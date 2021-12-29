МирВойна. Между саботажем и "десятью шагами по Донбассу", - А.Каневский

00:33 01.01.2022

Между саботажем и "десятью шагами по Донбассу"

Тактика ушлого приказчика



АНТОН КАНЕВСКИЙ



Известно, что Киев как при Порошенко, так и при Зеленском, не стремился к выполнению Минских соглашений, последние полтора года это демонстрировалось все более явно. Украинская власть прямо потребовала диаметрально изменить прописанный в соглашениях порядок передачи украинской стороне контроля над границей. Из уст политиков высокого официального уровня звучали все более наглые заявления о "неприемлемости" Минских соглашений, да и сами эти соглашения в Киеве старались не упоминать, предпочитая говорить о "нормандском формате".



И тут внезапно в СМИ попал подготовленный в Киеве и уже направленный в Москву и западным партнерам план "10 шагов по Донбассу". Заметим, что план носит неизмеримо более конструктивный характер, чем все заявления и действия Киева до этого. По крайней мере, в документе нет ничего, что противоречило бы Минским соглашениям. Вопрос о порядке передачи контроля над границей не упоминается, но говорится об имплементации "формулы Штайнмайера", которая как раз предполагает должный порядок. Говорится и о принятии предусмотренных соглашениями законов (об особенностях местного самоуправления ОРДЛО; об амнистии; о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО); о специальной (свободной) экономической зоне; об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Причем вносить их в Раду предполагается после согласования в ТКГ (фактически с представителями непризнанных республик, как и предусмотрено Минскими соглашениями).



Первыми пунктами нового киевского плана значатся прекращение огня с возвратом к положениям соглашения от 22 июля 2020 года, из которого Украина сама же и вышла. На последнем заседании ТКГ украинская сторона предложила вернуться к этому соглашению. Кроме того, количество нарушений режима прекращения огня в последние дни значительно сократилось.



Причины вдруг обнаружившегося "миролюбия" Киева достаточно очевидны – стал давить Запад, обеспокоившийся тем, что терпению России относительно постоянных украинских провокаций может в конце концов наступить конец.



Стало известно, что на прошедшем саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе "европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений для разрядки ситуации. В предложениях говорится, что нужно снять усиливающие раскол Украины санкции с оппозиционных СМИ и освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. "Предложения публично не озвучивались, они передавались украинской стороне в конфиденциальном порядке", – рассказал "Стране" источник в дипломатических кругах, имевший отношение к переговорам.



Сразу после возвращения Зеленского из Брюсселя возникли проблемы у Порошенко. Ему предъявили подозрение в государственной измене (с той же фабулой, что и у Медведчука – поставки угля из непризнанных республик), а в прокуратуре подготовили ходатайство об аресте Порошенко. Тот мгновенно собрал чемоданы и укатил за пределы Украины.



По имеющейся информации, Зеленскому удалось получить у западников карт-бланш на нейтрализацию правой оппозиции, где Порошенко является ключевой фигурой. Вряд ли дело дойдет до реального срока бывшему президенту, задача заключается в его политическом ослаблении в преддверии, как предполагается, реального движения к мирному урегулированию. Зеленский и его окружение давно освоили тактику ушлого приказчика, который внешне выказывает рвение в выполнении распоряжений хозяина, но действует только в своих интересах.



На этом фоне украинская власть в очередной раз сорвала назначение нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Этот вопрос прописан отдельным пунктом в итоговом заявлении после очных переговоров Зеленского и Байдена 2 сентября (американцы настойчиво стремятся легализовать на Украине режим прямого внешнего управления). Однако в отличие от предыдущих случаев посольства США и других западных стран на эту проволочку никак не отреагировали.



Таким образом, из сложившейся ситуации Зеленский и К0 даже ухитрились извлечь определенные выгоды – в очередной раз отодвинули полное формирование американской "антикоррупционной вертикали" и развернули наступление на одного из самых опасных для себя политических оппонентов, Петра Порошенко.



Нет сомнений, что и в мирном процессе будет использована та же тактика – получить желаемое (в частности, из 10 пунктов 3 посвящены встрече президентов России и Украины), а в остальном – проволочки, отказ от уже достигнутых договоренностей, выдвижение заведомо неприемлемых условий.



Так уже было после достижения договоренностей между Дмитрием Козаком и Андреем Ермаком. Зеленский даже не пытался их выполнить, испугавшись внутренних сложностей. Это и имел в виду В. Путин, когда заявил, что "Президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их [Минские соглашения] исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"".



Запад такая линия Киева вполне устраивала: она давала повод для антироссийских санкций и продвижения к российским границам натовской инфраструктуры под предлогом защиты от "российской агрессии". Однако действия Москвы показали, что до бесконечности она терпеть не будет, и Запад был вынужден начать искать пути разрешения конфликта, в том числе и подталкивая Киев к более конструктивной позиции.



В Москве понимают, что даже в случае политического урегулирования в Донбассе нынешний кризис может быть использован как повод для еще более энергичного продвижения натовской инфраструктуры на восток. Вплоть до оформления членства Украины в альянсе как "компенсации" за выполнение Минских соглашений.



Поэтому сейчас во главу угла ставится получение абсолютно твердых гарантий уважения интересов безопасности России и отказ от продвижения НАТО на восток в любой форме. В этом смысле конфликт в Донбассе – лишь часть проблем, осложняющих отношения России и Запада.