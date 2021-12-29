 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем отравили его кошек? Бывший военный переводчик США раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
08:52 31.12.2021

Американские военные при поимке экс-президента Ирака Саддама Хусейна использовали некий усыпляющий порошок, рассказал РИА Новости иракский переводчик, сотрудничавший с американцами и пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.

В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна, которая произошла после вторжения США. Оно произошло под предлогом поиска оружия массового поражения, которое в стране так и не нашли.

По словам переводчика, он сопровождал американских военнослужащих, которые проводили операцию по задержанию Хусейна. Он напомнил, что США обещали несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения тем, кто предоставит информацию о месте, где скрывался бывший иракский лидер.

"Спустя примерно восемь месяцев с начала моей работы с ними поступили сведения, естественно, абсолютно секретные, о которых никто не знал, о месте, где скрывался Саддам Хусейн в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин. Это место находилось на ферме, буквально в нескольких метрах от Тигра, на расстоянии 50 м или даже ближе, в районе Эль-Маабар", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, существовала версия, что о предполагаемом местонахождении Хусейна донес один из родственников его охранников, затем эту информацию проверили, проследив за телохранителем, привозившим экс-президенту продукты.

"Никто не знал, что это охранник президента, однако подозрения американских военных вызвал тот факт, что этот человек скупал на рынках лучшие товары, товары определенных марок. Учитывая ситуацию в стране и условия жизни этого человека, это вызвало подозрения, за ним установили слежку, в результате чего все и выяснилось", - пояснил переводчик.

На место направили подразделение спецназа, одновременно высадился десант. Самому переводчику не разрешили приблизиться, так как на нем не было противогаза.

"Оттуда вывели нескольких человек. После этого я спросил: что это за люди? Мой офицер сказал: "Это президент Саддам Хусейн и спецназ, направленный, чтобы его задержать". Нам запретили приближаться к нему", - рассказал переводчик.

По его словам, противогаз понадобился, так как во время операции на площади примерно в один квадратный километр распылили усыпляющий газ - в помещении и на ферме, где находился бывший президент.

После того как Хусейна эвакуировали на вертолете, переводчик смог осмотреть комнату, где тот проживал: это было помещение шириной 3,5 метра и длиной около четырех метров, где стояли две кровати. "Там были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи - наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, диктофон с пустой пленкой и аудиозаписи, сделанные президентом. Были ценные вещи, был его личный револьвер", - рассказал собеседник агентства.

Большую часть личных вещей Хусейна - его обувь, часы, одежду и даже еду - украли. "Кто-то из военных брал это на память", - пояснил переводчик.

Он отметил, что ферма после операции оказалась покрыта неким белым веществом, при этом все животные умерли. "Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место. Была холодная погода, он оставался еще два-три дня и потом пропал", - уточнил собеседник агентства.

В Ираке власть была свернута в апреле 2003 года в результате вторжения антииракской коалиции во главе с США. Оккупационные власти распустили правящую тогда партию "Баас", расформировали иракскую армию. Экс-президент Ирака Саддам Хуссейн был арестован в декабре того же года, затем передан новым властям страны и в 2006 году казнен.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640929920
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