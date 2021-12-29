Лавров пообещал сделать все для защиты граждан России в Донбассе

11:30 31.12.2021

Москва ответит на любые из возможных провокаций Киева в Донбассе и сделает все для защиты своих граждан на востоке Украины. С таким обещанием выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью МИА "Россия сегодня".



"Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем... На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", - пообещал дипломат, добавив, что ситуация на Украине вызывает беспокойство у российской стороны.



Он пояснил, что Киев пользуется поддержкой США и НАТО, которые "планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России". Предоставление украинской стороне вооружений со стороны западных стран может привести к большим потерям, опасается Лавров.



При этом ранее бывший посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингсого института Стивен Пайфер допустил, что Вашингтон примет некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности допускается ограничение военных учений Запада на Украине.