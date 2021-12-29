Сколько минут до начала? Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, - Александр Проханов

18:43 30.12.2021

Сколько минут до начала?

Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России, и Россия тщится вытащить этот гвоздь

Александр Проханов



Разгромив украинцев в Иловайском и Дебальцевском котлах, ополченцы в едином порыве провели наступление на Мариуполь, и казалось, под знамя Новороссии перейдут Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск, Запорожье. Порыв ополченцев был остановлен, Луганск и Донецк окуклились. Украинцы пришли в себя и стали строить амию, насыщать ее офицерами, советниками, смертоносным оружием, создавая военный кулак, направленный в лоб России.



Минские соглашения явились тем прикрытием, которое позволяло украинцам тянуть время и создавать новую армию, оставляя у российских политиков иллюзию мирного разрешения драмы. Минские соглашения могут стать надгробной эпитафией Государству Российскому. Сегодня Украина - это гвоздь НАТО, вбитый в грудь России. И Россия тщится вытащить этот гвоздь.



Путин направил ультиматум Америке, требуя прекратить движение НАТО на восток - к Донецку, Луганску, Ростову. В этом ультиматуме были некие красные линии, над которыми посмеиваются натовские генералы. Они не прочь заключить с Москвой новые соглашения - уже не минские, а какие-нибудь будапештские. И во время этого изнурительного, длящегося годами переговорного процесса завершить строительство современной, ультрабоеспособной украинской армии.



Останется ли взмах Путина взмахом алебастрового копьеносца, из рук которого так никогда и не вылетит копье, и он войдет в историю как алебастровый копьеносец? Едва ли. На недавней пресс-конференции мы видели, как у Путина играли желваки. И военным аналитикам пора анализировать картину боевых действий на украинском театре.



Украинская армия нанесет таранный удар в стык батальонов Луганска и Донецка, рассечет их группировку и в расширенный прорыв устремится к российской границе. Российские войска, усилив десантными подразделениями батальоны Луганска и Донецка, замкнут вокруг наступающей украинской армии кольцо, запрут украинцев в мешок, повторяя опыт Дебальцево.



Попавшая в мешок украинская группировка станет вести оборонительные бои, сковывая российские войска. Другая украинская группировка пересечет украино-российскую границу и ударит по направлению Белгорода и Брянска, выйдя на оперативный простор, ведущий к Москве. Наземные операции будут сопровождаться войной в воздухе и на море. Театр военных действий распространится от Львова до Воронежа и Симферополя. Война завершится к весне среди дымящихся развалин, из которых, воздев руки, будет выглядывать киевская золотая Оранта.



Будет так или иначе, или не будет никак. И между Путиным и Байденом уже заключены секретные соглашения, о которых невдомек бессмысленным журналистам и слепорожденным экспертам. И мир будет сохранен. И не будет русских и украинских гробов. А Жириновский так и останется сидеть в джакузи, вскипающем кровью.