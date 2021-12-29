 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.12.2021
18:58  Итоги 2021 для Кыргызстана. Доживем ли до 2023?
18:43  Сколько минут до начала? Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, - Александр Проханов
14:25  Итоги-2021 для Узбекистана: проверка выборами, коррупции – бой, планы по Афганистану
14:22  Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
14:20  От Ди Каприо до Памелы Андерсон: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке
14:17  Авианосец "Гарри Труман" защитит Украину от "путинского вторжения"
14:14  Олимпийские игры в Пекине - не сцена для шоу политиков

14:12  "Генерал Мороз" пугает Европу, но за ним идет "Маршал Нечего Есть"
14:09  ЗелеНовости. На Украине раздавили последние независимые СМИ, - "Къ"
11:25  Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае
10:33  Агреман шайтану. Талибы присовывают посла в Москву
10:28  Пекинской Олимпиаде объявлен недобойкот. Команда Джо Байдена едет на Игры в Китай, - С.Строкань
10:22  Саакашвили за драку и сквернословие закрыли на Новогоднюю ночь в штрафной изолятор
10:16  В Узбекистане у Джизакского экс-замхокима Рахмонкулова нашли 43 авто, 14 квартир, 172 магазина и $1 млн
09:09  КырПарламент не смог с первого раза принять предложенную структуру
09:02  Белый дом раскрыл, о чем Байден поговорит с Путиным перед Новым годом
08:48  Парламент Таджикистана освободил китайское золотое СП "Зарафшон" от уплаты налогов
08:42  Гигантская угроза: российские эксперты обнаружили крупнейший ботнет в истории интернета
01:24  У российского гражданства не будет границ, - Иван Родин
00:36  Мировой экономический кризис – вторая ступень плана Великой перезагрузки, - В.Катасонов
00:26  Токаев подписал закон об отмене в Казахстане смертной казни
00:02  Тремя колоннами к Третьей мировой, - Сергей Шелин
Среда, 29.12.2021
17:53  Картография пантюркизма: аппетиты растут, - А.Игнатьев
17:43  Новым спикером КырПарламента избран Талант Мамытов, уже бывший им в 2020-21 гг.
17:17  С Каганатом в голове. Свежий кыр-депутат Малиев требует переименовать Кыргызстан в...
17:04  В туалете Парламента Киргизии пропала туалет-бумага... Новый созыв пришел на работу
15:10  Ура! В Киргизии удалось отловить и собрать в одном месте депутатов новой 7 каденции
12:28  Над Россией навис призрак "цифрового Сталина", - А.Желенин
12:26  России придется спасать обнищавший Таджикистан, - И.Джорбенадзе
12:23  Турции удалось повысить курс лиры нестандартными методами
12:11  Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Что нового в документе
12:02  Что он несет?.. Глава ТалибЭмирата Ахунд плачет, увидел страшный сон
12:00  Бюджет на 2022 год в Казахстане: зачем и за счет чего увеличиваются расходы
11:59  Итоги-2021 для Туркменистана: талибы*, неосуществленный транзит и судьба хлопка
11:49  17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодир Абдусатторов стал новым чемпионом мира по быстрым шахматам
11:41  Си обувает Германию по полной. Фрау Бербок в роли "официантки"
11:40  "Черный лебедь" летит... Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов
11:20  Око за око. В Узбекистане силовики будут платить компенсации жертвам пыток
10:56  Казахстан. Столичные страсти: проблемы у Кульгинова или проблема в Кульгинове?
09:48  Благодаря русскому оружию Ормузский пролив станет кладбищем авианосцев, - "СП"
09:38  Путин знаково собрал коллег по СНГ в Ельцинской бибилиотеке, - репортаж А.Колесникова
09:15  Неформальные посиделки Путина с 9 коллегами омрачила... Анна Попова, - "МК"
09:12  Порошенко обвинил Зеленского в растрате (краже) 7 млрд долларов
09:09  Рахмон II-й разрешил душанбинцам выращивать придомовой скот
08:07  Кто заполнит вакуум после ухода Запада из Афганистана: Китай или Россия? - Рон Синовиц
07:55  Гражданину Казахстана Саккараеву тоже выдали мандат Кыргызского депутата. Какая разница..?
07:40  Business Insider: Путин восстанавливает Империю
00:55  США нанесли удар по газовым планам России: отправили в Европу танкеры
00:48  Станет ли Киев столицей Содружества Славянских Республик?
00:40  В Узбекистане появится "цифровой профиль паспорта гражданина". На лбу?
00:15  ХЕРоям слава! Украина решила отпраздновать 80-летие УПА на государственном уровне
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Генерал Мороз" пугает Европу, но за ним идет "Маршал Нечего Есть"
14:12 30.12.2021

Как энергетический кризис превращается в голод. А затем… в войну?

Крис МакИнтош

Ранее мы предупреждали об огромном продовольственном кризисе и проблемах с поставками на рынке удобрений. Что ж, сейчас ситуация еще хуже, потому что это было до того, как у нас случился кризис с природным газом. Почему это так важно?

Природный газ является наиважнейшим сырьем для производства удобрений. А мочевина - это, по сути, аммиак в твердом состоянии, процесс которого включает реакцию аммиака с CO2. И теперь - благодаря "климатическим нацистам" - мы все знаем, что CO2 в настоящее время является дьяволом. Проблема, конечно, в том, что без природного газа нет мочевины, а без мочевины нет удобрений. А без каких-либо удобрений… что ж, мы будем есть друг друга.

Кое-что еще, что мы заметили некоторое время назад (в Корее), но что сейчас кажется более серьезной проблемой. Один австралийский фермер предупреждает, что кризис с поставками карбамида может остановить нормальную жизнь в течение нескольких недель.

Он говорит: "Мы не только не сможем выращивать крупный рогатый скот. Мы не сможем выращивать продукты питания. Мы не сможем выращивать зерно или что-то в этом роде. Но - даже если бы мы могли, - мы не сможем это переместить, потому что мы не можем провернуть колесо в грузовике, потому что у нас нет Adblue (AdBlue необходим для дизельных транспортных средств, а половина всех грузовиков на дорогах Австралии работает на дизельном топливе). По состоянию на февраль у нас может не оказаться ни одного грузовика на дорогах Австралии и у нас может не оказаться ни одного поезда на рельсах. Таким образом, в буквальном смысле вся страна остановится с февраля".

"Пойдите и загляните в свой шкаф, пойдите и загляните в свой холодильник, и я гарантирую, что для производства почти каждого из этих предметов - будь то стейк, салат или банка печеных бобов - в какой-то момент использовалась мочевина", - продолжает он.

Но вернемся в Европу. Мы сталкиваемся с полномасштабным энергетическим кризисом, который усугубляется все более разрушительной политикой туфелек-лодочек ("Давайте производить больше солнечной энергии и ветра, хоть и доказано, что ее недостаточно и что она чрезвычайно дорогостояща") и "кризисом цепочки поставок".

Взгляните на европейские цены на энергоносители.

Итак, сейчас мы являемся свидетелями начала того, что обещает стать бурей. Подумайте о холоде и голоде, и у вас сложится правильная картина. Вспомните, что электричество производится, в основном, из природного газа, и этот природный газ поступает от этих надоедливых русских.

Европейские цены на газ поднимаются выше 100 евро с оглядкой на Россию. В преддверии серии аукционов на пропускную способность трубопроводов, которые рассматриваются как проверка готовности России по ослаблению дефицита в поставках газа, базовая цена на природный газ в Европе (в пересчете на баррель нефтяного эквивалента) выросла выше 100 евро, или 190 долларов.

Предстоящие на день аукционы за место в украинских трубопроводах и мощности на компрессорной станции Mallnow в Германии станут сильным сигналом о том, насколько серьезно Россия относится к увеличению потоков на запад. Хотя крупнейший поставщик региона заявил, что намерен продолжать заполнять европейские хранилища до конца декабря, он не использовал краткосрочные аукционы для доставки большего количества топлива.

Так что, прямо сейчас у нас такая ситуация, от которой у вас закружится голова. В Европе закончился газ. Большую часть последнего десятилетия они (европейцы - С.Д.) потратили на то, чтобы избавиться от собственного внутреннего производства энергии, заменив ее безделушками и игрушками, которые, хотя и набрали большие баллы в рейтинге woke*, но обернулись ужасом в производстве… того же электричества.

Поскольку европейцы уже замерзли и очень скоро станут голодать, нам предстоит война. Помните, что исторически рост цен на продовольствие приводил к гражданским беспорядкам, революциям и войнам. С положительной стороны, известно, что он (рост цен на продовольствие - С.Д.) также лечит ожирение, но это единственный плюс.

Вернемся к мочевине и еде. Вы не можете производить удобрения без мочевины и природного газа. Поскольку цена и того, и другого из этих компонентов повышается, это существенно влияет на цену удобрения. Цена на удобрения, в свою очередь, влияет на цены на продовольствие. Это связано с тем, что удобрения - второй по величине компонент затрат большинства видов сельскохозяйственного производства. Первый компонент… вы угадали, дизтопливо.

Сейчас у нас бычий рынок не только карбамида, но и природного газа, а в довершение всего - и дизельного топлива. Ожидать, что цены на продукты питания останутся стабильными, когда все ингредиенты для их производства стремительно растут, нам представляется комично глупым.

Автор: Крис МакИнтош - Chris MacIntosh - менеджер хедж-фонда, основатель и владелец популярного финансового веб-сайта Capitalist Exploits. Работал аналитиком во многих инвестиционных банках, включая JPMorgan, Lehman Brothers и Robert Fleming and Co.

Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.

* wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку). К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640862720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе подвели итоги работы за 2021 год
- В первом полугодии 2022 г. необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев - А. Мамин
- Производство стройматериалов в Казахстане за 11 месяцев 2021 г. выросло на 9,2%
- Вернемся к итогам года
- Правительство рассмотрело План законопроектных работ на 2022 год
- С какими проблемами столкнутся выбранные акимы
- В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan"
- В Мажилисе презентован депутатский законопроект по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  