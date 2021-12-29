 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский стал самым ярким символом того, что политика превратилась в спектакльЗеленский стал самым ярким символом того, что политика превратилась в спектакль
00:10 01.01.2022

Об украинском правительстве комиков

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

The New York Times опубликовала 25 декабря разгромную статью о Зеленском. Автор статьи Эндрю Крамер пишет, что команда Зеленского – абсолютно некомпетентные люди, набранные из числа его прежних партнеров по комедийному бизнесу, и для Украины это может обернуться тяжелыми последствиями.

"Правительство Украины, возможно, стало первым правительством, многие члены которого попали туда с телевидения и из кинокомедий", – пишет NYT. Никто из этих людей не имеет опыта ведения дипломатических переговоров или войны.

Клоун Зеленский

Газета напомнила, как комик Зеленский попал в большую политику. Он сыграл в телесериале "Слуга народа", созданном на студии "Квартал 95", школьного учителя, чьи тирады против коррумпированных чиновников, заснятые его учениками, приобрели такую популярность в Интернете, что и позволили ему стать президентом. Созданную Зеленским партию назвали, как и сериал, "Слуга народа". Комедийное кино перешло в политику. Партию возглавили актеры, киношники, телевизионщики. Глава администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Глава СБУ Иван Баканов был руководителем студии "Квартал 95". Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером (комедия "Восемь первых свиданий", телесериал "Родственнички" и проч.). Украинский портал Bihus, специализирующийся на журналистских расследованиях, насчитал в украинском правительстве три десятка человек, которые связаны либо с комедийной студией Зеленского, либо с его семьей.

О том, что комик Зеленский на посту президента может быть опасен, в США предупреждали еще до того, как он был избран. Обозреватель американского издания Observer Джон Тьюрс в 2019 году писал, что в Америке есть те, кто побаивается, что "после выборов в Украине всем станет совсем не смешно": США могут быть втянуты в войну, "которой никто в этой стране по-настоящему не хочет". Как пишет The New York Times, "дилетантская оплошность может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трения между Россией и Соединенными Штатами".

Зеленский и его комедийные соратники

Бьют тревогу по поводу "феномена Зеленского" и во Франции. "История Зеленского не похожа ни на одну из существующих…, - считает французский писатель Рено Ребарди. - Зеленский является символом того, что политика превратилась в спектакль".

Опасность действий украинского правительства комиков открыто признают на Украине и его прежние соратники Зеленского., такие. как Дмитрий Разумков.

Опасность действий украинского правительства комиков открыто признают на Украине и его прежние соратники Зеленского. Так, Дмитрий Разумков, которого в октябре сняли с должности спикера парламента, заменив его бывшим комедийным актером Русланом Стефанчуком, сказал, что назначения представителей шоу-бизнеса на правительственные посты нарушает обещание Зеленского укомплектовать правительство экспертами. Однако "мы пришли на комедию, а оказались на показе фильма ужасов, это совсем не смешно", - говорит Разумков, комментируя украинскую политику при Зеленском.

Бывший комик появился в кресле президента Украины не сам по себе – его туда посадили американские режиссеры. Теперь комик, если судить по публикации в NYT, по тем или иным причинам перестал режиссеров удовлетворять. Во всяком случае он начал чем-то мешать планам Вашингтона в отношении России.

По словам Анатолия Шария, упоминание Зеленского в "досье Пандоры" (там были опубликованы офшорные счета украинского президента) стало "первым, но не последним прилетом" с Запада "черной метки" Зеленскому. "Я думаю, Зеленский уже всех достал, он ведет себя как неадекватный человек, который выдает себя за президента. Кому это надо? Запад уже рассматривает смену этого идиота на что-то более вменяемое", – говорит Шарий.

Исчерпывающий ответ на вопрос, почему Зеленский так быстро перестал устраивать Запад и кого там готовят сейчас ему на смену, появится, видимо, позже. Во всякому случае на Западе набирает популярность мнение о том, что Украина – конченая страна. "Изменить Украину невозможно, – пишет в авторитетном The National Interest Мелинда Харинг, заместитель директора центра "Евразия" в нежелательном в России Атлантическом совете***. – Там продается все, включая парламентариев. Назовите свою цену, и в дни пандемии можно будет усыновить ребенка, незаконно доставить по воздуху сотни собак в Канаду и сделать все, что угодно. Впечатление такое, что олигархи восстановили свой контроль над парламентом просто за копейки, и все это время они контролировали СМИ и прочие крупные отрасли. Как утверждают правящие олигархи в сериале Зеленского: "Управляться с этим стадом было куда проще, чем с предыдущим". Пока роль денег в политике Украины не изменится, не имеет значения, кто президент".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640985000
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