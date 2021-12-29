Гражданство России указом Путина получила 90-летняя американская писательница Сюзанна Масси

00:01 31.12.2021

БЫВШАЯ СОВЕТНИЦА РЕЙГАНА ПОЛУЧИТ ПАСПОРТ РОССИИ

Писательнице Сюзанне Масси, которая ранее обратилась с просьбой дать гражданство России, удовлетворили пожелание.



Американская писательница Сюзанна Масси, которая некогда была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по СССР, получит паспорт России. Гражданство было предоставлено ей президентским указом.



В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что уроженку США 90-летнюю Масси Сюзанн Рорбах принимают в гражданство России.



Ранее сама писательница обратилась с просьбой дать ей гражданство, объяснив это тем, что посвятила много лет тому, чтобы народы России и США сблизились.



Кроме того, тем же указом президент дал гражданство нескольким уроженцам Франции, которые являются потомками эмигрантов из России.



Среди них - 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.