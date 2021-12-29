Инопособники иноагентов. Тупики российской вертикали власти, - Ю.Болдырев

16:57 31.12.2021 Иноагенты и инопособники - кто опаснее для страны?

Юрий Болдырев о тупиковости пути нынешней "вертикали"



Юрий Болдырев



Заканчивается год. Всех поздравляю с Наступающим!



Заканчивается и тридцатилетие нашей, так или иначе, новой жизни - без СССР. Каков итог?



Для страны, мягко говоря, безрадостный.



30 лет все вокруг нас более или менее интенсивно развивались. Китай - так вырос более чем в пятнадцать раз. США и Европа - в четыре-семь раз. Мы же - все топчемся на месте. Это в части экономической. В части же социально-экономической - стремительный, зашкаливающий рост неравенства и несправедливости.



Притом, что само по себе неравенство вовсе не есть обязательно и исключительно признак несправедливости. Но одно дело, если неравенство, пусть даже, возможно, и избыточное (что в любом случае уже плохо - не стимулирует, а вызывает фрустрацию и апатию) - следствие стремительного развития и вознаграждения передовиков развития за их достижения. И дело совсем другое, когда неравенство - следствие лишь перераспределения как и прежде тощего "пирога", но в пользу, прежде всего, самих перераспределителей.



При таких социально-экономических результатах уже для подведения промежуточных итогов достаточно продолжительного временного периода было бы странно, если бы властители не чувствовали, что кресло под ними неминуемо должно начать шататься. И что им делать? Что-то менять в социально-экономической политике? Или же бросить все силы - исключительно на укрепление трона?



Выбор наши власти, как известно, сделали. Все, кто с ними не согласен - не иначе как "иностранные агенты", "экстремисты" и "террористы". Организованной политической оппозиции в нашей стране всерьез места больше нет. Ладно, но править-то дальше как собираетесь?



Так случилось, что три десятка лет назад (точнее, 32 года назад, когда я только был избран народным депутатом СССР) первый законопроект, которым мне пришлось вплотную заниматься, был "Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства". Вел законопроект наш тогдашний профильный комитет Верховного Совета. И вот, что интересно. По многим вопросам мы - тогдашние депутаты, представлявшие разные социальные группы, интересы и идейные течения, - были тогда политическими противниками. Но вот по вопросу о необходимости внедрения в стране реального местного самоуправления, как это ни покажется странным, принципиальных разногласий не было. С этим были согласны и самые революционеры по общеполитическим вопросам, и самые по ним же тогдашние консерваторы.



И понятно. Ведь идея местного самоуправления в нашей стране стала реализовываться через механизмы земства еще при царизме - при абсолютной монархии. То есть, вовсе не в связи с какими-либо демократическими общеполитическими преобразованиями, а как просто совершенно насущная жизненная необходимость большей эффективности организации жизни на местах и ее с этой целью некоторой хотя бы относительно децентрализации.



И вот теперь, три последние десятилетия, мы наблюдали процесс неуклонного наступления на права и полномочия местного самоуправления, на его самостоятельность и само право на существование. Под занавес прошедшего тридцатилетия и этот процесс практически завершен: местное самоуправление уже открыто и даже демонстративно встраивается в "вертикаль", красиво называемую теперь "публичной властью". Встраивается как практически прямо подчиненное звено…



Скажете: так не только местное самоуправление, но и федерализм, даже какое-либо его подобие - тоже уничтожен. Соглашусь. Но там есть хоть какое-то "конструктивное" объяснение, обоснование. Мол, в условиях, когда Запад провоцирует в стране сепаратизм, сворачивание федерализма - мера вынужденная и оправданная. Но к местному самоуправлению это "универсальное" (в смысле оправдания любых "держать и не пущать" пресечением происков зарубежных супостатов) обоснование отношения иметь не может. Местное самоуправление - это не про суверенитет, не про сепаратизм, а исключительно про нормальную жизнь на местах, требующую ограничения сверхцентрализованного и практически неминуемого в условиях сверхцентрализации элементарного наплевательства властей на самые простые и понятные жизненные интересы людей и проистекающего из этого, уж простите, маразма…



Грустно это, конечно, но, может быть, все-таки, как-то вынужденно и временно и, главное, для нашего же блага?



Допустим, бывают особые периоды, когда не до "вольностей" - надо всем сплотиться и действовать решительно единой общей волей. Не до децентрализаций. Но тогда, согласитесь, и особые требования к всепронизывающей государственной бюрократии, к пресловутой "вертикали". Она-то формируется и работает - в чьих интересах? Хотя бы в тех ли самых интересах государства, что официально и помпезно продекларированы?



Судите сами.



В прошлой статье я привел два примера без сомнения коррупционных и, с моей точки зрения, в нынешних условиях выражено анти-национальных требований со стороны наших властей по отношению к подневольным им гражданам.



Первый пример - при заполнении госслужащими … анти-коррупционных деклараций. Имею в виду требование обязательного использования матобеспечения от американской компании "Майкрософт". Читатели усомнились. Действительно, ну как поверить, что не в "лихие 90-е", а на третьем десятилетии "вставания с колен", в 2021-м году, не где-то на задворках, а на самом что ни есть сайте Президента России "Кремлин.ру" (Kremlin.ru - это сайт именно Президента, так он официально называется) от патриотических российских госслужащих еще более патриотичный российский Президент прямо требует заполнять анти-коррупционные декларации обязательно с использованием продукции именно американского "Майкрософт"?



Соглашусь, верить не хочется.



Некоторые читатели предположили, что я имел в виду всего лишь использование майкрософтовских стандартов текстовых файлов doc или docx, вроде как, подразумевающих использование майкрософтовского "офиса", и вполне справедливо (было бы, если бы я именно это имел в виду) указали, что бесплатно распространяемый Libre Office вполне способен их читать и даже редактировать.



Но, к сожалению, я имел в виду именно то, что и написал: власти не подразумевают, а именно прямо требуют тратить деньги госслужащих и приравненных к ним (правда, лишь в части необходимости отчитываться о некоррупционном поведении) руководителей науки и образования именно на продукцию американской "Майкрософт". Для сомневающихся привожу цитату из рассылаемых по образовательным и научным учреждениям разъяснений по заполнению деклараций, содержащую необходимую ссылку:



"С 01 июля 2021 года справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера необходимо заполнять только с использованием специального программного обеспечения "Справки БК" (версия 2.5.0.), размещенного на официальном сайте президента Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Первый же документ по этой ссылке на сайте нашего Президента называется "Описание специального программного обеспечения" (это, уместно предположить, наши отечественные патриотичные специалисты потрудились и разработали собственное, оригинальное, чтобы ни одна коррупционная мышь не проскочила) - скачиваем и открываем:



"Специальное программное обеспечение „Справки БК" (версия 2.5.0). Описание специального программного обеспечения. Москва 2021" - согласитесь, звучит гордо!



И в самом конце на странице 13 в разделе 5 читаем:



"5. Требования к автоматизированному рабочему месту для установки СПО "Справки БК"



Для работы с СПО "Справки БК" на компьютере пользователя должна быть установлена операционная система Windows XP Professional Russian SP 3 или выше, программное обеспечение

Net Framework 3.5 или 4.5, а также потребуется 1 Гб свободного места на жестком диске.



Для печати справок требуется лазерный принтер, настроенный на печать формата A4″



Спасибо, конечно, что не стали указывать, какой именно фирмы требуется лазерный принтер, например, Xerox или HP. Скажете, это было бы слишком, но почему же? Надеюсь, ни для кого не секрет, что "Windows XP Professional Russian SP 3 или выше" бывает исключительно от "Майкрософта" и исключительно платный - никакого бесплатного варианта не предусмотрено в принципе.



Спросите: а что же бедному президенту и его администрации делать, если за двадцать лет "вставания с колен" научить отечественных программистов делать "специальное программное обеспечение" для линукса почему-то не удалось? Браузеры, работающие равно и в среде виндоуз, и в линуксах, плейеры и прочее - нам давно и хорошо известны. Но вот "специальное анти-коррупционное"…



Или, может быть, дело в том, что не научились этому, уже давно всем известному и понятному, только те особо патриотичные компании, что допускаются до победы в конкурсах на изготовление для государственных нужд специального "анти-коррупционного" матобеспечения?



Второй пример, затронутый мною вскользь - использование западных наукометрических баз данных типа Scopus и Web of Science, по включению в которые статей наших российских ученых нынешние такие суверенные российские власти продолжают оценивать работу российской науки и российских научных учреждений.



Обращаю внимание: обе эти системы - отнюдь не подразделения ООН или ЮНЕСКО, не филиалы каких-либо международных организаций по взаимодействию ученых и научных учреждений, а, по сути, частные коммерческие платформы (Elsevier - в случае Scopus и Clarivate Analytics (ранее - Thomson Reuters) - в случае Web of Science).



Соответственно, доступ к статьям, индексируемым этими платформами, и даже к собственному подробному авторскому профилю в этих журналах - платный. Немалых денег стоит сама публикация статей в журналах, индексируемых этими платформами. Допускаю, что для успешного западного профессора "компенсация" журналу в тысячу или полторы тысячи евро - невелика проблема. А для российского ученого - сотрудника академического института или вузовского преподавателя, если его месячная зарплата раза в два-три меньше? Стоит ли удивляться, что российские ученые в сметы своих научно-исследовательских работ, в том числе, выполняемых за счет нашего с вами федерального бюджета (в том числе, на гранты российских государственных научных фондов), вынуждены закладывать … расходы на опубликование статей в журналах, индексируемых этим самыми западным коммерческими базами?



Спросите, зачем? А затем, что иначе они не только не получат дополнительных денег на свои исследования (не от западных тлетворных институтов, а от родного, такого патриотичного правительства), но и просто останутся без работы - не пройдут очередную аттестацию (конкурс) по критериям эффективности, среди которых статей в наших "ВАКовских" (ВАК - это российская Высшая Аттестационная комиссия) журналах уже совершенно недостаточно - непременно нужны в индексируемых указанными западными наукометрическими системами.



Причем, требования к количеству статей в таких журналах постоянно растут. Соответственно, безотносительно даже наличия каких-либо грантов, ученые, имеющие какой-либо научный результат, вынуждены либо осуществлять "коллаборацию" с западными авторами, прежде всего, самыми что ни есть натовскими "англосаксами", либо просто скидываться немалыми суммами для оплаты публикации в индексируемых западными частными платформами журналах…



Послушайте!



Если человек или организация, получившие финансирование из-за рубежа - "иноагенты", то как назвать тех, кто заставляет нас переводить несопоставимо бОльшие суммы наших денег (в том числе, наших общих - бюджетных) разнообразным зарубежным паразитам (каковыми неминуемо становятся всякие монополисты, тем более, столь очевидно поддерживаемые всей мощью очевидно коррумпированных правительств с виду суверенных государств)?



Не правильно ли было бы назвать их "инопособниками"?



Так кто же для нас - для страны и ее народа - представляет реальную угрозу?



"Иноагенты", в том числе, на протяжении длительного периода времени вскрывавшие и предъявлявшие обществу факты коррупции и разложения власти и тем самым, в конечном счете, боровшиеся за ее будущее очищение?



Или инопособники, доведшие пресловутую "вертикаль" уже, буквально, до ручки двери каждого гражданина, но под прикрытием государственных интересов продолжающие реализовывать интересы отнюдь не наши национальные - российские? Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640959020

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