ВКС России точечно разбомбили базу шахидов "Шейх Сулейман" в Сирии

00:05 31.12.2021

РОССИЯ НАНЕСЛА УДАР ПО БАЗЕ НАЕМНИКОВ В СИРИИ: ОПУБЛИКОВАНЫ КАДРЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ

ВКС России уничтожили в Сирии крупнейшую базу иностранных наемников. Авиаудар был нанесен по подземным бункерам, где скрывались боевики.



Крупнейшая военная база с иностранными наемниками в Сирии была уничтожена точными ударами ВКС России. В Сети были опубликованы кадры бомбардировки бункеров и складов боевиков.



Речь идет об уничтожении 111-й армейской базы "Шейх Сулейман", где укрывались иностранные наемники из состава террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Также на базе были расположены большие склады с вооружением боевиков.



Отмечается, что "Шейх Сулейман" - одна из крупнейших военных баз Сирии. Она располагалась в 25 км от Алеппо. Она была захвачена сирийскими террористами в конце 2012 года в ходе нескольких недель боев. С тех пор в подземных бункерах базы хозяйничали боевики, большинство из которых прибыли из-за границы.



На опубликованных кадрах видно, что после авиаудара ВКС России на месте подземных бункеров военной базы остались лишь дымящиеся кратеры. Уничтожение крупнейшей базы боевиков - это мощный удар по их силам в Сирии.



видео тут -

https://tsargrad.tv/news/rossija-nanesla-udar-po-baze-najomnikov-v-sirii-opublikovany-kadry-unichtozhenija-podzemnyh-bunkerov_471695