Новая парадигма. Темпы политических событий в мире резко ускорились, - М.Хазин

09:44 31.12.2021

Новый год – Новая парадигма

кто первый успеет, тот сильнее всего и выиграет

Михаил Хазин



Уже много раз отмечалось, что темпы политических событий в мире резко ускорились. И это требует адекватного прогноза, поскольку более или менее доступного и адекватного объяснения сложившихся событий никто из "сильных мира сего" предъявить так и собрался. Во всяком случае, ссылки на эпидемию ковида и "агрессию" России и/или Китая явно реальности не соответствуют



Здесь можно отметить, что экономическую ситуацию мы (Фонд экономических исследований Михаила Хазина) в своих исследованиях и еженедельных макроэкономических обзорах предсказали довольно успешно. Во всяком случае, еще весной (это можно посмотреть в обзорах фонда, которые открыты до августа текущего года включительно) мы подробно объяснили и экономические механизмы и перспективы роста инфляции и повторно, еще более подробно, описали перспективы осени в августе месяце. И связано это с тем, что мы уже довольно давно поняли, что описывать будущее с точки зрения действующей парадигмы практически бессмысленно.



Причем парадигма (впрочем, на то она и парадигма) меняется во всех сферах: и в экономической, и в политической, и в геополитической, и в социально-политической. Я много писал на эту тему, и книг, и статей, и заметок, поэтому повторяться не буду, но самый главный вывод, который нужно сделать из этих работ: если до лета этого года можно было по крайне мере часть выводов о будущем делать на основании старой (либеральной) парадигмы, то сейчас это уже невозможно. И именно попытками удержаться в старой парадигме вызваны в последнее время очевидные логические и смысловые ошибки большинства комментаторов и администраторов.



Типичный пример – ситуация с ценами на газ в Евросоюзе. Беда администраторов ЕС не в том, что они действуют глупо, поскольку с точки зрения модели 2000-х годов они логичны и адекватны. Но парадигма сменилась и в результате получилась экономическая катастрофа, которую, к тому же, совершенно невозможно исправить, поскольку она кодифицирована многочисленными судебными и парламентскими решениями. Грубо говоря, они не просто "назло маме отморозили уши", но еще и приняли законы, в соответствии с которыми утеплять уши, что шарфами, что шапками, стало законодательно запрещено. И что теперь делать?



Аналогичная ситуация вот-вот возникнет с НАТО. Агрессивная политика в отношение России продолжается в ситуации, когда реально вопрос встал уже о существовании самой этой организации. США она уже не нужна, но ее адепты и администраторы продолжают действовать так, как будто им обещан и карт-бланш, и неограниченный бюджет. И в результате политические деятели стран ЕС сами себе закрывают те возможности, которые у них могли бы быть в части отношения с Россией. При том, что США у них за спиной реально уже нет, а скоро не будет и официально. И что они буду делать?



Аналогичная ситуация с российскими либералами. Они агрессивно продолжают совершенно неадекватную социальную, финансово-экономическую и бюджетную политику, продолжают гнобить образование и здравоохранение, игнорировать общество как таковое (например, уничтожили местное самоуправление). Но по мере того, как новая реальность вылезет на поверхность, что представители этого сообщества будут делать? Они же реально ничего больше не умеют?



В общем, можно только пожелать всем начать работу по внутреннему переустройству собственного миропонимания в рамках новой парадигмы. Поскольку кто первый успеет, тот сильнее всего и выиграет.