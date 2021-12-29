В Стамбуле задержан таджикский инсургент из "Группы 24" Шарипов

08:44 31.12.2021

В Стамбуле задержан активист запрещенной в Таджикистане "Группы 24"



В Стамбуле задержан активист запрещенной в Таджикистане "Группы 24" Насим Шарипов. В опубликованном оппозиционным движением сообщении говорится, что 30 декабря сотрудники турецкой полиции в гражданской форме зашли к Шарипову домой, надели на него наручники и увезли в неизвестном направлении.



Мотивы ареста оппозиционера неизвестны, однако в руководстве "Группы 24" не исключают, что он задержан по запросу властей Таджикистана за участие в оппозиционном движении.



Насим Шарипов с 2015 года проживает в Турции в занимается предпринимательством, сообщает "Группа 24".



Руководство движения "Группа 24" обратилось к международным правозащитным организациям с просьбой содействовать освобождению Насима Шарипова.



Напомним, Насим Шарипов и другой активист "Группы 24" Сухроб Зафар были задержаны 19 марта 2018 года турецкой полицией по месту проживания в Стамбуле. Тогда МВД Таджикистана сообщило, что Сухроб Зафар и Насим Шарипов задержаны по запросу Душанбе.



Власти Турции тогда отказали Таджикистану в экстрадиции оппозиционеров.



В 2014 году "Группа 24" признана Верховным судом Таджикистана экстремистской и запрещена на территории страны. Лидер "Группы 24" Умарали Кувватов был убит в Стамбуле 5 марта 2015 года. Десятки сторонников движения были задержаны по запросу властей Таджикистана в России, Беларуси, Турции и др. странах.