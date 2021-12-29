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Выезд без возврата: мигрантов-нарушителей начнут выдворять из РФ, - "Известия"
13:38 31.12.2021

Выезд без возврата: мигрантов-нарушителей начнут выдворять из страны
Работников-иностранцев также ждут обязательные дактилоскопия, фотографирование и медосмотр

Мария Фролова

Иностранцы, незаконно трудящиеся в России, с 1 января могут быть выдворены из страны с запретом на обратный въезд, а их работодатели оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за человека. Кроме того, в новом, 2022 году мигрантов ждет целый ряд новшеств: им придется в обязательном порядке проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинский осмотр. Подробности об этих изменениях и их последствиях для рынка труда в России выясняли "Известия".

Выдворение с запретом на въезд

Мигранты, незаконно трудящиеся в России, с 1 января могут быть выдворены из страны с запретом на обратный въезд, а их работодатели оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за человека. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Как отметили в ведомстве, 31 декабря в России заканчиваются введенные президентом временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. В связи с этим мигрантам, не имеющим документов для работы, порекомендовали срочно обратиться в органы внутренних дел.

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В свою очередь, работодателям, привлекающим мигрантов, посоветовали поскорее оформить с ними трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы МВД.

- Тем, кто не имеет разрешения на трудоустройство иностранных граждан, следует обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию, - говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, только в 2020–2021 годах в Россию прибыли более 7 млн иностранных мигрантов и получили разрешение на работу. При этом число нелегалов в стране остается "значительным". Как сообщал замглавы ведомства Александр Горовой, их может быть более 700 тыс. человек, большинство - выходцы из государств - участников СНГ.

Завершение амнистии

Как объясняет "Известиям" юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу, "миграционная амнистия", существовавшая до конца 2021 года, представляла собой набор временных мер, призванных урегулировать правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в период преодоления последствий распространения коронавируса, установленный указом президента Владимира Путина.

В частности, указ касался сроков, в течение которых граждане государств - членов ЕАЭС могли заключать трудовые или гражданско-правовые договоры с работодателями без учета требований к заявленной цели визита в Россию. Другие иностранцы (граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины) и лица без гражданства, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, были вправе обратиться с заявлением о выдаче или переоформлении патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления. А работодатели, получившие разрешение на привлечение иностранцев при условии соблюдения санитарных мер, - обратиться с заявлением о выдаче или продлении иностранцам и лицам без гражданства разрешений на работу без учета требований к заявленной цели визита в страну.

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- Также 31 декабря истекает срок, в течение которого иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых или гражданско-правовых договоров, а также выданных патентов или разрешений на работу, в том числе после 16 июня и до 31 декабря, - объясняет Лупу "Известиям".

Новые правила

До конца 2021 года мигранты, срок пребывания которых на территории России истек, могут оформить разрешение на временное пребывание без обязательного выезда за пределы страны. Но с начала 2022 года выезд станет обязательным - граждане, по каким-то причинам пропустившие сроки, могут быть оштрафованы и получить запрет на въезд в Россию сроком от трех лет, говорит юрист Венера Шайдуллина.

- Ужесточение правил пребывания мигрантов вызвано многими факторами, - объясняет она "Известиям". - Рынок труда для них резко сократился из-за пандемии. Из-за этого за последний год сильно возросла доля иностранцев из стран ближнего зарубежья, которые не смогли найти себе работу. Потеря работы и неустроенность вызвала рост преступности среди этой категории людей. В том числе выросло количество имущественных преступлений и преступлений против личности.

Кроме того, 29 декабря вступили в силу положения федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". Как объясняет Шайдуллина, этот закон обязывает граждан других государств, приехавших в Россию с целью поиска работы, в течение 90 дней пройти обязательную дактилоскопию, фотографирование (их проводят органы МВД) и медицинскую комиссию.

После этого мигранты получат пакет документов: ламинированный бланк с изображением и данными владельца, подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации, а также документы о прохождении медицинского освидетельствования. Такие меры, как наличие в базах МВД и ФСБ биометрической информации, должны снизить уровень преступности среди мигрантов, считает Шайдуллина.

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В конце сентября в пресс-службе МВД сообщали о росте числа преступлений, совершаемых мигрантами. По данным ведомства, с января по август 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства совершили в России 24,7 тыс. преступлений - на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 2020 году мигранты совершили более 25 тыс. преступлений и 460 тыс. административных правонарушений.

Освобождение от процедур

В отношении иностранцев, которые уже находятся на территории России, необходимость обязательного прохождения новых процедур возникает при последующем въезде в Россию в общем порядке. Как отмечает Валентин Лупу, мигранты вправе заблаговременно пройти их, не дожидаясь факта выезда за пределы России.

По словам собеседника "Известий", лица, которые ранее прошли дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, в том числе при получении патента, освобождаются от проведения процедур. Такие люди вправе обратиться в МВД для получения соответствующих документов.

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- Также от обязательного прохождения процедур освобождены граждане Республики Беларусь, граждане, не достигшие шестилетнего возраста, должностные лица международных организаций, главы и члены административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, - отмечает Валентин Лупу. - Кроме того, от данных процедур на основе принципа взаимности освобождаются владельцы дипломатических и служебных паспортов, сотрудники и члены административно-технического персонала аппаратов военного атташата, торговых представительств и иных представительств органов государственной власти иностранных государств, а также члены их семей.

Иностранцы, прибывшие работать в Россию, обязаны в течение 30 дней с момента въезда пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

- Для трудящихся граждан государств-членов ЕАЭС продолжают действовать все преференции правового положения в России, - добавляет юрист. - Однако в случае пребывания в стране свыше 30 дней они также обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. В случае неисполнения данных обязанностей в отношении них будет рассмотрен вопрос о сокращении срока временного пребывания в стране.

Ответственность за нарушения

По словам Валентина Лупу, меры административного характера, применяемые при выявлении нарушений, связанных с работой иностранцев в России и порядком их привлечения к трудовой деятельности работодателями, существовали и ранее. Но в период действия "миграционной амнистии" не применялись к иностранным работникам и работодателям.

- Ответственность в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливается ст. 18.10 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с выдворением за пределы России или без такового за осуществление трудовой деятельности без патента или разрешения на работу, либо осуществление трудовой деятельности по профессии, не указанной в патенте (разрешении на работу), либо осуществление трудовой деятельности вне пределов субъекта, где выдан патент (разрешение на работу), - говорит Валентин Лупу.

В отношении работодателей ответственность предусматривается ст. 18.15 КоАП РФ - за подобные нарушения им грозит штраф до 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По мнению Шайдуллиной, изменения в законодательстве, скорее всего, приведут к снижению потока иностранных трудящихся.

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- Раньше часто бывало, что гражданин, нарушивший что-либо и высланный из России, менял имя и фамилию и пытался вернуться с новыми документами. Кого-то "разворачивали", а кому-то везло, - говорит собеседница "Известий". - Но отпечатки пальцев - не имя, их не сменишь. Поэтому все нарушители, прошедшие дактилоскопическую регистрацию и впоследствии высланные из страны, вряд ли смогут попасть обратно.

Ситуация на рынке труда

По словам руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, первая волна пандемии повлекла за собой отток трудовых мигрантов: весной и летом прошлого года работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой из-за риска остаться без работы в условиях локдауна. В скором времени отрасли, где они в основном трудятся (рабочий и строительный персонал, транспорт и логистика, общепит и сфера услуг), ощутили острейший дефицит персонала.

- Аналитика резюме показывает, что с начала 2021 года соискатели, не имеющие гражданства РФ, но желающие переехать сюда ради новой работы, разместили более 23 тыс. резюме, что на 1% меньше, чем в допандемийный 2019 год, - рассказывает Игнатова. - Таким образом, в целом количество трудовых мигрантов, желающих переехать в Россию, равно значениям двухлетней давности.

Динамика резюме от трудовых мигрантов по текущему году показывает, что наибольшая активность у них была весной (апрель-май, +10% прироста резюме) и осенью (сентябрь-октябрь, также +10% резюме). При этом, в сравнении с показателями 2020 года, активность мигрантов выросла на 5% относительно весенних показателей и на 2% относительно осени 2020 года.

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Как отмечает Мария Игнатова, с начала года российские работодатели сделали более 187 тыс. приглашений на работу иностранным гражданам, зарегистрированным на hh.ru, что на 27% больше показателей 2019 года. Тем не менее пока речь можно вести лишь о минимальном восполнении нехватки трудовых мигрантов - это не соответствует высокому спросу на данный персонал.

- Дефицит испытывают все отрасли, где традиционно задействован труд мигрантов, но самый сильный удар пришелся на HoReCa, которая все еще является высокорисковой для трудоустройства, - объясняет собеседница "Известий". - Кроме того, транспорт и логистика (прежде всего такие профессии, как водитель такси и курьер) переориентировали на себя существенный объем оставшихся в России и вновь возвращающихся мигрантов из-за более комфортных условий труда.

Динамика зарплат

Согласно данным hh.ru, в течение последних трех лет в профессиональных областях, где чаще всего бывают задействованы мигранты, наблюдался уверенный рост уровня заработной платы. Больше всего повышение жалования коснулось домашнего персонала: с 2019 года средняя предлагаемая зарплата выросла на 18% (с 45 520 до 53 490 рублей). Также рост наблюдался в строительной и транспортной отраслях (на 6 и 5% соответственно). При этом строительная область остается самой высокооплачиваемой - средняя предлагаемая зарплата составляет 59 533 рубля.

По словам Марии Игнатовой, больше всего увеличение зарплат отразилось на водителях такси: если в 2019 году таксисты получали в среднем 50 тыс. рублей, то за последние три года их доход вырос на 60% и теперь составляет около 80 тыс. рублей. Зарплата курьеров ощутимо увеличилась только в 2021 году с развитием "эпохи доставки" - на 25%, в среднем таким работникам предлагают 50 тыс. рублей в месяц.

- Стоит отметить, что дефицит рабочего персонала был актуален на рынке труда задолго до пандемии, отток мигрантов и их переток в другие отрасли лишь его усугубил. Текущие макротренды говорят о том, что 2021 год - лишь начало долгосрочного периода, когда кадровый голод в РФ заявит о себе в полной мере, - считает собеседница "Известий".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640947080
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