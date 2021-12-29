"Генерал Мороз" пугает Европу, но за ним идет "Маршал Нечего Есть"

14:12 30.12.2021

Как энергетический кризис превращается в голод. А затем… в войну?



Крис МакИнтош



Ранее мы предупреждали об огромном продовольственном кризисе и проблемах с поставками на рынке удобрений. Что ж, сейчас ситуация еще хуже, потому что это было до того, как у нас случился кризис с природным газом. Почему это так важно?



Природный газ является наиважнейшим сырьем для производства удобрений. А мочевина - это, по сути, аммиак в твердом состоянии, процесс которого включает реакцию аммиака с CO2. И теперь - благодаря "климатическим нацистам" - мы все знаем, что CO2 в настоящее время является дьяволом. Проблема, конечно, в том, что без природного газа нет мочевины, а без мочевины нет удобрений. А без каких-либо удобрений… что ж, мы будем есть друг друга.



Кое-что еще, что мы заметили некоторое время назад (в Корее), но что сейчас кажется более серьезной проблемой. Один австралийский фермер предупреждает, что кризис с поставками карбамида может остановить нормальную жизнь в течение нескольких недель.



Он говорит: "Мы не только не сможем выращивать крупный рогатый скот. Мы не сможем выращивать продукты питания. Мы не сможем выращивать зерно или что-то в этом роде. Но - даже если бы мы могли, - мы не сможем это переместить, потому что мы не можем провернуть колесо в грузовике, потому что у нас нет Adblue (AdBlue необходим для дизельных транспортных средств, а половина всех грузовиков на дорогах Австралии работает на дизельном топливе). По состоянию на февраль у нас может не оказаться ни одного грузовика на дорогах Австралии и у нас может не оказаться ни одного поезда на рельсах. Таким образом, в буквальном смысле вся страна остановится с февраля".



"Пойдите и загляните в свой шкаф, пойдите и загляните в свой холодильник, и я гарантирую, что для производства почти каждого из этих предметов - будь то стейк, салат или банка печеных бобов - в какой-то момент использовалась мочевина", - продолжает он.



Но вернемся в Европу. Мы сталкиваемся с полномасштабным энергетическим кризисом, который усугубляется все более разрушительной политикой туфелек-лодочек ("Давайте производить больше солнечной энергии и ветра, хоть и доказано, что ее недостаточно и что она чрезвычайно дорогостояща") и "кризисом цепочки поставок".



Взгляните на европейские цены на энергоносители.



Итак, сейчас мы являемся свидетелями начала того, что обещает стать бурей. Подумайте о холоде и голоде, и у вас сложится правильная картина. Вспомните, что электричество производится, в основном, из природного газа, и этот природный газ поступает от этих надоедливых русских.



Европейские цены на газ поднимаются выше 100 евро с оглядкой на Россию. В преддверии серии аукционов на пропускную способность трубопроводов, которые рассматриваются как проверка готовности России по ослаблению дефицита в поставках газа, базовая цена на природный газ в Европе (в пересчете на баррель нефтяного эквивалента) выросла выше 100 евро, или 190 долларов.



Предстоящие на день аукционы за место в украинских трубопроводах и мощности на компрессорной станции Mallnow в Германии станут сильным сигналом о том, насколько серьезно Россия относится к увеличению потоков на запад. Хотя крупнейший поставщик региона заявил, что намерен продолжать заполнять европейские хранилища до конца декабря, он не использовал краткосрочные аукционы для доставки большего количества топлива.



Так что, прямо сейчас у нас такая ситуация, от которой у вас закружится голова. В Европе закончился газ. Большую часть последнего десятилетия они (европейцы - С.Д.) потратили на то, чтобы избавиться от собственного внутреннего производства энергии, заменив ее безделушками и игрушками, которые, хотя и набрали большие баллы в рейтинге woke*, но обернулись ужасом в производстве… того же электричества.



Поскольку европейцы уже замерзли и очень скоро станут голодать, нам предстоит война. Помните, что исторически рост цен на продовольствие приводил к гражданским беспорядкам, революциям и войнам. С положительной стороны, известно, что он (рост цен на продовольствие - С.Д.) также лечит ожирение, но это единственный плюс.



Вернемся к мочевине и еде. Вы не можете производить удобрения без мочевины и природного газа. Поскольку цена и того, и другого из этих компонентов повышается, это существенно влияет на цену удобрения. Цена на удобрения, в свою очередь, влияет на цены на продовольствие. Это связано с тем, что удобрения - второй по величине компонент затрат большинства видов сельскохозяйственного производства. Первый компонент… вы угадали, дизтопливо.



Сейчас у нас бычий рынок не только карбамида, но и природного газа, а в довершение всего - и дизельного топлива. Ожидать, что цены на продукты питания останутся стабильными, когда все ингредиенты для их производства стремительно растут, нам представляется комично глупым.



Автор: Крис МакИнтош - Chris MacIntosh - менеджер хедж-фонда, основатель и владелец популярного финансового веб-сайта Capitalist Exploits. Работал аналитиком во многих инвестиционных банках, включая JPMorgan, Lehman Brothers и Robert Fleming and Co.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.



* wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку). К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.