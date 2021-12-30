Китай в 2021 году установил рекорд по космическим пускам

01:56 01.01.2022

30.12.2021

Китай в 2021 году установил рекорд по космическим пускам

Китай сегодня успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-3B" и вывел на орбиту экспериментальный спутник связи "Шиянь-9", установив тем самым новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год. Об этом сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) на своей странице в соцсети WeChat.



"Китай за весь год осуществил 55 космических запусков, заняв первое место в мире [по этому показателю за год]", – говорится в сообщении.



Свой собственный рекорд по количеству космических запусков в течение года Пекин побил еще в конце октября, совершив на тот момент 40-й по счету запуск. При этом 48 из 55 запусков этого года были проведены CASC и все они признаны успешными.



Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторен в 2020-м.



Стоит отметить, что в этом году КНР опередила США, которые занимают второе место по числу запусков (51), затем следует Россия (25). В десятку вошли также Евросоюз и Индия, но они серьезно отстают от лидеров космонавтики.



Номинальное количество пусков - не единственный фактор успеха китайской космонавтики в уходящем году. Так, КНР произвела несколько запусков, которые определяют развитие космонавтики страны на годы вперед. Например, в апреле Пекин запустил в космос первый модуль своей будущей большой орбитальной станции, а в мае китайский планетоход впервые сел на Марсе. Сейчас Китай работает над созданием сверхтяжелой ракеты и космолета нового поколения.



Абсолютный рекорд по количеству космических запусков, который до сих пор не побит, принадлежит Советскому Союзу, который в 1982 году провел 108 пусков. На втором месте США с 77 стартами в 1966 году. Максимальное число запусков для современной России - 55 в 1992 году.