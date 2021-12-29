Итоги 2021 для Кыргызстана. Доживем ли до 2023?

18:58 30.12.2021

Год 2021: ЖК разделился на два лагеря. Станет ли это индикатором 2022 года?

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

16:48, 30 декабря 202114468



Бишкек (АКИpress) – Как и все постреволюционные годы, 2021 год был богат на политические события. В уходящем году Кыргызстан трансформировал политический ландшафт – перешел с формально президентско-парламентской системы правления на полностью президентскую. Но год также был богат на другие события для страны - местные, так и глобальные, как пандемия и рост геополитической напряженности.



ВЫБОРЫ



2020 год завершился отставкой президента Сооронбая Жээнбекова и началом кампании по выборам президента, которые прошли 10 января. Вместе с выборами президента также состоялся референдум по выбору формы правления.



11 апреля состоялся референдум по новой Конституции, а также прошли местные выборы. Впервые ЦИК признала выборы депутатов в Бишкекский горкенеш недействительными.



Повторные выборы в местные органы власти прошли 11 июля.



28 ноября состоялись выборы в Жогорку Кенеш по смешанной системе – 54 депутата выбраны по партийным спискам, 36 депутатов – по единым округам. По двум округам, Ленинскому и Свердловскому, впервые больше всего голосов набрала графа "против всех". Перевыборы пройдут в следующем году.



Таким образом, в 2021 году прошли президентские выборы, выборы в Жогорку Кенеш, два референдума и дважды крупные выборы в органы местной власти. Такого обильного года на выборы еще не было. Соответственно, чувствовалась усталость населения и это сказалось на явке (другая причина низкой явки - уменьшение масштабов подкупа).



ПАНДЕМИЯ



Если сравнивать с остальными странами мира, прежде всего с соседями, то эпидемия коронавируса в Кыргызстане в уходящем году была не столь сильной. С 1 января по 21 декабря официально в стране зарегистрированы 103 235 случаев заболеваний SARS Cov-2, 1433 человека умерли (в 2020 году - 81 034 заболевших и 1355 умерших).



В 2021 году третья волна эпидемии, которая началась в апреле и достигла плато в начале июля, по количеству заболевших оказалась выше, чем первая волна в июле 2020 года и вторая волна в октябре-ноябре 2020 года. Однако смертность оказалась гораздо ниже, чем в "черный июль".



На 2021 года также приходятся два минимальных периода эпидемии - февраль 2021 года и нынешний минимум, который начался с конца сентября и продолжается до сих пор.



В июле также фактически началась кампания массовой вакцинации. Сейчас почти 50% целевой группы из 2,4 млн человек получили первую дозу вакцины. Последние данные о коллективном иммунитете - 38% населения имеют в организме антитела против коронавируса.



Фактически Кыргызстан стал первой страной в мире, где население и власти напрочь игнорируют все санитарные нормы, при этом уровень заболеваемости низкий, как и заполняемость больниц с "красной зоной".



СПОРТ



Этот год стал самым успешным для страны в плане спортивных достижений. На Олимпийских играх в Токио национальная сборная по борьбе завоевала две серебряные и одну бронзовую медали.



На чемпионатах мира по борьбе в Осло (Норвегия) наши спортсмены участвовали в четырех финалах и выиграли две золотые медали. К двум золотым и двум серебряным медалям также добавилась бронзовая медаль. Достижения на одном чемпионате обошли все предыдущие вместе взятые.



Олимпийские игры в Токио также стали самыми успешными в истории для Кыргызстана.



Успех принесли только борцы, в которых инвестировали большие деньги. Особенно отличились наши девушки борцы. Видимо, в знак благодарности главу федерации борьбы и главу Национального олимпийского комитета Абдыкеримова отправили на пенсию.



ЭКОНОМИКА



Самым крупным экономическим событием года нужно считать взятие под управление месторождения Кумтор. Это был рискованный шаг, но власти уверяют, что все находится под контролем.



Впереди судебные иски в международном арбитраже.



Уголовные дела стали центральными в борьбе с коррупцией и аресте политиков, включая бывших премьер-министров Омурбека Бабанова, Джоомарта Оторбаева, Темира Сариева, Мухаммедкалыя Абылгазиева, брата экс-президента Асылбека Жээнбекова и т.д.



До самого недавнего времени никаких данных о Кумторе не было. Только на прошлой неделе после вопросов депутатов Минфин сообщил о сумме уплаченных налогов, а глава Кабинета Акылбек Жапаров сообщил об объеме добытого золота за последний месяц - 1,5 тонны.



Если Кумтор можно считать главным экономическим событием года, то рост цен нужно считать главным процессом года. По данным Национального статистического комитета, инфляция за 11 месяцев этого года составила 9,7%. Рост цен произошел из-за повышения стоимости продовольственных товаров на 11%, непродовольственных - на 11% и услуг на 5,1%.



Реальные доходы населения при этом снизились на 5,1%. Уровень бедности подскочил с 20% до 25,3%.



КОНФЛИКТ



Боевые действия 29-30 апреля между Кыргызстаном и Таджикистаном стали самым крупным межгосударственным конфликтом в Центральной Азии. Два дня конфликта унесли жизнь 36 кыргызстанцев - 33 гражданских лиц и 3 военнослужащих. Среди погибших двое детей.



Генеральная прокуратура Кыргызстана расценила действия таджикской стороны как военную агрессию.



Эти события сильно встревожили соседей, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные разговоры с кыргызским и таджикским коллегами. После этого в июне президент Садыр Жапаров побывал с официальным визитом в Душанбе. В октябре на пресс-конференции он сообщил, что Таджикистан требует от Кыргызстана 210 тыс. гектаров земли по картам 1924 года. Это квадрат с периметром 45 км, и это в три раза больше, чем площадь пахотных земель в Баткенской области (73 тыс. гектаров).



Граница между двумя странами остается закрытой, а сам потенциал конфликта еще существует. Кыргызстан на закупку вооружений потратит $100 млн. В декабре в аэропорт Жалал-Абада прибыли турецкие беспилотники "Байрактар". Начавшаяся гонка вооружений в регионе – одна их особенностей года.



В целом, геополитическая ситуация в регионе усложнилось с приходом к власти движения Талибан и воссозданием Исламского Эмирата Афганистан, а также хаотичным отступлением США из этой страны. Неопределенность в Афганистане, уход США из этой страны, растущее напряжение между крупными державами повысил геополитический вес стран Центральной Азии.



2022 год



Парламентские выборы прошли успешно и теперь экономическое развитие будет приоритетом. Об этом дал понять президент Жапаров 25 декабря на заседании правительства.



Отсутствие работы и перспектив, расслоение общества - это самая благоприятная среда для политических потрясений. Время сейчас работает против властей - население настойчиво ждет результатов, а власти запланировали рискованные реформы и готовятся вырвать из народа дополнительно 100 млрд сомов налогов (всего 252 млрд сомов).



Остаются политические риски. Процесс консолидации власти в руках президента ускорился. Произойдет ли демонтаж тандема безболезненно? Жогорку Кенеш уже поделился на два лагеря, не считая пытающихся усидеть на двух стульях. Счет первого тайма пока 33 против 13.