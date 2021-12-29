Халява будет! Россия увеличила объем беспошлинного ГСМ для Кыргызстана

08:40 31.12.2021

Россия в 2022 году предоставит Кыргызстану 650 тысяч тонн автомобильного бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.



Таким образом, Россия увеличила объем беспошлинного ГСМ для Кыргызстана. В 2021 году Москва предоставила 460 тысяч тонн бензина и 485 тысяч тонн дизтоплива.



Объемы других видов топлива остались без изменений – Россия в следующем году также предоставит 50 тысяч тонн нефтяного сырья, 100 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей и 60 тысяч тонн нефтяного битума. Всего – 1 млн 410 тысяч тонн энергоносителей.



Кыргызстан ежегодно потребляет более 1 млн тонн ГСМ. Почти весь объем нефтепродуктов Кыргызстан импортирует из России.



Ранее Союз нефтетрейдеров Кыргызстана предупредил о дальнейшем росте цен на бензин в связи с тем, что Россия с сентября начала поставлять ГСМ с применением экспортной пошлины. Организация пояснила, что на протяжении 5 лет объемы, выдаваемые российской стороной без взимания пошлины, не меняются, хотя спрос на энергоресурсы в Кыргызстане постоянно растет. Такая ситуация привела к тому, что в августе объем бензина, выделенного Кыргызстану согласно индикативного баланса на 2021 год, был исчерпан.



В конце 2016 года Россия отменила пошлины на нефть и нефтепродукты для Кыргызстана. Вместо этого был составлен индикативный баланс, который учитывает импорт, внутреннее производство, потребление и другие детали.