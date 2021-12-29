Мало нямки! Новоизбранные Кырдепутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий

00:52 31.12.2021

Предыстория: Компенсации и служебные машины исключены. Президент подписал указ о снижении расходов на содержание депутатов

Бишкек (АКИpress) – На заседании Жогорку Кенеша 29 декабря депутаты подняли вопрос о возвращении ряда привилегий.



Депутат Арсланбек Малиев (Джети-Огузский округ) отметил, что нужен еще один консультант.



"Депутатам, избранным по одномандатным округам, не хватит одного консультанта. Даже тогда, когда был один помощник и один консультант, еле успевали. Сейчас территории округов расширились. По этой причине нужно решить вопрос. Я подумал, что найму 2 человека по 0,5 ставке, но отдел кадров не разрешает. По закону можно. Отдел кадров будет управлять нами?", - сказал он.



Депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") сказала, что на сегодня нет хороших условий для парламентариев.



"Будут поступать тысяча заявлений. Как депутат с одним помощником может все это рассмотреть? Он не успеет. У депутата должен быть консультант и помощник.



Надо пересмотреть вопрос о машинах, бензине. У некоторых нет домов, кто-то живет на одну зарплату, поэтому нужно предоставить депутатам условия для работы", - озвучила она свое мнение.



Депутат Эрулан Кокулов ("Ынтымак") призвал своих коллег прекратить задавать вопросы о привилегиях.



"Поднимаются вопросы о помощнике, ремонта Белого дома, столовую. Можно работать и без столовой. Мы сюда пришли, чтобы защищать свои права, вместо прав народа. Некоторые депутаты говорят, что у них нет ручки, не могут получить ключи своих кабинетов. Если вы не можете получить ключи своих кабинетов, кто виноват в этом? Мы сюда пришли работать, прекращайте задавать вопросы про машины", - сказал он.



Президент Садыр Жапаров сократил должностные оклады депутатов, руководителей фракций партий и глав комитетов. Парламентариям перестанут предоставлять служебные автомобили, а служебные квартиры получат только нуждающиеся в жилье депутаты.