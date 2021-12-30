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Депортированный из РФ тадж-блогер и боец ММА Чоршанбиев сядет на родине за разжигание...
08:41 31.12.2021

Боец ММА Чоршанбиев задержан по обвинению в разжигании вражды и публичных призывах к свержению власти - прокуратура
Декабрь 30, 2021
Муллораджаб Юсуфзода

Депортированный из России боец ММА и блогер Чоршанбе Чоршанбиев задержан, сообщила прокуратура района Шохмансур города Душанбе. Известный спортсмен решением российского суда был депортирован из РФ в ночь с 29 на 30 декабря.

В опубликованном вечером 30 декабря сообщении надзорного органа сообщается, что Чоршанбе Чоршанбиев обвиняется в разжигании национальной и религиозной розни, в публичных призывах к свержению власти в Таджикистане.

В прошлом спорные высказывания о таджиках и таджикистанцах вызвали бурную дискуссию в соцсетях. Известному спортсмену и спортсмену пришлось извиниться за свои слова. СМИ России писали, что Чоршанбиев, находясь на территории РФ, нелестно отзывался об этой стране.

Прокуратура района Шохмансур города Душанбе сообщила, что в отношении Чоршанбиева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Таджикистана – 189 (Разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной (конфессиальной) вражды или розни) и 307 (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан). Спортсмену и блогеру грозит до 8 лет колонии

Прокуратура отмечает, что Чоршанбе Чоршанбиев обеспечен адвокатом, его родным сообщили о задержании. Однако, близкие спортсмена 30 декабря сообщили Радио Озоди, что его местонахождение им неизвестно.

В сообщении прокуратуры сообщается, что в отношении Чоршанбиева в 2014 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества жителя города Хорога, но он был освобожден по амнистии. Проверить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.

Ранее источники Радио Озоди сообщили, что депортированный из России известный боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев утром 30 декабря был задержан в аэропорту Душанбе людьми в военной форме и увезен в неизвестном направлении.

Чоршанбе Чоршанбиев
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Позже сайт PamirDailyNews написал, что Чоршанбиев доставлен в Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана. Источники со слов родных Чоршанбиева сообщили, что сотрудники спецслужб проводят с ним разъяснительную работу и отпустят домой.

Чоршанбе Чоршанбиев был депортирован из России по решению Останкинского суда Москвы, который признал его виновным в нарушении миграционного законодательства.

Резонансное происшествие случилось 3 декабря, когда спортсмен и блогер нарушил правила дорожного движения, значительно превысив скорость во время движения по Лефортовскому тоннелю на автомобиле Toyota Camry. Сотрудники ГИБДД задержали 26-летнего Чоршанбиева на 92-м километре внешней стороны МКАД. При этом уроженец Таджикистана не смог предъявить водительское удостоверение, которое было бы действительным на территории Российской Федерации. Также у него не оказалось полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

По мнению ГИБДД, в Лефортовском тоннеле своей ездой Чоршанбиев создавал опасные ситуации для других водителей, а в полиции после задержания на него также составили протокол о нарушении правил въезда в Россию.

Чоршанбиев не стал искать лишних оправданий. Боец отметил, что не хочет, чтобы молодежь брала с него пример в данном случае, признав, что "иногда сам провоцирует себя на нарушения".

Чоршанбе Чоршанбиев и раньше был замечен в небезопасной езде, о чем свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях. Однако известный спортсмен сообщил, что последнее видео в сети, скорее всего, выложили его братья.

Чоршанбе Чоршанбиев, уроженец Горно-Бадахшанской автономной области, выступал в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. На его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы и потерпел два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Источник - rus.ozodi.org
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