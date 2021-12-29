Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем российского шоу "Голос"

08:56 31.12.2021

31 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Невероятно! Кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем проекта "Голос"



32-летний кыргызстанец Александр Волкодав стал победителем десятого сезона российского шоу "Голос".



В финал популярного проекта прошли четверо участников: Александр Волкодав из Кыргызстана, Алишер Каримов и Ернар Садирбаев из Казахстана и Элина Пан из Норильска (Россия).



В начале финального концерта каждый из артистов выступил со своими наставниками. Александр Волкодав вместе с Пелагеей исполнил популярную песню Arcade нидерландского певца Дункана Лоуренса.

Далее кыргызстанец спел песню "Казачья" Сергея Трофимова. А в заключительном этапе исполнил произведение "Луч солнца золотого".



Согласно результатам зрительского голосования, певец из Кыргызстана стал победителем проекта.



Редакция 24.kg поздравляет Александра Волкодава с заслуженной победой в десятом, юбилейном сезоне шоу "Голос".



Напомним, что в 2016 году Кайрат Примбердиев занял третье место в шоу "Голос-5".



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https://24.kg/obschestvo/219095_neveroyatno_kyirgyizstanets_aleksandr_volkodav_stal_pobeditelem_proekta_golos/