От Ди Каприо до Памелы Андерсон: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке

14:20 30.12.2021

Ди Каприо, Памела Андерсон и глава Австрии: кто сможет получить паспорт РФ по упрощенке

Путин внес законопроект, упрощающий получение гражданства для ряда иностранцев



Екатерина Томова



Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об упрощении процедуры получения гражданства иностранцами с российскими корнями. При этом неважно, где они родились, - главное иметь родственников по прямой линии, проживавших на территории СССР или Российской империи. "Газета.Ru" рассказывает о звездах, политиках и бизнесменах западного мира, которые смогут получить паспорта РФ на льготных условиях.



В Империи или СССР, но в пределах современных границ



В Госдуму внесен президентский проект федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Одно из положений предусматривает предоставление по упрощенной процедуре российского гражданства иностранным лицам, "которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества".



Так, получить паспорт РФ смогут получить те, кто были гражданами Советского Союза, а также их дети. Среди других категорий - участники госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ, живущие за рубежом соотечественники и близкие родственники россиян из-за границы.



Возможность получить гражданство России по упрощенной процедуре также появится у тех, чьи родственники постоянно проживали на территории Российской Империи или СССР, но пределах границ современной РФ.



Президенты и бизнесмены



Многие известные иностранцы имеют русские корни. Например, австрийский президент Александр Ван дер Беллен в 2019 году в интервью изданию KirchenZeitung признался, что его нельзя считать настоящим австрийцем, поскольку мама его родом из Эстонии, а отец - русский с европейскими корнями.



Отец Александра Ван дер Беллена, тоже Александр, - уроженец Пскова, а его дед, еще один Александр, возглавлял в свое время Псковскую губернскую земскую управу. Отец и мать Ван дер Беллена покинули Россию после революции в 1917 году и получили убежище в Эстонии. В дальнейшем они перебрались в Австрию, где будущий глава государства и вырос, хотя до 1959-го имел эстонское гражданство.



Тесные связи с Россией сохранил и экс-президент Латвии Раймондс Вейонис. Он родился в деревне Никоново Палкинского района Псковской области РСФСР, в семье латыша и русской. Отец в тот момент проходил военную службу в рядах Советской Армии, беременная супруга приехала его навестить и неожиданно родила младенца.



Вейонис, кстати, прекрасно разговаривает на русском языке.



Сергей Брин - американский программист и интернет-предприниматель. По состоянию на октябрь 2021 года он занимает девятое место в списке самых богатых людей в мире по версии Forbes, его состояние оценивается в $89 млрд. Родился бизнесмен в Москве, но в 6 лет эмигрировал вместе с родителями в США.



О своих российских корнях часто говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, утверждая, что его кровь - на 5% русская. По словам политика, его прабабушка по отцовской линии, Ханифа Феред, была черкешенка из Российской империи, бежавшая во время Кавказской войны в Османскую империю. Прадед по материнской линии - американский ученый-палеограф Элиас Эвери Леви также был уроженцем Российской империи. Официально подлинность генеалогического древа Джонсона никак не подтверждена, потому и верить ему остается лишь на слово.



От Ди Каприо до Андерсон



Самое широкое представительство "относительно российских" - в сфере искусства.



Например, бабушка актера Леонардо Ди Каприо Елена Смирнова в 1915 году родилась в Перми, но после начала революции родители увезли ее за границу. Там она вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена и взяла его фамилию, став Хеленой Инденбиркен. В их семье родилась девочка, которую назвали Ирмелин. В середине 50-х семейство перебралось в США, и в 1974 году родился Леонардо.



Во время встречи с Путиным Ди Каприо называл себя "наполовину русским", утверждая, что, помимо бабушки, русским был и его дед.



Еще одна известная актриса - Хелен Миррен - имеет довольно богатую родословную в России. Ее отец - Василий Петрович Миронов, а дед - Петр Васильевич Миронов, который был военным инженером и служил в Русском правительственном комитете в Лондоне, где занимался закупками оружия и военного оборудования для русской армии. Прабабушка с отцовской стороны - Лидия Андреевна Каменская - была правнучкой фельдмаршала графа Михаила Федотовича Каменского. До девяти лет Миррен была Еленой Мироновой, а дедушка называл ее "Аленушкой".



О связи с Россией рассказывала и Памела Андерсон, которая родилась в городке Ледисмит Британской Колумбии. Ее отец имеет финские корни, а мать - русские. Прабабушка актрисы эмигрировала из России в Голландию, а оттуда - в Канаду. О возможности получения российского гражданства Андерсон уже спрашивали ранее, но тогда она говорила, что ей достаточно двух паспортов и в России она готова только работать, но к стране относится с большим уважением.



"Место рождения не имеет значения"



Внесенный Путиным в Госдуму законопроект разрешает давнюю дискуссию о возможностях упрощенного получения гражданства России лицами, которые являются нашими соотечественниками и проживают за рубежом, считает адвокат Илья Гатикоев.



"Практика репатриации "своих" существует во многих странах. Венгрия, Греция, Германия и Израиль дают гражданство любому лицу, являющемуся венгром, греком, немцем или евреем. Место рождения при этом не имеет никакого значения. Польша выдает карту поляка всем этническим полякам. Но эти страны - мононациональные", - пояснил он "Газете.Ru".



Однако для России такой подход невозможен, поскольку страна многонациональная. Поэтому был выбран территориальный принцип, который предполагает, что в родословной претендента на получение гражданства должен быть прямой предок, родившийся в СССР или Российской Империи, но в пределах территории современной России.



Пока порядок упрощенного получения паспорта данным законом не определен. Однако известно, что выдача будет осуществляться органами внутренних дел. "Полагаю, что для данной категории граждан такую государственную услугу будут оказывать консульские учреждения России", - добавил юрист.