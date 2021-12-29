Строить "город будущего Асман" на Иссык-Куле доверят французам (видео)

13:41 31.12.2021

Строить город будущего Асман будет французская компания



Жазгуль МАСАЛИЕВА



С марта 2022 года начнется строительство города будущего Асман на Иссык-Куле. Об этом журналистам сообщил депутат Жогорку Кенеша седьмого созыва от партии "Ата Журт Кыргызстан" Равшан Сабиров.



По его словам, подписан договор с французской строительной компанией. При этом нардеп не указал ее название.



"Провели переговоры и уже договорились. С марта начнется реализация проекта", - сказал Равшан Сабиров.







Напомним, в июле 2021 года в качестве пилота был презентован и обсужден проект "Экологический чистый город будущего "Асман"". По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений.



Презентацию провел Равшан Сабиров, который в то время был советником президента Садыра Жапарова.



Остается непонятным, зачем власти страны до сих пор ищут инвестора, если уже известно, что строить Асман будут французы.



20 декабря заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев проинформировал представителей бизнес-сообщества Пакистана о новом проекте "Асман" - экологически чистом городе в Иссык-Кульской области и пригласил их посетить республику для изучения ее инвестиционных возможностей.