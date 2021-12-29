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|17-летняя казашка Бибисара Асаубаева выиграла ЧМ по блиц-шахматам
13:45 31.12.2021
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу
Ранее Бибисара Асаубаева завоевала серебряную медаль в рапиде. Она выиграла в 13 матчах, сообщает Zakon.kz.
В предпоследней партии турнира Асаубаева играла с российской шахматисткой Александрой Горячкиной. Россиянка допустила ошибку и признала поражение.
После победы над Горячкиной Асаубаева обеспечила себе золотую медаль за тур до окончания чемпионата.
Кроме звания чемпионки мира 17-летняя казахстанка получит 40 тысяч долларов.
28 декабря Асаубаева заняла второе место по рапиду.
Чемпионат мира прошел в Варшаве с 25 по 30 декабря.
Выдающийся результат – Токаев поздравил шахматистку Асаубаеву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление глава государства написал на странице в Twitter.
Поздравляю Бибисару Асаубаеву с блестящей победой на чемпионате мира по блицу. Этот выдающийся результат стал приятной новостью в канун Нового года для всех казахстанцев, особенно для любителей шахмат. Желаю Бибисаре дальнейших успехов! – отмечено в сообщении.