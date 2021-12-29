Авианосец "Гарри Труман" защитит Украину от "путинского вторжения"

14:17 30.12.2021

Что на самом деле стоит за антироссийской миссией в Средиземноморье звездно-полосатого корабля-аэродрома



Александр Ситников



Министр обороны США Ллойд Остин приказал военно-морской ударной группе во главе с авианосцем Harry S. Truman до особого распоряжения оставаться в Средиземном море, а не двигаться на Ближний Восток через Суэцкий канал, как планировалось ранее. В качестве причины своего решения он назвал опасение по поводу наращивания российских войск вблизи границы с Украиной. Об этом представитель Пентагона сообщил информагентству Associated Press со ссылкой на изменение в расписании АУГ (авианосной ударной группы - авт.).



Помимо авианосца Harry S. Truman в состав АУГ входят ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.



"Это необходимо для того, чтобы успокоить (напуганных) союзников и партнеров США в регионе, сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности", - пишет AP. Скажем прямо: эта тема широкого обсуждения в западной прессе не получила, хотя разговоры о "скором путинском вторжении" не стихают.



Что любопытно: ранее заокеанские СМИ сообщали, что АУГ Harry S. Truman покинула свой родной порт Норфолк в штате Вирджиния 1 декабря и вошла в Средиземное море 14 декабря, причем пунктом назначения был указан Персидский залив, а целью - давление на Иран, который не соглашается с американским вариантом ядерной сделки. Похоже, янки решили припугнуть заодно с персами и русских.



Этот явно антироссийский шаг был сделан американцами именно тогда, когда появилась договоренность между Соединенными Штатами и Россией о проведении 10 января в Женеве переговоров по снижению напряженности между двумя странами, в том числе по украинской тематике.



Польские СМИ, наверное, с подачи своих "испуганных" властей, пишут, что Вашингтон рассматривает вопрос постоянного базирования авианосцев в Средиземноморье, как фактор непрекращающегося давления на Москву. Типа, русские пугают украинцев, поляков, немцев, а янки - русских. Дескать, кто первым моргнет - тому флаг в руки.



На самом деле, АУГ Harry S. Truman, которая сейчас находится в Ионическом море между Грецией и Италией, вряд ли скажется на позиции Москвы. Слишком далеко находится американский кулак, чтобы Кремль испугался. И вообще, никто не придал бы значения "изменению расписания", если бы не громкое и явно раздутое заявление Ллойда Остина о том, что авианосец, оказывается, задержался в Средиземноморье только для того, чтобы поддержать украинцев и европейцев в их политическом противостоянии с Россией.



В реальности, в его миссии похода в Персидский залив с остановкой в Средиземноморье четко сказано: "Авианосная ударная группа Harry S. Truman запланированно отправится в район деятельности 6-го флота США в качестве поддержки военно-морских операций по поддержанию стабильности и безопасности на море и защите интересов США, союзников и партнеров в Европе и Африке".



Кстати, вице-адмирал Карл Томас, командующий 7-м флотом ВМС США, комментируя нынешнюю штатовскую политику "авианосцев", заявил, что такие монстры, как Harry S. Truman должны показать Пекину и Москве, что "сегодня не тот день, чтобы начинать войну". Тем не менее, даже он считает, что нужно иметь в постоянном дежурстве как минимум четыре АУГ против каждого врага Америки, чтобы показать "важность намерений" и "дать ощущение безопасности союзникам".



То, что командующий 7-м флотом ВМС США говорил о Тихом океане, как о территории противостояния, не меняет сути обозначенной им мощи, которая, видимо, позволила бы Байдену говорить с Путиным с позиции силы. Более того, Карл Томас считает, что в войне с русскими много авианосцев не бывает. По его словам, "когда мы думаем о том, как мы могли бы сражаться, четыре авианосца - это хорошее число, но шесть, семь или восемь было бы лучше".



Как поется в известной песне, "первым делом самолеты", и эти слова не устаревают с годами. Напротив, они становятся все более актуальными. Иначе говоря, вице-адмирал Карл Томас не просто так сказал, что для того, чтобы "напугать" русских и заодно "успокоить" союзников, нужно пригнать к берегам России четыре, а лучше восемь АУГ.



Дескать, имея на борту каждого корабля-аэродрома по 60 истребителей, янки могли бы выставить за раз от 240 до 480 самолетов, тогда как ВКС РФ, хоть и располагают порядка 1300 МиГ и Су, не смогли бы создать численное превосходство на локальном театре боевых действий.



Эксперт Уилл Моррис отмечает, что Россия и Соединенные Штаты расходятся в своей доктрине использования военно-воздушных сил, в том числе морского базирования. Короткая версия различия заключается в том, что США зависят от авианосцев в преобладающей степени, тогда как Россия делает ставку на береговую авиацию и ПРО. Да, как единая сила, Пентагон обладает значительным превосходством. Но во многих отдельных случаях российская авиация может господствовать в бою. В полной мере это относится к палубной эскадрилье АУГ Harry S. Truman, которая бросила якорь в Ионическом море между Грецией и Италией.



Другими словами, появление в Средиземноморье всего лишь одной звездно-полосатой авианосной ударной группы, пусть и с якобы демонстрацией силы, даже американскими адмиралами не считается веским аргументом в споре с Москвой.



Но, возможно, речь идет о другой миссии. Поэтому куда тревожнее выглядит информация о том, что американский самолет боевого целеуказания Boeing E-8 JSTARS вместе с разведывательным бортом ВВС США RC-135V Rivet в последнее время кружатся в 70 км от линии противостояния между ВСУ и защитниками Донбасса.



И вряд ли является совпадением, что RC-135V Rivet прилетел на восток Украины из залива Суда, который находится на северо-западном побережье греческого острова Крит - как раз примерно оттуда, где остановилась АУГ Harry S. Truman.



По сообщению заокеанских военных сайтов, самолеты E-8 JSTARS и RC-135V Rivet пытаются узнать, сколько в реальности русских солдат разместилось вблизи Украины. Вдруг Киев, у которого глаза округлились от страха, прибрехал, когда называл цифру в 100 тысяч военнослужащих Шойгу, готовых лишить неньку "незалежности".



Пентагону, судя по всему, нужны более точные данные, хотя для Минобороны США численность "антиукраинской" группировки имеет меньшее значение, чем размещенные на самом западе нашей страны современные системы вооружения и авиация. Похоже, на спутники янки не особо надеются, как и на разведданные союзников по НАТО. А без этого не поймешь, блефует ли Путин в своей геополитической игре, или и впрямь может применить силу.