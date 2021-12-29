Как подменить историю Украины историей банды гитлеровских лакеев, - Св.Князев

19:50 31.12.2021

Как подменить историю Украины историей банды гитлеровских лакеев

Украинские власти уверенно движутся к официальному нацизму



СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ



В вооруженных силах Украины введена полностью обновленная система военных наград. Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. По официальной версии, новую систему военных наград разработали "художник" Алексей Руденко и объявивший себя "военным историком" чиновник украинского минобороны Василий Павлов.



За "боевые заслуги" в ВСУ теперь больше не будут вручать медали, объявленные советским "пережитком". Вместо этого вводится система "крестов", представляющая собой нечто среднее между наградами запрещенной в России УПА* и гитлеровской Германии. К "крестам" будет крепиться "дубовая ветка", являющаяся отсылкой к нацистскому "Рыцарскому кресту с дубовыми листьями" и другим степеням "Железного креста".



Новый украинский "Крест храбрых" внешне практически идентичен "Кресту заслуги" УПА, учрежденному в 1944 году гитлеровским коллаборационистом Романом Шухевичем. Кстати, "Крест заслуги", дублирующий название награды в УПА, в ВСУ теперь тоже есть.



Новый украинский "Комбатантский крест" одновременно напоминает гитлеровский "Рыцарский крест военных заслуг" и упашный "Золотой крест боевой заслуги". А введенный теперь в ВСУ "Стальной крест" по названию является прямой калькой с "Железного креста" Третьего рейха. Как, впрочем, и новый украинский "Золотой крест" по отношению к "Золотому кресту" немецкому.



"На восьмом году войны у нас не должно быть ни одной общей черты с нашим врагом. И национальная милитарная идентичность, частью которой являются награды, - еще один шаг на этом пути", - заявил Валерий Залужный.



Учитывая, что систему медалей Украина унаследовала от Красной армии, во "врагов народа" Залужный записал отцов, дедов и прадедов тех, кто ныне населяет Украину.



Такой демонстративный сдвиг в сторону официального нацизма выглядит совершенно дико с учетом того, что в годы Великой Отечественной войны от рук нацистов погибла примерно пятая часть населения УССР, в республике были разрушены 714 городов и порядка 28 тыс. сел.



"Своих" националистов долго ненавидели на Украине больше, чем немецких нацистов. Вожди украинского национализма начали сотрудничать с германской разведкой в 1920-е годы – до прихода нацистов к власти. После того, как Гитлер официально возглавил правительство Германии, сотрудничество стало еще более тесным. В 1938 году НКВД ликвидировал главу запрещенной в России ОУН* Евгения Коновальца. ОУН после этого раскололась на две фракции, лидерами которых стали Андрей Мельник и Степан Бандера. Оба были завербованы гитлеровскими спецслужбами.



В 1939 г. начальник отдела абвера А-II ("диверсии, террор и саботаж") Эрвин фон Лахузен привлек украинских националистов к нападению на Польшу. Их отряды численностью около 8 тыс. человек проводили разведку, устраивали диверсии, захватывали военные объекты, взяли в плен около 4 тыс. польских полицейских. Через некоторое время за возможность управлять ОУН возникла конкуренция между шефом абвера Вильгельмом Канарисом и начальником главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом. Последний стал включать украинских коллаборационистов в состав полицейских формирований. Абвер же создал из оуновцев при спецподразделении "Бранденбург 800" из батальоны "Роланд" и "Нахтигаль". В 1941 году они действовали в авангарде напавших на СССР немецких войск, переодевшись в советских граждан. Согласно ряду свидетельств, они участвовали в Львовском погроме, унесшем жизни нескольких тысяч евреев.



Несколько месяцев спустя немцы перестроили оуновские разведывательно-диверсионные батальоны в карательные. Из членов ОУН набирали подразделения вспомогательной полиции, участвовавшие в холокосте, в охране концлагерей, в убийствах неугодных нацистам советских граждан.



Одним из самых видных коллаборационистов стал Роман Шухевич, будущий лидер УПА. Согласно показаниям полковника абвера Альфреда Бизанца, в 1940 году он учился в немецкой разведывательно-диверсионной школе, где поднялся до инструктора, а затем получил направление в высшую специальную разведывательную школу абвера под Берлином. В 1941 году он был замкомандира батальона "Нахтигаль" и 201-го батальона вспомогательной полиции. По словам Бизанца, Шухевич сам признавался в массовых убийствах гражданского населения Белоруссии.



В 1942 году из числа членов ОУН, служивших ранее в нацистских карательных подразделениях, началось формирование так называемой Украинской повстанческой армии (УПА)*. Когда в 1943-1944 годах советские войска освобождали Украину, вермахт при посредничестве РСХА (Главное имперское управление безопасности) оставил для УПА оружия и снаряжения на три армейских дивизии. Одним из лиц, ответственных за взаимодействие между гитлеровскими спецслужбами и УПА, был Дитрих Витцель (псевдоним – Кирн), руководитель абверкоманды 202. Еще во время оккупации Украины немцами боевики УПА совместно с бойцами дивизии СС "Галиция" уничтожили несколько десятков тысяч поляков, а после освобождения УССР Красной армией – убили более 30 тыс. колхозников, учителей, врачей, представителей советской администрации.



Утверждать, что эти убийцы представляли украинский народ – верх издевательства над исторической памятью. Это была структура, обслуживавшая интересы гитлеровского Третьего рейха.



Сейчас, судя по тому, как ускорилась героизация УПА, киевский режим на систематической основе подменяет историю Украины историей коллаборационистской банды. Официальный Киев отмечает на государственном уровне день создания УПА, ставит гитлеровским полицаям памятники, а теперь будет использовать для поощрения своих солдат награды, изготовленные по нацистским образцам. Последние факты: школьники в детском лагере в Пуще Водице под Киевом отмечают день рождения одного из создателей дивизии СС "Галичина" Михаила Омеляновича-Павленко и общими силами рисуют его портрет. А нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев называет красноармейцев, учителей и врачей, убитых боевиками УПА, "российскими коллаборационистами".



Общая советская история давно перевернута на Украине с ног на голову, ее насилуют в хвост и в гриву.