17-летняя казашка Бибисара Асаубаева выиграла ЧМ по блиц-шахматам

13:45 31.12.2021

Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу



Ранее Бибисара Асаубаева завоевала серебряную медаль в рапиде. Она выиграла в 13 матчах, сообщает Zakon.kz.



В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.



После победы над Горячкиной Асаубаева обеспечила себе золотую медаль за тур до окончания чемпионата.



Кроме звания чемпионки мира 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.



28 декабря Асаубаева заняла второе место по рапиду.



Чемпионат мира прошел в Варшаве с 25 по 30 декабря.







Выдающийся результат – Токаев поздравил шахматистку Асаубаеву



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.



Свое поздравление глава государства написал на странице в Twitter.



Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов! – отмечено в сообщении.