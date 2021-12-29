В Киргизии образован "Институт нормотворчества и верховенства права". Хватит дико кидаться камнями

12:04 31.12.2021

31 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Образован Институт нормотворчества и верховенства права



В Кыргызстане создали Институт нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Решение принято для повышения качества и эффективности нормотворческой деятельности кабинета министров и внедрения научных подходов в нормотворческих процессах. Одновременно утверждено положение об институте.