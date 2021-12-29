"Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана Ашраф Гани впервые рассказал о побеге из Кабула

08:51 31.12.2021

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил агентству ВВС, что его побег из Кабула в августе этого года был необходим, чтобы предотвратить разрушение столицы Афганистана.



Гани рассказал о своих последних минутах в качестве афганского лидера в эфире утренней информационной программы Today на радиостанции Би-би-си Radio 4. Он участвовал в ней вместе с бывшим главой генштаба сухопутных сил Британии Ником Картером.



По словам Гани, 15 августа, когда талибы захватили Кабул, он просыпался, "не имея ни малейшего представления" о том, что этот день станет его последним на посту президента страны. Он признался, что окончательное понимание о произошедшем пришло к нему только на борту самолета, который доставил его из Афганистана в Узбекистан, а далее - в Объединенные Арабские Эмираты.



В адрес бывшего президента неоднократно звучала резкая критика, что он покинул Кабул в решающий момент, однако сам Гани заявил, что это было необходимо не только для его безопасности, но и для сохранения города.



По словам президента, сторонники "Талибана" вначале согласились не входить в Кабул, "но через два часа от этого обещания ничего не осталось". "Две разных группировки талибов наступали с двух сторон. Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос", - объяснил Гани.



Бывший афганский лидер говорит, что дал согласие на эвакуацию из Кабула своей жены и советника по национальной безопасности, а сам должен был ждать автомобиля, чтобы отправиться в министерство обороны страны. Этот автомобиль так и не приехал. Вместо водителя к нему "в ужасе" пришел глава президентской охраны и сказал, что если Гани продолжит сопротивление, "нас всех убьют".



"Я не вывозил денег"



"Он дал мне не больше двух минут, - рассказал бывший президент. - Согласно предыдущим планам, я должен был готовиться к вылету в Хост (афганский город на юго-востоке страны). Но он сказал, что Хост пал, и Джелалабад тоже. Я не знал, куда мы полетим. Только после взлета стало ясно, что мы покидаем Афганистан. Все это было очень неожиданно".



После вылета некоторые утверждали, что Гани захватил с собой крупные суммы наличности, однако бывший президент отвергает такие обвинения и призывает провести международное расследование, которое, как он уверен, подтвердит его репутацию.



"Я хочу категорически заявить, что не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с деньгами?", - сказал Гани в эфире ВВС.



Гани признал, что на посту президента совершал ошибки, в том числе "предполагал, что терпение международного сообщества будет бесконечным". Однако он считает, что причиной падения его правительства стало соглашение между талибами и тогдашним президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Афганистана.



"Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления", - сказал Гани и добавил, что сделка с "Талибаном" "стерла нас с лица земли".



По условиям сделки, США согласились на снижение численности войск НАТО в Афганистане, а также обмен заключенными. После этого талибы должны были начать переговоры с афганским правительством.



"Меня сделали козлом отпущения"



Но эти переговоры ни к чему не привели, и к лету 2021 года новый президент США Джо Байден пообещал полностью вывести из страны американские войска, а талибы тем временем начали захватывать один афганский город за другим.



В результате, по словам Гани, произошел "насильственный переворот, а не политическое соглашение". "Не было никакого политического процесса с участием людей", - считает бывший президент страны.



В день, когда Ашраф Гани покинул Кабул, власть в Афганистане полностью перешла к талибам. В стране начался масштабный гуманитарный и экономический кризис, вызванный в том числе тем, что поддержку страны прекратили международные доноры.



Через три месяца после этих событий Гани говорит, что готов взять на себя вину за падение Кабула, в частности, он считает, что чрезмерно доверял "нашим международным партнерам".



"Дело всей моей жизни уничтожено. Мои ценности растоптали. А меня сделали козлом отпущения", - заключил бывший президент.