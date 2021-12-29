Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год

14:22 30.12.2021

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Редакция 24.kg проводит эксперимент, еженедельно подсчитывая стоимость средней потребительской корзины для Бишкека. В 2021 году ее цена менялась неоднократно. За год подорожали практически все продукты, включенные в корзину.



Ценовые рекорды



Мы не брали в расчет стоимость предновогодней корзины, потому что в ней немного другой состав продуктов. Мы подсчитали стоимость стандартного набора продуктов, которые есть в нашей корзине, и сравнили ее с данными 2020 года.



За год наша корзина подорожала на 588,5 сома.



Самая низкая ее стоимость отмечена 4 и 11 сентября 2021 года - 4 тысячи 498 и 4 тысячи 414 сомов. Самой дорогой корзина была 1 мая 2021 года - 5 тысяч 637 сомов. Это самый высокий показатель с октября 2018-го, когда мы начали подсчеты.



Отличительная особенность этого года - стоимость корзины ни разу не опустилась ниже 4 тысяч сомов. Большую часть года она и вовсе превышала 5 тысяч сомов. Цена корзины немного снизилась ближе к осени, когда подешевели свежие овощи и фрукты.



Весь август и сентябрь стоимость основного набора продуктов питания не превышала 5 тысяч сомов.



К началу октября цены вновь поползли вверх. Сказалась и отмена государственного регулирования цен на сахар и растительное масло. С первыми холодами начали дорожать свежие овощи и фрукты. В итоге последние три месяца года стоимость корзины стабильно держалась выше 5 тысяч сомов.



Стабильные макароны и дешевый перец



Относительно стабильной остается цена на хлеб. Он подорожал на 2 сома и с тех пор стоит 16 сомов. Но это в крупных сетевых маркетах. На рынках и в небольших магазинах она выросла на 4-5 сомов - до 20-22 сомов за булку.



Самый дешевый хлеб сейчас можно купить только в крупных маркетах Бишкека и Чуйской области.



Цены на рис и макароны за год не изменились. Удивительно, но есть и продукты, которые немного подешевели.



Больше всего за год подешевел свежий перец - на 76 сомов.



Кроме того, по сравнению с прошлым годом снизилась цена на яйца и яблоки.



Дорогая гречка и рыба



Рекорд по росту цен принадлежит рыбе. Она за год подорожала в два раза - на 192 сома. Свежие огурцы выросли в цене на 45 сомов.



Еще один ценовой рекорд принадлежит гречке. Она подорожала сразу на 40 сомов - с 79 до 119 сомов.



Тут ситуация объяснима. В России неурожай и нехватка продукта. Она сначала обеспечивают свой рынок, а потом уже отправляет товар на экспорт. Ограниченность продукта и рождает его высокую цену.



На такую же сумму подорожало мясо. На 39 сомов - капуста. Интересно, что на последнюю летом 2020 года была самая низкая цена - 5-8 сомов за килограмм. Но маловодье и отсутствие поливной воды привело к ее неурожаю.



Результат закономерен - капуста по сравнению с декабрем 2020 года подорожала в четыре раза.



За год в Кыргызстане подорожали практически все овощи и фрукты. Самый большой рост у огурцов - 45 сомов. Бананы оказались на 34 сома дороже, картофель - на 16 сомов, груши, морковь и помидоры - на 13 сомов.



Интересно, что даже летом цены на огурцы и помидоры не падали ниже 17-20 сомов. Яблоки тоже оставались дорогими весь год. Самой низкой - 42-45 сомов - цена стала осенью, когда на прилавках появился свежий урожай.



Еще один неприятный сюрприз года - цена на сахар. В 2020 году зимой, когда заработал Каиндинский сахарный завод, его можно было купить за 50 сомов. Но проблемы с поливом привели к нехватке сырья. В итоге к концу года цена на сахар составила 68 сомов. И это только в крупных супермаркетах, у которых есть прямая договоренность с заводом "Каинды-Кант". На базарах сахар стоит 68-70 сомов.



Кыргызстан продолжает на практике ощущать все прелести зависимости от импорта.



Самый показательный пример - растительное масло. Цена на него растет второй год подряд. За 2021-й - на 15 сомов.



По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го максимальный уровень инфляции (9,7 процента) среди стран Евразийского экономического союза отмечен в Кыргызстане. На ее рост повлияло увеличение цен на продукты (на 11 процентов), непродовольственные товары (на 10 процентов) и услуги (на 5,1 процента).