медиаграмотности в обществе".



В ОПЗЖ решение о санкциях подвергли жесткой критике. "Очередной акт глумления над свободой слова обусловлен полной беспомощностью власти Зеленского и его пропаганды, которой требуются диктатура, узурпация власти и полное подавление инакомыслия,- отмечено на сайте партии.- Это агония власти Зеленского, который не может управлять Украиной с помощью конституционных инструментов". "Власти нет дела до законов и конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы",- передает слова Нестора Шуфрича сайт 112ua.tv.



В середине декабря действия украинских властей в отношении СМИ осудили в ООН. "Ограничения на свободное выражение критических или непопулярных мнений и на участие в мирных собраниях по чувствительным темам, а также безопасность правозащитников на Украине вызывали озабоченность",- заявила заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.



Марина Коваленко